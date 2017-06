Die Suppe im deutschen Wortschatz

"Das Salz in der Suppe sein“ Erst durch Salz wird eine Suppe schmackhaft. Die Redewendung deutet an, wie sich der Salzwert gewandelt hat. Heute für wenige Cent zu haben, war Salz einst "weißes Gold" und machte Städte wie Halle an der Saale reich. Im Märchen "Der Salzkönig" muss ein König lernen, ohne Salz zu leben, weil er seine jüngste Tochter verstoßen hat, die ihn mehr liebt als das Salz, und er sich geringgeschätzt fühlt. - Denkbar ist auch ein Zusammenhang mit der Bergpredigt in der Bibel, in dem es über die Christen heißt: "Ihr seid das Salz der Erde". Bildrechte: Colourbox.de