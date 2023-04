+++ Der "Wall Street Journalist"-Journalist Evan Gershkovich (Altpapier) bleibt in Moskau in Haft, das dortige Stadtgericht hat am Dienstag die Berufung des Korrespondenten und seines Anwalts abgelehnt. Zahlreiche Medien berichten darüber. Die taz zitiert in dem Zusammenhang die US-Botschafterin in Russland, Lynne Tracy: "Es war schwer für mich zu sehen, dass ein unschuldiger Journalist unter solchen Bedingungen festgehalten wird. Gestern durfte ich ihn zum ersten Mal in der Untersuchungshaft sehen, und er ist gesund und hält trotz der Umstände durch." Die "New York Times" schreibt: "The case against Mr. Gershkovich has brought relations between the United States and Russia to a new low. The Biden administration has asserted that he is 'wrongfully detained' — which means that the U.S. government sees him as the equivalent of a political hostage held on fabricated charges — and called for his immediate release."