Die kleine Terrora: "Revolutionäre Vornamen" in der UdSSR

Partei bestimmt Vornamen gegen den Elternwillen

Denn in der Realität oblag die neue Wahlfreiheit über die Vornamen vor allem Parteifunktionären. Die traditionellen Taufen wurden von Partei-Feiern in Betrieben, Institutionen und Armee ersetzt. Dort wurden für die Neugeborenen vielfach Namen von der Partei "vorgeschlagen". Viele Eltern nahmen die Entscheidungen stillschweigend hin, um ihre Loyalität zu zeigen.

Mit der rasant wachsenden Zahl an revolutionären Vornamen wuchs auch die Kreativität der Namensgeber: So gab es neben Klassikern wie Iljitsch und Stalina bald irrwitzige Abkürzungen, die ganze kommunistische Parolen wiedergaben. So stand Obiperam für "Wir werden Amerika einholen und überholen" und Virakl für "Ich bin überzeugt von den Ideen der Arbeiterklasse."

Selbst für Russen sind die Buchstabenkombinationen und Abkürzungen nicht immer sofort zu dechiffrieren. Doch nicht alle Neuschöpungen waren so schwer zu verstehen. So zeigten einige nicht nur die politischen Ziele der neuen Führung, sondern auch ihre Mittel zur Durchsetzung: So hießen einige Neubürger fortan Rasstrel (Erschießung), Granata oder schlicht Terrora.

Namensboom mit kurzer Halbwertzeit

Doch lange hielt der Namensboom nicht an. Mehrfach mussten die Namensregister "gereinigt" werden, weil Namenspaten wie Trotzki und später auch Stalin von der Partei geächtet wurden. Zudem blieb es ein Stadtphäomen, auf dem Land überwogen weiterhin christliche Vornamen. Insgesamt gerade einmal fünf Prozent der Kinder erhielten revolutionäre Vornamen. Überdurchschnittlich viele davon stammten aus Familien, die der Führungsschicht des neuen Regimes angehörten.

Nachdem die Partei ihr Interesse an der Neuschöpung von Namen in den 1930er Jahren langsam verlor, ließen viele Kinder ihre Namen mit der Volljährigkeit offiziell ändern oder nutzten fortan zumindest Kurzformen. So wurde aus der kleinen Elektrifikacija eine erwachsene Ella und aus dem jungen Proletarskaja Revoljucija ein schlichter Prolik.

Moderne Überbleibsel der neuen Namenskultur

Später gerieten viele der Namen in Vergessenheit, doch einige haben bis heute überlebt. Neben der Lenin-Huldigung Ninel heißen einige Russinen auch Vladlena und Oktjabrina. Erhalten sind diese Namen geblieben, weil sie phonetisch urrussischen Namen wie Lena ähneln und sich entsprechend gut in der russischen Grammatik deklinieren lassen.

Komplette Namensneuschöpfungen sind heute zwar äußert selten, aber laut Gesetz immer noch möglich. Und so lebt heute irgendwo in Russland nachweisbar ein Teenager, der Vlapunal heißt. In der Langform steht das für "Wladimir Putin – nasch lider“. Auf deutsch: "Wladimir Putin – unser Anführer"