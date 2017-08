Sowjetische Atombombe: Wettrüsten mit deutscher Hilfe

Der Soldat Georgi Nikolajewitsch Fljorow war nicht gemacht für den Todeskampf Mann gegen Mann, der 29-jährige war Atomphysiker. Und so zog er sich im Frühjahr 1942 in die Universitätsbibliothek von Woronesch zurück, 500 Kilometer südlich von Moskau, als die deutschen Invasoren nach der verlorenen Schlacht um Moskau kurz Luft holen mussten.

Fehlende Forschungsergebnisse als Beweise

Dort blätterte Fljorow durch wissenschaftliche Magazine, um die Ergebnisse seiner britischen und amerikanischen Kollegen auf dem Feld der Atomphysik zu studieren. Doch zu seinem Erstaunen fand er: nichts. Seit 1940 hatte kein einziger westlicher Forscher neue Ergebnisse veröffentlicht. Fljorow ahnte sofort, warum: die Alliierten bauten bereits an einer Atombombe.

Fljorow selbst hatte kurz vor dem Krieg das Phänomen des spontanen radioaktiven Zerfalls entdeckt. Er und seine Kollegen dachten damals bereits über die Möglichkeit einer atomaren Explosion als Waffe nach. Jedoch wäre die Konstruktion einer solchen Atombombe erst in 50 Jahren möglich, mutmaßten sie.

Sowjetisches Spionagenetzwerk im Westen

Hastig schrieb Fljorow einen Brief nach Moskau, an den Diktator Josef Stalin persönlich. Doch der wusste bereits Bescheid. Wenige Monate zuvor hatte der sowjetische Geheimdienst NKWD in London den nach England emigrierten deutschen Kommunisten Jürgen Kuczynski angeworben - einen Atomphysiker, der am britischen Atomprogramm forschte.

1943 heuerte Kuczynski bei den Amerikanern an. Die hatten ein Jahr zuvor in der Wüste von New Mexico eine gigantische Forschungseinrichtung eröffnet: Los Alamos. Durch die Quelle Kuczynski und dutzende weitere, die die Sowjets anwarben, wurde Moskau klar, dass hier an der ersten Atombombe der Welt geforscht wurde: dem "Manhattan Project". Der erste amerikanische Atombomben-Test am 16. Juli 1945. Entwickelt wurde die Bombe in einem geheimen Test-Labor in Los Alamos, das jedoch von sowjetischen Spionen infiltriert war. Bildrechte: dpa

Atomprogramm für die Nachkriegsordnung

Die Sowjetunion hatte die Atomforschung kurz vor Kriegsbeginn nahezu aufgegeben, wodurch diese dem Westen Jahre hinterher hinkte. Durch den Vernichtungskrieg der Deutschen wurden alle Kräfte für die konventionelle Waffenproduktion gebraucht. Doch nach dem Sieg bei Stalingrad Ende 1942 rückte das Atomwaffenprogramm wieder in den Fokus der Führung. Denn Stalin dachte bereits an die Nachkriegsweltordnung. Ohne eine eigene Bombe könnten die Sowjets den USA darin kein Paroli bieten.

Der gebürtige Georgier Lawrentij Berija war ab 1938 Leiter des Geheimdienstes NKWD, dem späteren KGB. Unter seiner Führung soll der NKWD während der "stalinistischen Säuberung" bis zu einer halben Million Menschen ermordet haben. Bildrechte: dpa So befahl Stalin bereits im September 1942 die Bildung eines staatlichen Uran-Komitees. In der Akademie der Wissenschaften in Moskau wurde das geheime "Laboratorium Nummer 2" eingerichtet. Leiter wurde der Atomphysiker Igor Kurtschatow, hinzu kamen 24 weitere Wissenschaftler. Darunter auch Georgi Fljorow, der die fehlenden Publikationen entdeckt hatte. Das gesamte Programm wurde Stalins rechter Hand unterstellt, dem berüchtigt blutrünstigen Geheimdienstchef Lawrentij Berija.

Atombombenabwurf bringt UdSSR in Zugzwang

Als die Alliierten und die Sowjets am 24. Juli 1945 in Potsdam zur Siegerkonferenz zusammenkamen, nahm US-Präsident Harry S. Truman Stalin beiseite. Die USA hätten eine neue Wunderwaffe, mit der man Japan sofort besiegen könne, erklärte er. Stalin zeigte Zeitzeugen zufolge keinerlei Regung auf die vermeitliche Offenbarung.

Wenigen Wochen später warfen die USA über Hiroshima und Nagasaki die ersten Atombomben ab. Die Machtdemonstration zeigte auch in Moskau Wirkung. Bis 1948 sollten die ersten Test stattfinden, befahl Stalin dem Leiter des Atomwaffenprogramms Kurtschatow. In Windeseile wurde eine gigantische Infrastruktur für die Atomindustrie errichtet.

Dazu zählte der neue geschaffenen Atomkomplex „Tscheljabinsk-40“, wo der Reaktor zur Plutoniumherstellung errichtet wurde. Drumherum entstand eine geheime Wohnstadt. Nahe Nischni Nowgorod entstand mit „Arsamas 16“ ein riesiger Komplex an Atomfabriken. Bis 1950 wurden hier 350 Gebäude errichtet. Insgesamt 250.000 Zwangsarbeiter bauten an der Infrastruktur für das Atomprogramm. Zehntausende wurden dabei verstrahlt. Allierte, die später als Feinde um die Wette rüsteten (v.l.n.r.): der britische Premierminister Winston Churchill , der amerikanische Präsident Harry S. Truman und der sowjetische Regierungschef Josef Stalin während der Postdamer Konferenz vor Schloss Cecilienhof. Bildrechte: dpa

Know How und Rohstoffe aus Deutschland

Jedoch fehlte es den Forschern immer noch an wichtigen Forschungsfortschritten wie der Kettenreaktion. Außerdem gab es in der Sowjetunion nicht genügend Uran für den Bau der Bombe. Doch durch das Kriegsende in Europa wenige Wochen zuvor hatte sich den Sowjets eine neue Chance aufgetan.

Denn auch die Nazis arbeiten an einer Atombombe. So flog fast das gesamte Kurtschatow-Institut in den sowjetisch besetzten Teil Deutschlands, um das dortige Atomprogramm zu sichten. Alles, was nützlich erschien, packten die Wissenschaftler ein.

Atomforscher-Exklave in der abchasischen Idylle