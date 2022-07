Das Altpapier am 8. Juli 2022 Meine, deine, unsere Interessenkonflikte

Wenn ein bekannter Politiker Deutschlands eine bekannte Politik-Reporterin heiraten, ist das auch ein Thema für diese Kolumne: Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die Chefreporterin im Politikressort beim Nachrichtensender Welt, Franca Lehfeldt, sind seit gestern Eheleute. Nein, das Altpapier wird nicht zum People Magazin (alle mehr oder weniger interessanten Fakten rund um Outfits, Location, Bussis, etc. lieferte schließlich schon RTL – Lehfeldts ehemaliger Arbeitgeber – im Liveticker). Aber:

"Über die Nähe zwischen Politik und Journalismus in dieser Liaison spricht gerade kaum jemand",

schreibt Veronika Wulf in der Süddeutschen . Na gut, dann tragen wir hier mal den bisherigen Diskussionsstand zusammen. Denn diese Verpartnerung ist definitiv einen zweiten Blick und einige Fragen wert – Stichwort Interessenkonflikt .

"Welche Informationen gelangen später zu Christian Lindner, die vielleicht eigentlich nur an Franca Lehfeldt als Reporterin gelangen sollten? (…) Es gibt so viele mannigfaltige Interessenkonflikte, dass ich es schon ziemlich extrem finde, dass das bisher nicht gelöst wurde von der 'Welt'."

"Franca Lehfeldt ist insbesondere für die Union zuständig . Sie berichtet i n aller Regel nicht über die FDP oder die Finanzpolitik . Auch wenn sich gelegentlich Überschneidungen nicht vermeiden lassen, können wir hier keinen Interessenkonflikt erkennen . An ihrer Tätigkeit wird sich durch die Hochzeit nichts verändern."

Dass das im Alltag nicht immer so scharf zu trennen ist, zeigte Stefan Niggemeier bereits im Mai bei Übermedien, als er die Rolle Lehfeldts in der Berichterstattung über die FDP genauer in den Blick nahm. Kurz zuvor hatte die Journalistin den Arbeitgeber gewechselt: von RTL/ntv zu Welt.