Keiner knirschelt so schön wie der Zauberwürfel , dessen Seiten man bewegt, um die einzelnen Farbwürfel wieder an die richtige Position zu drehen. 1976 hatte Ernö Rubik in Ungarn ein Patent auf seine Erfindung angemeldet. Eine amerikanische Firma, die ihm die Rechte abkaufte, brachte allein im ersten Jahr 30 Millionen "Zauberwürfel" unter die Menschheit.

Auf eine tatsächlich lange Geschichte blickt das Jojo zurück. Zwei kleine runde Scheiben mit einer Achse dazwischen, um die eine Schnurschlaufe gewickelt ist: Fertig ist das Spielzeug-Schwungrad. Der Ursprung der Jo-Jos ist nicht eindeutig geklärt. Im 18. Jahrhundert tauchte es in England als "bandilor" auf und rollte dann von Frankreich aus als "Joujou de Normandie" durch Europa und war zwischen 1790 und 1800 in reichen Häusern bei Jung und Alt der schickste Zeitvertreib überhaupt. Möglicherweise kommt der Begriff "Jojo" vom französischen Wort "Joujoux", Spielzeug. - In den USA wurde ab Ende der 1920er-Jahre Geld mit dem Spielzeug gemacht: Der amerikanische Geschäftsmann Donald Duncan kaufte die kleine Jojo-Firma eines Einwanderers und schob eine Marketingmaschinerie mit Jojo-Dauerwettbewerben und Weltmeisterschaften an. Jojo-Freunde feiern heute den 6. Juni als "Welt-Jojo-Tag"; der Tag, an dem Geschäftsmann Duncan Geburtstag hatte. Das Jojo-Fieber köchelt derzeit in Deutschland eher auf kleiner Flamme. Die nächste deutsche Jojo-Meisterschaft findet übrigens am 30. September/ 1. Oktober 2017 in Leipzig statt.