ZSKA Moskau gewinnt überraschend den Europapokal

Nach Ablauf der ersten Halbzeit im UEFA-Cup-Finale 2005 steht es 1:0 für den Favoriten Sporting Lissabon, der auch noch den großen Vorteil hat, aufgrund von Losglück vor heimischer Kulisse spielen zu dürfen. Die 43.000 Zuschauer im Estadio Jose Alvalade zu Lissabon feuern ihre Mannschaft frenetisch an, während die knapp 2.000 Schlachtenbummler aus Moskau kaum zur Geltung kommen. Kaum einer zweifelt zu diesem Zeitpunkt daran, dass Sporting seiner Favoritenrolle gerecht werden wird. Zwar hat ZSKA Moskau im Verlauf des Wettbewerbs mit Benfica Lisabon, Partizan Belgrad und dem AJ Auxerre durchaus namhafte europäische Clubs teils recht deutlich bezwingen können, doch die Portugiesen scheinen in diesem Finalspiel dann doch zu übermächtig.

Juri Shirkow (rechts), Daniel Carvalho (Mitte) und Vagner Love bejubeln das 2:1. Bildrechte: dpa

Doch es kommt anders. Moskau verlegt sich auch in der zweiten Halbzeit aufs Verteidigen, lässt Sporting kommen. ZSKA vertraut auf Nationaltorwart Akinfejew und die robusten Abwehrspieler, allen voran die Brüder Alexej und Wassili Beresuzki. Innerhalb von nur 19 Minuten gelingt es ZSKA dann durch präzise und pfeilschnelle Konter, aus dem Rückstand ein 3:1 zu machen. Erst gelingt Alexej Beresuzki in der 59. Minute der Ausgleichstreffer, dann schießen Juri Schirkow (66.) und Vagner Love (75.) ZSKA in Führung. Alle drei Tore bereitet der beste Spieler auf dem Platz, Daniel Carvalho, ein Brasilianer in Moskaus Diensten, vor. Die Spieler von Sporting Lissabon sind geschockt, ihnen gelingen kaum noch nennenswerte Aktionen, die ZSKA in Verlegenheit bringen könnten. Die Russen kontrollieren das Spiel und bringen den Vorsprung sicher über die Zeit. "Nach einer schwachen ersten Halbzeit haben wir den wahren ZSKA gesehen", jubelt David Carvalho nach dem Spiel. Und fügt noch an: "Dieser Sieg im Stadion des Gegners schmeckt besonders gut."