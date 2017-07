Tag der Vollmilchschokolade Wie zwei Dresdner die Milchschokolade erfanden

Darum war die erste Milchschokolade auch noch weit von der cremigen Konsistenz entfernt, die sie heute auszeichnet. Das haben die Schokoladenforscher des WIMAD-Vereins herausgefunden, als sie 2011 versucht haben, die Ur-Milchschokolade herzustellen. Die wurde eher körnig und schwer zu kauen, außerdem herber und dunkler als übliche Milchschokolade. Das zeigten die Wissenschaftler damals bei einer Schokoladenausstellung im Sächsischen Industriemuseum in Chemnitz.

Die Geschäfte von Jordan und Timaeus liefen auch ohne die Milchschokolade gut. Firmengründer Gottfried Jordan beteiligte sich 1836 an der Gründung der Waldschlösschenbrauerei, einer der ersten Aktiengesellschaften in Deutschland. Später war er Abgeordneter des Sächsischen Landtags. Niederlassungen des Unternehmens gab es im tschechischen Děčín und Prag, sowie in Wien und Budapest. Die Firma belieferte auch den sächsischen und österreichischen Königshof.