Denn auch die erste richtige Spielstätte residiert im Herzen der Stadt. In einem eigens angemieteten und dafür umgebauten Saal des Zeughauses der Tuchhändler finden ab November 1781 die ersten "Großen Concerte" statt. Dank der Akustik des holzverkleideten Saals gewinnt die Spielstätte an Publikum und Zugkraft, doch Umbauten für mehr Zuhörer mindern die Akustik und ab 1860 gibt es Überlegungen für einen Neubau. 1884 steht das Neue Gewandhaus - außerhalb des Innenstadtrings, doch in illustrer Nachbarschaft: Nebenan residiert der "Oberste Gerichtshof des Deutschen Reiches“und ein weiterer Prunkbau ist in Arbeit - 1891 öffnet die Universitätsbibliothek "Bibliotheca Albertina". Doch die Geschichte des neuen Gewandhauses mit zwei Sälen für 1.500 und 500 Zuhörer ist kurz: Der Bau wird – im Gegensatz zu den benachbarten Prachtbauten - im Februar 1944 komplett zerstört.