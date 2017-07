Es ist eine typische Geschichte vom Aufstieg und Fall einer jüdischen Unternehmerfamilie in Deutschland im 19. und 20 Jahrhundert. Als die Gebrüder Simson 1856 ihr erstes gemeinsames Unternehmen Simson & Co. gründen, ist die Judenemanzipation gerade in vollem Gange. Beschränkungen zur Ansiedlungen in Städten sowie Berufsverbote für deutsche Juden werden allerorts aufgehoben. Ein christlich-jüdisches Miteinander scheint möglich.

Waffen für die Truppen im Ersten Weltkrieg

Auch die Familie Simson nutzt die Gunst der Stunde. Die Gebrüder Löb und Moses ziehen aus der Umgebung der Stadt nach Suhl, wo sie 1856 zunächst eine Waffenschmiede gründen.

1923 bei Simson in Suhl entwickelt: der Supra, eines der ersten Modelle weltweit mit Vierventil-Technik Bildrechte: dpa Im Laufe der Jahrzehnte kommt auch die Produktion von Fahrrädern hinzu und Anfang des 20. Jahrhunderts werden auch erste Automobilmodelle entwickelt. Doch einen wirklich großen Einschnitt in der Firmengeschichte bringt der Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit sich. Simson wird zum Waffenproduzenten für die Truppen des deutschen Kaiserreichs. Um den steigenden Bedarf des Heeres zu decken, wird die Produktion massiv ausgeweitet. Die Belegschaft verdreifacht sich fast, von 1.200 Mitarbeitern im Jahr 1904 auf 3.500 Mitarbeiter 1916.

Nach Kriegsende wird die Produktion von Konsumgütern wieder angeworfen, aber auch die Waffenproduktion in Suhl geht weiter. In der Weimarer Republik avancieren die Simson-Werke sogar zum Monopolisten auf diesem Gebiet. Denn nach dem Versailler Vertrag wird das Unternehmen als einziges in Deutschland mit einer entsprechenden Konzession ausgestattet.

Nationalsozialisten enteignen nach Schauprozess

So ist es kaum überraschend, dass der NS-Staat schon 1933 zum Angriff auf die Betriebe der Simson-Familie übergeht. Kurz nach Hitlers Machtergreifung hissen SA-Leute auf dem Verwaltungsgelände der Simson-Werke die Hakenkreuzfahne. Regieführend dabei ist der überzeugte Nationalsozialist und thüringische Gauleiter Fritz Sauckel. Am 31. August 1934 richtet dieser ein Schreiben an Hitler: "Die Simson-Werke in Suhl haben für das Deutsche Reich, infolge ihrer Allein-Konzessionierung durch den Versailler-Vertrag für Heereslieferungen, auch heute noch infolge ihrer Monopolstellung größte Bedeutung. Die Inhaber, die Juden Simson, gehören zu den übelsten Vertretern ihrer Rasse. Sie haben das Deutsche Reich, das Reichswehrministerium und damit den deutschen Steuerzahler nachweislich um viele, viele Millionen durch beispiellose und skandalöse Preisspekulation übervorteilt, wenn nicht sogar betrogen", heißt es darin. Am Ende bittet Sauckel darum, Maßnahmen gegen die Eigentümer zu ergreifen, weil es "politisch unerträglich" wäre, "wenn die Juden ihre alte wirtschaftliche Machtposition wieder einnehmen könnten". Kurze Zeit später verfügt Hitler persönlich, der Angelegenheit im Sinne von Sauckel nachzugehen.

Auf Grund konstruierter Vorwürfe wird gegen die Familie Simson ein Scheinprozess geführt, an dessen Ende die Enteignung steht. Die Produktion von Kraftfahrzeugen wird bald darauf zurückgefahren und dafür die Waffenproduktion erhöht. 1939 wird das Unternehmen schließlich in "Gustloff-Werke" umbenannt. Im Gegensatz zu Millionen anderer deutscher und europäischer Juden schafft es die Familie Simson, dem Holocaust zu entkommen. 1936 gelingt ihr die Flucht in die USA, wo bis heute ihre Nachfahren leben.

Simson-Erben ausgebootet

Nach dem Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg und der Teilung Deutschlands 1949 beginnt für die Simson-Werke in der DDR mit der Produktion der legendären Mopeds unter der Bezeichnung Schwalbe der zweite Frühling. Jedoch ohne die ursprünglichen Eigentümer und Namensgeber. Die Vorgeschichte des Unternehmens spielt dabei überhaupt keine Rolle. Aus offizieller Parteisicht handelte es sich dabei um beschlagnahmten Nazibesitz, der nun in Volkseigentum überführt wurde.