Zwölf Nächte, zwölf Träume, zwölf Monate

Auf diesen frühen Glauben gehen die heute noch in manchen Gegenden Deutschlands angewendeten Bräuche der so genannten "Rauhnächte" zurück.

Wer sein "Jahreshorsokop" zwischen 25.12. und 6. Januar im Schlaf vergisst, muss es sich später kaufen... Bildrechte: Marcus Brandt/ddp So sollen in der Zeit zwischen dem 25. Dezember, dem Weihnachtstag, und dem 06. Januar, dem Tag des Heiligen-Drei-Königsfestes, einige Tiere sprechen können, Orakel sollen in der Zeit "redselig" sein, - eine Form davon ist das bis heute beliebte Bleigießen zu Silvester; und man soll auf keinen Fall weiße Wäsche im Freien trocknen, da dies den Tod naher Angehöriger bedeuten könne. Auch die Träume dieser Nächte sollen eine ganz besondere Bedeutung haben. Jede Nacht dieser insgesamt zwölf Nächte steht dabei für einen Monat des kommenden Jahres. Also eine Art frühzeitliches, kostenloses Jahreshoroskop für jedermann - sofern man sich am Morgen noch an seinen Traum erinnert.

Und warum spricht man von "Weihnachten"?

Auch der Begriff "Weihnachten" stammt wahrscheinlich schon aus dieser Zeit. Die frühesten schriftlichen Belege finden sich erst im späten 12. Jahrhundert. Da ist von "ze wihen nahten" oder "wihe naht" die Rede. Der erste Teil des Wortes geht auf das germanische "wisja" oder "wiha" zurück, was soviel wie "heilig" oder "geweiht" bedeutet. "Naht"/“nahten“ steht für "Nacht" bzw "Nächte".

Von "Gott Mithra" und dem "unbesiegten Sonnengott"

Die Wintersonnenwende wurde nicht nur hier gefeiert. In Persien und dem vorderen Orient wurde dieser Zeitpunkt im Jahr beispielsweise mit der Geburt des damals dort wichtigsten Gottes Mithras in Verbindung gebracht und festlich begangen. Bei den Römern feierte man den Mithra in abgewandelter Form als "Sol invictus" – den "unbesiegten Sonnengott" zu genau diesem Zeitpunkt, denn die Sonnendauer verlängerte sich täglich.

Wie kommen nun Christentum und Sonnengott zusammen?!

Was nun wiederum das Christentum anbelangt, dass sich im 3. und 4. Jahrhundert auch im Römischen Reich immer weiter ausbreitete, so gehen viele Forscher davon aus, dass die Gleichsetzung der Geburt Christi mit der Geburt der 'neuen' Sonne dazu diente, mehr Anhänger auch aus anderen Kulten für die eigene, christliche Religion zu gewinnen. Seit der Mainzer Synode im Jahr 813 gilt jedenfalls auch in Deutschland der 25. Dezember theologisch verbrieft als der Geburtstag von Jesus Christus - symbolisch.

Weihnachtsgeschenke - immer schon zu Heilig Abend?

Stich von C.A. Schwerdgeburth: „Dr. Martin Luther im Kreise seiner Familie am Christabend 1536“. Bildrechte: Stiftung Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt Martin Luther propagierte 1535 den Brauch, sich am Weihnachtstag im Kreise der Familie zu versammeln, die Geburt des Herrn zu feiern und sich gegenseitig zu beschenken. Die Geschenke wurden dabei seiner Aussage nach "offiziell" vom Christkind höchstselbst gebracht. Damit wollte Luther die Aufmerksamkeit weg von der Heiligenverehrung lenken, denn bis dato bekamen die Kinder bereits am Nikolaustag, dem 06. Dezember, ihre Geschenke, wie es bis heute zum Beispiel auch noch in den Niederlanden Brauch ist.

Politische Systeme rütteln am christlichen Fest

Bildrechte: Colourbox.de Die Nationalsozialisten wollten den altgermanischen Brauch der Wintersonnenwendfeiern wieder beleben und auch die DDR wollte den Weihnachtsmann lieber durch Väterchen Frost aus der russischen Sagenwelt als Gabenbringer ersetzen. Beide Systeme waren jedoch eher erfolglos mit ihren Strategien. Wobei die DDR mit Wortschöpfungen wie "Jahresendflügelpuppen" oder "geflügelte Jahresendfigur" für Engel sprachlich ein eher kurioses Denkmal setzte.

Oh Tannenbaum - warum eigentlich nicht Eiche oder Linde?

Bildrechte: colourbox.com Bereits aus der Antike gibt es Überlieferungen von grünen Bäumen oder Baumteilen als Hausschmuck. Im 16. Jahrhundert tauchen in Europa schriftliche Belege für das vereinzelte Aufstellen geschmückter Bäume zur Weihnachtszeit auf. Aber das allgemeine Brauchtum des Weihnachtsbaums beginnt erst mit dem 18 Jahrhundert. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren Nadelbäume nämlich in mitteleuropäischen Wäldern eher selten und deshalb viel zu teuer für die meisten Leute.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt...

Ähnlich verhält es sich mit dem Adventskranz und dem auf Weihnachten hinführenden Adventskalender. Das erste Exemplar eines Kranzes stammt aus Hamburg, von Johann Hinrich Wichern 1839: Aus einem Wagenrad baute er für die Kinder des "Rauhen Hauses", einem Waisenhaus, einen Adventskranz - mit 24 Kerzen - 20 kleinen weißen und vier roten Kerzen für die Adventssonntage. So konnten die Kinder sehen, wie viele Tage es noch bis Heilig Abend dauerte.