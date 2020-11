Zwar hat sich die mit dem Namen „Altpapier“ verbundene spöttische Kampfansage an die gedruckten Medien zwar als etwas vorlaut erwiesen – noch werden Zeitungen auf Papier gedruckt, während die Netzeitung längst verschwunden ist. Aber das Altpapier hat an anderer Stelle, beim MDR nämlich, überlebt und feiert nun 20-jährigen Geburtstag.

Immer kritisch, oft heiter, aber nur nie – okay, nur ganz selten – triumphierend besserwisserisch. Und nicht nur mit dem Blick darauf, was in Berichten und Kommentaren anderer Medien daneben ging oder worüber sich zumindest streiten lässt, sondern auch darauf, was sie, die Autorinnen und Autoren von Altpapier, für besonders gelungen oder interessant halten. Herzlichen Glückwunsch!