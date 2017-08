„Ich bin sicher, dass Du nie von meiner Seite weichen wirst – auch wenn ich notfalls wieder als Dachdecker arbeiten müsste.“ Das schrieb Erich Honecker Anfang der 1950er Jahre in einem Brief an seine Geliebte Margot Feist, die damals anderthalb Jahre zum Studium in Moskau weilte. Offiziell eine Auszeichnung für die Genossin Feist, diente der Aufenthalt in der Sowjetunion eigentlich dazu, den verheirateten Erich Honecker und seine Geliebte voneinander zu trennen. Erich kümmert sich derweil um die wenige Monate alte Tochter. Und er sollte mit diesen Zeilen Recht behalten – bis zu seinem Tod im chilenischen Exil steht Margot treu an seiner Seite.

Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Es ist zugleich die Geschichte ihres sozialen Aufstiegs ins Machtzentrum der jungen DDR. Denn die junge Margot Feist hatte viele Eigenschaften, die sie für eine Parteikarriere in der DDR prädestinierten, meint der Historiker Martin Sabrow: „Sie zeigt, dass man sich für dieses neue Staatswesen begeistern kann und dass man das auch in Schönheit tun kann, dass man es in Frische tun kann, in Unbefangenheit, in Natürlichkeit. All das scheint sich in Margot Feist wie in einer Ikone zu versammeln. Und solche Ikonen stiften natürlich auch Karrieren.“