Gorbatschow auf der Krim

Am 21. August 1991 werden die Truppen nach und nach in die Kasernen zurückgezogen. Die Putschisten erkennen die Aussichtlosigkeit ihrer Lage. Mit so großem Widerstand der Russen hatten sie nicht gerechnet. Innenminister Pugo begeht Selbstmord, die anderen Putschisten fliegen auf die Krim und bitten Gorbatschow um ein Gespräch. Doch der lehnt ab und beschließt, umgehend nach Moskau zurückzukehren. Am 22. August 1991 trifft Gorbatschow, gezeichnet von den Tagen des Hausarrestes, samt seiner Familie in Moskau ein. "Ich kehre in ein anderes Land zurück", sagt er. Bildrechte: IMAGO