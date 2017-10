Legendäre Fußballclubs in Osteuropa: Zenit Sankt Petersburg

Mit der russischen Meisterschaft holen die Petersburger 2015 ihren letzten großen Titel. An ihre ruhmreichen Zeiten auf internationalem Parkett können sie jedoch nicht mehr anknüfpen. So scheitert das Team 2014 im Champions League-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund. Da kann selbst der brasilianische Stürmer Hulk nichts ändern, der in der Vorjahres-Saison für 50 Millionen Euro nach Russland wechselte. Bildrechte: dpa