Es ist vegan oder bio oder regional. Oder es ist sogar alles zusammen: das scheinbar schlichte Vollkornbrot. Und es kann noch mehr: Es ist eines der wichtigsten Lebensmittel und ein Symbol für das Essen an sich. Schon seit 6.000 Jahren spielt das Brot eine entscheidende Rolle.

Die deutsche Küche definiert sich ganz stark über das Brot. Es gehört zur deutschen Identität dazu – das einfache Brot. Das einfache Essen gegen Frankreich, was diese künstliche Vielfalt hat. D.h., es gehört quasi zum deutschen Wesen: Ich bin ein Brotesser. Und ich bin ein Vollkornbrotesser. Mit zum Teil fatalen politischen Anklängen.

Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt die Wissenschaft, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Zur gleichen Zeit entsteht in Deutschland das Bild vom "Arier", das sich über rassische und ethnische Merkmale prägt - und über das Essen. Ernährungsexperte Christoph Klotter zufolge entwickelte sich die Haltung, dass ein deutscher Arier Vollkornbrot essen muss, um stark zu sein. Das weiße Brot mache nicht stark.

Die Nationalsozialisten überwachen selbst den Essenstisch. Ab 1939 kontrolliert der Reichs-Vollkornausschuss den Brotverzehr der Deutschen. Bauern, Müller und Bäcker werden überprüft und es gibt eine eigene Vollkorn-Gütermarke. In den Lagern der Hitlerjugend soll die Hälfte des Essens mit anerkanntem Vollkornbrot abgedeckt werden. Das alles hat einen Hintergrund: Mit Kriegsbeginn soll das Brot Lücken bei der Fleisch- und Fettversorgung ersetzen. Das Ziel war es, von Rohstoffimporten unabhängig und trotzdem leistungsfähig zu bleiben.

Bis in die 1950er-Jahre hinein ist der Hunger vor allem in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR sehr präsent. Die Bodenreform von 1945 soll eigentlich schnell zu einer ausreichenden Versorgung führen. Tatsächlich wird diese aber über Jahre mit Lebensmittelkarten geregelt, mit Tagesrationen von bis zu gerade mal 300 Gramm Brot.