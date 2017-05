Fast 30 Jahre hat Günter Pyschik bei der TAKRAF gearbeitet. Die Erinnerungen an seinen früheren Betrieb im Leipziger Norden sind heute noch lebendig. Die TAKRAF war eines der Großzentren des Schwermaschinenbaus, stellte Krane, Bagger und Gabelstapler her. Hunderte Arbeiter gingen hier jeden Tag zur Schicht. Arbeiter wie Günter Pyschik. Doch mit der Wende kam das Aus für den Stahlbau-Giganten.

Günter Pyschik, ehemaliger Mitarbeiter im TAKRAF-Werk in Leipzig Bildrechte: Hoferichter & Jacobs GmbH

Mit 19 Jahren fing Günter Pyschik als einfacher Dreher im Werk an. Später holte er sein Abitur nach, studierte und kümmerte sich schließlich um die Gehälter, während sein Werk Gabelstapler in die halbe Welt verkaufte. Und so sehr Günther Pyschik das Ende dieser Industriegeschichte gedemütigt hat, so stolz macht ihn die Erinnerung: "Die letzten Tage der DDR standen hier viele Gabelstapler, die noch auf Eigentümer gewartet haben. Und damals dachte man natürlich, der Westen baut bessere Gabelstapler. Das stimmt nicht. Besser waren die auch nicht."