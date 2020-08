Das Altpapier am 31. August 2020 Öffentlichkeit herstellen, aber richtig

Am Wochenende wurde nun aber Geschichte geschrieben: Die New York Times schafft das gedruckte Fernsehprogramm ab. "After 81 years, this weekend will be the series finale for the daily television listings in the print editions of The New York Times", schreibt sie (wie "Was mit Medien" aufgefallen ist). Einige Leserinnen und Leser werde das enttäuschen, so die Times, "like any cancellation". Den meisten werde es aber wohl gar nicht auffallen: Die lineare Programmliste "spiegelt nicht mehr wider, wie Menschen Fernsehen konsumieren."