Verdächtigungen und Beschuldigungen

Spätere Verhaftungen betreffen vielfach Personen, die der Spionage beschuldigt werden oder der Besatzungsmacht als gefährlich erscheinen. Auch Fälle von Denunziation werden bekannt - begünstigt dadurch, dass die sowjetischen Ortskommandanturen Einheimische mit Orts- oder Personenkenntnissen als Informationsquelle nutzen.

Die Lager

Insgesamt gibt es anfangs zehn solcher Lager in der sowjetisch besetzten Zone: Mühlberg, Buchenwald, Berlin-Hohenschönhausen, Bautzen, Ketschendorf, Jamlitz (zuvor Frankfurt Oder), Weesow, Sachsenhausen, Torgau und Fünfeichen. Zum Teil werden ehemalige Konzentrationslager der Nazis oder bereits vorhandene Gebäude umgenutzt. Zusätzlich gibt es noch mehrere Gefängnisse. Und auch auf heute polnischem Gebiet in Landsberg an der Warthe werden deutsche Häftlinge in ein Speziallager gesteckt.

Einer NKWD-Statistik vom November 1949 zufolge sind allein 122.671 Deutsche in sowjetischen Speziallagern inhaftiert. Schätzungen westlicher Historiker liegen weitaus höher. Hinzu kommen Bürger anderer Nationen. Mehr als 43.000 Menschen sind in den Lagern gestorben – fast jeder vierte Häftling. Sie werden namenlos in Massengräbern verscharrt. Die Ursachen für die hohe Anzahl von toten Gefangenen sind die mangelhafte Versorgung mit Essen, die schlechten hygienischen Bedingungen und eine fehlende medizinische Versorgung. Hinzu kommt der bittere Winter 1946/47, in dem viele Häftlinge an Hunger, Kälte oder Krankheit sterben.

Ein Leben in Isolation

Im Gegensatz zu den Konzentrationslagern der Nazis zielen die sowjetischen Lager nicht auf die Vernichtung der Insassen ab, sondern auf deren Isolierung. Der Alltag der Gefangenen ist geprägt von Hunger, Krankheiten und Zeit, die es totzuschlagen gilt. Sie sind inhaftiert, ohne spezielle Funktion oder Aufgabe. Nur wenige Insassen arbeiten, sie helfen bei der Instandhaltung des Lagers, stellen zum Beispiel Geschirr aus Ton her oder helfen im Haushalt der Offiziere. Die Mehrheit ist jedoch dem Nichtstun überlassen. Ein Kontakt nach außen, beispielsweise über Briefe, ist zwar strengstens verboten, kann aber nicht immer verhindert werden.

Das Ende der Speziallager

1948 werden viele Häftlinge entlassen. Diejenigen, die allerdings noch als gefährlich oder vermeintlich aufständisch gelten, bleiben in Haft. Darunter sind überdurchschnittlich viele Jugendliche. Es verbleiben ab 1948 nur noch die Lager Bautzen, Sachsenhausen und Buchenwald. Doch auch sie werden zwei Jahre später geschlossen. Die Lager sollen die neu gegründete DDR nicht belasten. Zur Schließung führt auch der Protest aus dem westlichen Ausland gegen die menschenrechtsverletzende Behandlung der Gefangenen.

Insgesamt kommen gut 45.000 Insassen in Freiheit, 756 werden zum Tode verurteilt. Doch auch nach der Schließung der Speziallager werden etliche Gefangene nicht entlassen. Sie werden in Zwangsarbeits- bzw. Kriegsgefangenenlager in der Sowjetunion verschleppt, um dort schwerste Arbeiten zu leisten. Außerdem überstellen die Behörden noch 14.202 Insassen in DDR-Gefängnisse. Einigen tausend Häftlingen ohne Anklage wird in den Schnellverfahren in Waldheim der Prozess gemacht.

Das lange Schweigen nach dem Lager

Details über die Verhaftungen, Verhörmethoden und das Leben in den Speziallagern werden erst nach 1990 breit aufgearbeitet: Zeitzeugen schildern Einschüchterungen durch Scheinexekutionen, Schläge sowie Essens- oder Schlafentzug und dadurch erzwungene Unterschriften unter auf Russisch verfassten Vernehmungsprotokollen. Heute wird in den Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager auch deren spätere Nutzung als sowjetische Speziallager sowie deren Insassen thematisiert. In Buchenwald gibt es seit 1990 ein Gedenkkreuz, das Angehörige mit Suchanfragen versehen und neben dem sie auch selbst weitere Kreuze aufstellen. Eine Aufarbeitung findet zudem seit 1997 in Form einer Ausstellung zu sowjetischen Speziallagern statt.