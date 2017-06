Die 25-jährige Jutta Scholz wird wegen Spionage verhaftet, als sie mit Harald schwanger ist. Harald kommt im Frauengefängnis Hoheneck auf die Welt. Gleich nach der Geburt wird er von seiner Mutter getrennt und wächst bei seiner Oma auf. Die bittere Konsequenz: Als die Mutter Jahre später aus der Haft entlassen wird, hat ihr Sohn keine Erinnerung mehr an sie und fürchtet sich vor der für ihn so fremden Frau.

Harald Scholz recherchiert zur Geschichte seiner Eltern. Bildrechte: © SW Film

Bis heute weiß Harald Scholz nicht, warum seine Mutter in Hoheneck einsaß, in der berüchtigten Frauenhaftanstalt in Sachsen. Auch über das Schicksal seines Vaters Günther Rehlich weiß er so gut wie nichts. Als Rentner will Harald das Rätsel um seine Familie und sein eigenes Leben lösen. Was ist mit seinem Vater passiert? Warum wurde er verhaftet? Waren seine Eltern wirklich Spione bei der Wismut? Das Uranbergbaugebiet rund um das Erzgebirge war damals ein Spionage-"Hotspot". Es war für westliche Geheimdienste wie die CIA oder den BND-Vorläufer "Organisation Gehlen" extrem wichtig, um zu erfahren, ob die Sowjets mit dem hier abgebauten Uranerz wirklich eine Atombombe bauen konnten. Die Sowjets wiederum machten aus dem Wismut-Gebiet eine Art Staat im Staate, mit eigener Gerichtsbarkeit; die Arbeitern musste ihre Ausweise abgeben und erhielten stattdessen einen Schachtausweis, den sie immer bei sich haben mussten.