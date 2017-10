Legendäre Fußballclubs in Osteuropa: Schachtar Donezk - ukrainischer Verein im Exil

So wechselt das sportliche Aushängeschild der Ostukraine im Sommer 2014 in die Hauptstadt Kiew. Weil zu wenige Zuschauer ins Stadion kommen, beschließen die "Bergarbeiter" in der Saison 2016/17, nach Charkiw auszuweichen - 300 Kilometer von Donezk entfernt. Bildrechte: MDR/Markus Zergiebel