Am 1. Oktober 1957 bringt die Firma Grünenthal mit Sitz in Rheinland-Pfalz das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan in der Bundesrepublik auf den Markt. Es ist zunächst frei verkäuflich und gilt als gut verträglich. Es wird zudem auch gegen schwangerschaftsbedingte Übelkeit eingenommen. Doch wie sich später herausstellt, schädigt das Mittel den Embryo in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft schwer, wenn es in einer bestimmten Phase des ersten Schwangerschaftsdrittels eingenommen wird. Die Folgen sind fatal und werden nicht sofort mit dem Medikament und dessen Wirkstoff Thalidomid in Verbindung gebracht.