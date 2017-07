Am 17. September 1883 kam Käthe Kruse als Katharina Simon in Breslau auf die Welt. Ihre Kinder- und Jugendjahre verbrachte sie in bescheidenen Verhältnissen. Ihre alleinstehende Mutter war Näherin in Heimarbeit und hatte Mühe, sich und ihre Tochter durchzubringen. Dennoch ermöglichte sie ihr schulische Bildung. Der verheiratete Vater der kleinen Katharina - ein Mann, der sich selbst zum Dichter berufen fühlte - kümmerte sich von Zeit zu Zeit um seine außereheliche Tochter.

Als das zweite Kind unterwegs war, zog die junge Frau gemeinsam mit ihrer Mutter 1904 auf Anregung von Max Kruse nach Ascona in der italienischen Schweiz, während der Vater die meiste Zeit in Berlin verbrachte. Seit 1900 existierte in Ascona eine Künstlerkolonie, in die Lebensreformer aus ganz Europa strömten: Revolutionäre, Vegetarier, Nacktbader, Pazifisten. Sie sog die Einflüsse auf, fing an zu zeichnen, malte Aquarelle, fotografierte ihre Kinder.



In Ascona begann Käthe außerdem, die ersten eigenen Puppen herzustellen. Eigentlich nur deswegen, weil Max Kruse in Berlin keine seinen Ansprüchen genügende Puppe für die älteste Tochter als Weihnachtsgeschenk fand. Er war überzeugt davon, dass Kinder geprägt werden von dem, was sie umgibt. Und das, was ihm die Spielzeugverkäufer präsentierten, wollte er seine Kindern nicht anbieten. Der Legende nach schrieb er nach Ascona, mit einem solchen "harten, kalten und steifen Dings" könne man keine mütterlichen Gefühle wecken. Er werde so eine Puppe nicht kaufen und empfahl Käthe kurzum: "Macht Euch selber welche!" Er meinte: "Eine bessere Gelegenheit, Dich künstlerisch zu entwickeln, kannst Du Dir gar nicht wünschen." Käthe begann daraufhin, Puppen für ihre eigenen Kinder herzustellen, zunächst einfach aus einer Kartoffel und einem Handtuch. Max Kruse bewunderte Käthes schöpferische Kraft und prägte sie gleichermaßen. So brach das Paar 1906 gemeinsam zu einer Italien-Rundreise auf, für Käthe wurde das ein Crash-Kurs in Kunstgeschichte voller Anregungen für ihre gestalterische Arbeit.