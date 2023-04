Ganz ohne das Thema Axel Springer kommt auch das heutige Altpapier leider nicht aus. Wer darüber schon nichts mehr hören oder lesen will – ich verstehe es.

Sechs Artikel auf "Zeit Online", sieben Artikel auf "faz.net", 18 Artikel auf "Spiegel.de" und 19 Artikel auf "sueddeutsche.de". Das ist das Ergebnis, wenn man am gestrigen Donnerstagabend auf diesen Seiten nach dem Stichwort "Springer" sucht.

50 Texte sind dort in der vergangenen Woche rund um das Verlagshaus, seinen Chef und dessen ehemaligen Kumpel Benjamin von Stuckrad-Barre erschienen. Anlässe dazu gab es auch zu Genüge:

Erst die von der "Zeit" geleakten Chats von Mathias Döpfner ( Altpapier ), dann der Start des Podcasts "Boys Club" ( Altpapier ) und als i-Tüpfelchen noch der übertrieben gehypte Liebling der deutschen Medienmenschen: Der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, in den gerade möglichst schnell und möglichst viel hineininterpretiert wird.

Auf einen dieser 50 Artikel lohnt sich allerdings nochmal ein genauerer Blick: Samira El Ouassil schreibt in ihrer Spiegel-Kolumne über "Die unsichtbaren Frauen", um die es – zumindest in zwei von drei Teilen in der Springer-Debatte – eigentlich geht.