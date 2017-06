Insgesamt gab es anfangs zehn solcher Lager in der sowjetisch besetzten Zone - zum Teil wurden ehemalige Konzentrationslager der Nazis umgenutzt, oder wie in Ketschenberg bereits vorhandene Gebäude umgenutzt: Mühlberg, Buchenwald, Berlin-Hohenschönhausen, Bautzen, Ketschendorf, Frankfurt Oder/Jamlitz, Werneuchen/Wessow in Sachsenhausen, Fort Zinna in Torgau und Fünfeichen. Einer NKDW-Statistik vom November 1949 zufolge waren 122.671 Deutsche in sowjetischen Speziallagern interniert. Demnach wurden bis 1950 gut 45.000 entlassen - 37 Prozent. Mehr als 42.000 waren in den Lagern gestorben und wurden namenlos, oftmals in Massengräbern unweit der Lager verscharrt. 756 der Insassen wurden zum Tode verurteilt. Weitere knapp 20.000 wurden deportiert; nach Auflösung der Lager wurden noch 14.202 Insassen in DDR-Gefängnisse überstellt. Viele Häftlinge wurden auch in Zwangsarbeits- bzw. Kriegsgefangenenlager in der Sowjetunion verschleppt, um dort schwerste Arbeiten zu leisten.