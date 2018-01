Als Matrose des Kaisers um die ganze Welt

Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges dient er auf der MS Ostfriesland. Nach der Schlacht am Skagerrak ist Alfred einer derjenigen, die ein Leck stopfen und so das Schiff retten. (Über dieses Thema berichtete der MDR auch im TV-Magazin "Spur der Ahnen", am: 24.01.2018 | 21:15 Uhr.) Bildrechte: Ulrich Schmidt privat