Auf der Suche nach neuen Geldgebern wandte sich der Offizierssohn Ardenne an den Reichswehrminister Kurt von Schleicher. 1933 schloss er einen Vertrag mit der C. Lorenz AG ab, einer der wichtigsten Kunden des Telekommunikationsunternehmens war die Reichswehr Schleichers. Ardenne forschte fortan auf dem kriegswichtigen Gebiet der Radartechnik. Bald gewann er den Staatssekretär und späteren Reichspostminister Wilhelm Ohnesorge, einen alten Kriegskameraden seines Vaters, als Förderer. Seine Arbeiten zur Fernsehtechnik konnte er daraufhin im Auftrag des Reichspostministeriums vorantreiben. Am 22. März 1935 startete der erste Fernsehsender des Dritten Reiches. Politische Skrupel kamen dem Baron bei seiner engen Zusammenarbeit mit der Nazi-Prominenz nicht. Ende der 30er-Jahre begann Ardenne, neue Wege zu beschreiten. 1937 gelang ihm der Bau des ersten funktionsfähigen Rasterelektronenmikroskops, drei Jahre später folgte das hochauflösende Universal-Elektronenmikroskop. Bakterien-, Viren-, Molekülstrukturen konnten so erstmals sichtbar gemacht werden. Von seinen Erfolgen durfte er auch im "Völkischen Beobachter" berichten.

Auch nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges konnte Ardenne auf Unterstützung rechnen. Die Arbeit seines Lichterfelder Institutes wurde bald als kriegswichtig eingestuft. Das hatte einen triftigen Grund: Im Dezember 1938 war Otto Hahn und Fritz Straßmann die Kernspaltung gelungen. Ardenne erkannte das ungeheure Potential dieser Entdeckung und machte Ohnesorge darauf aufmerksam. Am 17. Januar 1940 unterzeichnete Ardenne einen Zusatzvertrag mit dem Reichspostministerium: Statt mit der Vervollkommnung der Fernsehtechnik sollte er sich nun mit der Entwicklung von Verfahren und Anlagen zur Atomzertrümmerung beschäftigen. Besonders beschäftigte er sich fortan mit der Frage, wie das für eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion notwendige Uranisotop 235 zu gewinnen wäre. In einem eigens eingerichteten kernphysikalischen Institut mit unterirdischem Bunkerlabor - gleich in Nachbarschaft zu seiner Lichterfelder Villa - trieb er seine Forschungen voran. So konstruierte er ein Zyklotron - einen Teilchenbeschleuniger zur Isotopen-Trennung. Für den Bau des Bunkerlabors wurden aus Sachsenhausen abkommandierte KZ-Häftlinge eingesetzt.

Bei Kriegsende entschied er sich, seine Arbeiten in den Dienst der Sowjetunion zu stellen. Zunächst wurde er nach Moskau gebracht, einige Monate später begann er in einem abgeschirmten Forschungszentrum in Sinop, nahe Souchumi am Schwarzen Meer, mit 187 Mitarbeitern am sowjetischen Atomprogramm mitzuarbeiten. Parallel zu Wissenschaftlern wie Nikolaus Riehl, Gustav Hertz und Max Volmer, die auch in die Sowjetunion verbracht worden waren. Stalin stand unter Druck, im atomaren Wettrüsten mitzuhalten. Im Juli 1945 hatten die Amerikaner die erste Plutoniumbombe der Welt in der Wüste von New Mexico gezündet. Im August 1945 warfen sie eine Uranbombe auf Hiroshima und eine Plutoniumbombe auf Nagasaki. Ardenne entwickelte schließlich ein Isotopen-Trennverfahren, das die industrielle Gewinnung von Uran 235 ermöglichte. Am 29. August 1949 wurde in Kasachstan die erste sowjetische Atombombe getestet. Auf Ardennes Forschungen aufbauend gelang 1953 in der Steppe von Kasachstan schließlich die Zündung der ersten Wasserstoffbombe. Dafür erhielt er den Stalin-Preis zweiter Klasse.