Polizeigeschichte Dresden

Oswin Fleischer, ein Töpfergeselle. Seine Tat: am 18. Mai 1896 missbrauchte und erwürgte er einen anderen 18jährigen Töpfergesellen. Gefunden wurde die verstümmelte Leiche auf einem Feld in der Nähe des Ostragutes in Dresden Friedrichstadt. Bildrechte: Polizeihistorische Sammlung Dresden