Der Sherlock Holmes von Dresden

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gregor Schubert sucht nach seinem Ururgroßvater. Er soll zur Kaiserzeit bei der Dresdner Polizei gewesen sein - ein ungewöhnlicher Lebensweg für einen Mann, der aus einer Fleischersfamilie stammt.

In seinem Ahnenpass aus der Nazizeit, mit dem die arische Abstammung nachgewiesen wurde, findet sich der Hinweis, dass sein Ururgroßvater Herrmann Julius Zimmer Stadtgendarm in der Kriminalabteilung war. War Schuberts Vorfahr also eine Art "Sherlock Holmes" von Dresden? Und wie war das eigentlich mit der Verbrechensaufklärung an der Schwelle zum 20. Jahrhundert? Welche Verbrecher beschäftigten die Barockstadt im ausgehenden 19. Jahrhundert, wie kamen ihnen Kriminalisten zu der Zeit überhaupt auf die Spur auf die Spur? Bildrechte: Polizeipräsidium Dresden

Viele kleine Puzzleteile und viele neue Fragen

Die Spurensuche führt unter anderem in die sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, denn hier sind die alten Adressbücher archiviert, in denen theoretisch auch der Ururgroßvater aufgelistet sein müsste, wenn er tatsächlich in Dresden gemeldet war - mit Namen, Ehestand, Beruf. Solche Adressbücher sind heute wahre Informationsfundgruben. Zu Lebzeiten von Herrmann Julius Zimmer ist Dresden das, was man heute wohl eine Boomtown nennt: Zwischen 1850 und 1900 steigt die Bevölkerungszahl von 100.000 auf eine halbe Million Einwohner.

Einer von ihnen ist Gregor Schuberts Vorfahr, auf den es wirklich Hinweise in den Adressbüchern gibt - die jedoch neue Fragen aufwerfen: Warum finden sich zu Hermann Julius Zimmer so viele verschiedene Adressen, warum zog er so oft um und warum ist Zimmer mit immer neuen Bezeichnungen aufgeführt, mal als Stadtgendarm, als Wachtmeister oder Inspektor? Und warum heißt es in der Todesanzeige des Ururgroßvaters "Herrmann Julius Zimmer, königlicher Polizeiinspektor außer Dienst. Ritter pp". Woher kam die Ritterkreuz-Auszeichnung für militärische Verdienste, wenn der Vorfahr doch bei der Polizei war?

Der Ururgroßvater - ein Dresdner Sherlock Holmes?

Die Recherchen führen in verschiedenste Archive, unter anderem ins Dresdner Polizeipräsidium. Hier lagert eine einzigartige historische Sammlung von Dokumenten aus der Polizeiarbeit jener Tage und einem Fundus an Akten, Fotos, und Untersuchungsergebnissen, die einen tiefen Einblick in die Dresdner Unterwelt geben. Welche Rolle spielte Zimmer bei der Aufklärung spektakulärer Mordfälle jener Tage?