Johann Wolfgang von Goethe ist bekannt als Universalgenie. Er war gleichermaßen Dichter, Schriftsteller, Kunstkritiker, Philosoph, Naturwissenschaftler, Jurist und Staatsmann. Er wurde in wohlhabenden Verhältnissen in Frankfurt am Main geboren und studierte auf Wunsch seines Vaters Rechtswissenschaft in Leipzig. Weitere Studienstationen waren Frankfurt und Straßburg. Zurück in Frankfurt, eröffnet er eine Kanzlei, mit der er nicht sehr erfolgreich war.



Bedeutend für ihn war vielmehr der Besuch des Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, der ihn 1775 in die kleine Residenz an der Ilm einlud. Dort angekommen, wurde Goethe in viele Regierungsämter eingespannt, war faktisch "Ministerpräsident". Eine besondere Bedeutung hatte seine Bekanntschaft mit Charlotte von Stein, mit der ihn eine platonische Liebe verbunden haben soll. Eine neue Theorie stellte jüngst allerdings der in Weimar lebende Jurist Ettore Ghibellino auf, wonach nicht die kühle Hofdame Charlotte von Stein, sondern die kunstsinnige Herzogin Anna Amalia die Dame seines Herzens gewesen sei. Amalia soll Ghibellino zufolge der Hauptgrund gewesen sein, der Goethe 51 Jahre an Weimar band. Denn dessen politische Karriere in der Residenz verlief wenig erfolgreich. Er zog die Konsequenz: 1786 floh er nach Italien, lebte zwei Jahre frei und ungebunden, genoss den Süden und die Kunst. 1788 setzte Goethe sich wieder den Weimarer Zwängen aus. Nach seiner Rückkehr lernte er Christiane Vulpius kennen. Die Bürgerliche wurde seine Geliebte: Eine Arbeiterin und Goethe - die Weimarer Gesellschaft war schockiert. Erst nach 18 Jahren des Zusammenlebens heiratete Goethe Christiane Vulpius schließlich, im Jahr 1806.