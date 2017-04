Frühling 1957 - Konrad Adenauer ist seit acht Jahren Bundeskanzler. In fünf Monaten soll er wieder für die Christdemokraten zur Bundestagswahl antreten. Deutschland geht es gut. Das Wirtschaftswunder ist voll in Gange, der Bundeshaushalt ausgeglichen, die Menschen sind beschäftigt. Am 25. März 1957 wird die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet. Gleichzeitig nimmt auch die Europäische Atomgemeinschaft ihre Arbeit auf. Scheinbar kein Grund zur Sorge. So will es zumindest die Regierung verkaufen. Innenpolitisch geht mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge jedoch die brisante Frage einher: soll die Bundeswehr mit Atomwaffen ausgestattet werden? Konrad Adenauer bringt mit einer Aussage zu dieser Debatte einen größeren Stein ins Rollen als vermutlich beabsichtigt:

Bei der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25.3.1957 in Rom (l-r): Der deutsche Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer, Staatssekretär Walter Hallstein und der italienische Ministerpräsident Antonio Segni. Bildrechte: dpa

Heute würde man sagen, dass diese in einer Presseerklärung getätigte Aussage für einen Aufschrei sorgt. Im sogenannten Ausschuss Kernphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft rumort es. Auf Anlass von Carl Friedrich von Weizsäcker wird im April 1957 eine Erklärung verfasst , die gegen eine Aufrüstung der Bundeswehr Stellung bezieht. Der Name der Erklärung rührt daher, dass ein Großteil der Unterzeichner aus Göttingen stammt. Die ehemaligen oder gegenwärtigen Göttinger Max Born, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Max von Laue und Wolfgang Paul unterzeichnen die Erklärung mit 12 weiteren Forschern.

Das nun stattfindende große Medienecho hören auch die Physiker in Dresden. Auf eine erste „Dresdner Erklärung“ folgt am 17. April, also fünf Tage nach der Veröffentlichung in der BRD, eine Resolution der Physikalischen Gesellschaft der DDR „gegen Atomwaffenversuche, die Entwicklung von Atomwaffen und für die friedliche Nutzung der Atomenergie.“ In den kommenden Tagen folgen zudem Erklärungen der Universitäten in Greifswald und Jena.