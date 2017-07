Aufgebrachte ungarische Zuschauer stürmen an den Beckenrand beim "Blutbad von Melbourne".

Aufgebrachte ungarische Zuschauer stürmen an den Beckenrand beim "Blutbad von Melbourne". Bildrechte: dpa

Bei der Schwimm-WM in Budapest treffen am Dienstag im Viertelfinale die Wasserball-Mannschaften aus Russland und Ungarn aufeinander. Die Begegnung weckt Erinnerung an das wohl berühmteste Wasserballspiel der ungarischen Geschichte vor mehr als 60 Jahren.