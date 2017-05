"Da promoviert einer über Alkohol und berauscht sich an der Idee, über den Vertrieb von Fusel des Volkes Seele zu benebeln? Ist das mit empirischen Forschungsabsichten verbunden oder doch gar die reine Lust am Stoff? So eine Karriereentwicklung weckte Neugier", urteilte der "Tagesspiegel" über Thomas Kochans Dissertation. Wie trank die DDR? Für Kochan, der am Institut für Europäische Ethnologie der Berliner Humboldt-Universität promoviert hat, war diese Frage eine rein wissenschaftliche. Er hat unzählige Verbrauchsstatistiken, Stasi-Dokumente und Gesundheitsratgeber gesichtet. Außerdem las er Romane, studierte medizinische Artikel, Getränkekarten und Schlager und natürlich sprach er mit Menschen , die am kollektiven Trinken beteiligt waren.

Unter dem Titel "Blauer Würger: So trank die DDR" ist Kochans Dissertation als Buch erschienen. Die Studie ist reich illustriert und zeigt, wie stark Alltag, Wirtschaft, Politik und Kultur in der DDR um den Alkohol kreisten. Die Bekehrung zum sozialistischen Genuss scheiterte trotz scharfer Anti-Alkoholgesetze. "Goldbrand", "Timms Saurer" und "Sambalita" waren beliebt und den allgegenwärtigen Kristall-Wodka taufte der Volksmund "Blauer Würger".

Was ihn an der Kulturgeschichte des Alkohols fasziniert, beschreibt Thomas Kochan auf seiner Internetseite so: "Fasziniert vom Handwerk des Brennens, immer wieder begeistert von dem, was dann daraus entsteht. Mein Lieblingsspruch stammt von William Faulkner: "Civilization begins with distillation". Thomas Kochan führt seit mehreren Jahren einen eigenen Schnapsladen in Berlin - nur ausgesuchtes Hochprozentiges geht hier über den Ladentisch, Spirituosen aus kleinen Betrieben, Schnäpse, die man nicht im Supermarkt findet. Inzwischen schreibt Thomas Kochan die Kulturgeschichte des Schnapses selbst ein Stück weiter - 2014 hob er zusammen mit einem Freund Berlins erstes Schnapsfestival aus der Taufe.