Ab auf die Insel! 10 Jahre Rügenbrücke

Wer früher mit dem Auto nach Rügen fuhr, musste lange Staus in Kauf nehmen. Stoßstange an Stoßstange standen die Trabis und Wartburgs in der Ferienzeit auf dem Rügendamm - gern auch hinter einem der vielen Traktoren der umliegenden LPGs. Seit 2007 ist das Geschichte: Nach dreijähriger Bauzeit wurde vom 19. bis 21. Oktober mit einem großen Volksfest die neue Rügenbrücke eingeweiht.