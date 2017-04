Werner Stiller ist tot. Dem Christoph-Links-Verlag zufolge starb er am 31. März in Budapest, wo er seit Jahren unter anderem Namen zurückgezogen gelebt hatte. Stiller hatte sowohl für den Geheimdienst der DDR als auch für den Bundesnachrichtendienst spioniert, bevor er sich 1979 in den Westen absetzte.

Werner Stillers Agentenleben

Werner Stiller kam am 24. August 1947 in Weßmar zur Welt, einem Ortsteil von Schkopau im heutigen Sachsen-Anhalt. Stiller studierte ab 1966 Physik an der Universität Leipzig und war ab 1970 als inoffizieller Stasi-Mitarbeiter in der Hauptverwaltung Aufklärung HVA, Abteilung XIII, Referat 1 tätig. Fortan war Stiller Spion auf dem Gebiet der Kernwaffen und Forschung in der Physik.

Vom Spion zum Doppelagenten

Der frühere DDR-Spionagechef Markus Wolf Bildrechte: dpa 1972 nahm Werner Stiller Kontakt mit dem Bundesnachrichtendienst (BND) auf, der zunächst eine Falle witterte. Ab 1978 wurde der Physiker tatsächlich zum Doppelagenten - er lieferte sowohl der Stasi als auch dem Bundesnachrichtendienst in der BRD Informationen. Am 18. Januar 1979 flüchtete Stiller mit etlichen Geheimunterlagen der DDR-Spionageabteilung in den Westen und ließ seine Frau und die damals achtjährige Tochter in der DDR zurück. Als Überläufer enttarnte Stiller den Geheimdienst-Chef Markus Wolf. Wolf hatte bis dahin im Westen als "der Mann ohne Gesicht" gegolten.

Todesurteil in der DDR - Neustart in den USA