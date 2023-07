"Twitter ist ein Dienst, mit dem Freunde, Verwandte und Kolleginnen miteinander kommunizieren und durch den regelmäßigen Austausch kurzer Nachrichten in Kontakt bleiben können." Das, was eher klingt wie die Beschreibung von WhatsApp, ist die hauseigene Definition von Twitter – und die letzte Idee, die ich hätte, wenn ich das Netzwerk beschreiben müsste.

Pünktlich zum aktuellen Twitter-Chaos launchte Meta nun vergangene Woche seine Zwitscher-Alternative, die seit mehreren Monaten bereits in der Entwicklung war (und es offenbar immer noch ist): Ausgestattet mit diversen datenschutzrechtlichen Problemen , noch einigen user-unfreundlichen Baustellen und vor allem einer Menge Instagram-Nutzer im Gepäck, die in den ersten zwei Tagen nach dem Start bereits für 70 Millionen Neuanmeldungen geführt haben, könnte Threads zu einer echten Konkurrenz für Twitter werden .

Doch die will es angeblich gar nicht sein. Instagram-Chef Adam Mosseri wird auf "The Verge" folgendermaßen zitiert:

" Das Ziel ist nicht, Twitter zu ersetzen . Das Ziel ist, einen öffentlichen Raum für Communities auf Instagram zu schaffen, die Twitter nie wirklich gut fanden, und für Communities auf Twitter (und anderen Plattformen), die an Unterhaltungen an einem weniger wütenden Ort interessiert sind."

Mark Zuckerberg hat dagegen einfach das gemacht, was er am besten kann (kopieren) und mit seinem Namen und dem seines Unternehmens anscheinend so viel Vertrauen aufgebracht, dass sich bereits jetzt Millionen User mit ihrem Instagram-Konto (und ihren damit verbundenen Kontakten) bei Threads angemeldet haben, was bereits knapp einem Sechstel der aktiven Twitter-Nutzer entspricht .

Und das sind wohl keineswegs nur neugierige Einmal-und-nie-wieder-Anmelder. Laut "The Verge" gab es auf Threads bereits einen Tag nach dem Launch über 95 Millionen Posts, die statt 280 Zeichen 500 haben dürfen. Dafür gibt es aber (noch) keine Hashtags oder die Möglichkeit zum Suchen nach bestimmten Themen oder Trends und das Abrufen eines Feeds, in dem nur Inhalte derjenigen zu sehen sind, denen man folgt.

Twitter-Chef Elon Musk ist natürlich alles andere als begeistert über die neue Konkurrenz. Neben lächerlichen Kindergartenspielchen droht er seinem Rivalen Mark Zuckerberg aber auch mit rechtlichen Schritten: Wie das ZDF berichtet , behauptet ein Twitter-Anwalt in einem Brief, dass Meta Dutzende Ex-Beschäftigte des Kurznachrichtendienstes eingestellt und mit deren Wissen Threads entwickelt habe. Meta weist diese Anschuldigungen von sich.

Wer gewinnt also den Kampf um einen neuen, besseren Kurznachrichtendienst? Obwohl das von Instagram-Chef Adam Mosseri beschriebene Ziel von Threads ein ähnlich schwammiges ist, wie das von Twitter selbst ("einen öffentlichen Raum für communities zu schaffen", aha), liegt es vor allem an den (zukünftigen) Usern, zu welchem Ort sie die Plattform machen werden: Zu dem des soften Austauschs, der harten Diskussionen, der puren Provokationen oder zu dem, der irgendwann wieder vergessen ist.

+++ Der anstehende Antritt der neuen rbb-Intendantin Ulrike Demmer wirft in der "Süddeutschen Zeitung" die Frage auf, wie mit den fröhlichen Wechseln zwischen Journalismus und Polit-PR umgegangen werden soll und ob dabei an mehr gedacht wird, als an die eigene Karriere: "Im Vergleich zu [journalistischen] Arbeitgebern ist viele Polit-PR paradiesisch sicher fremdfinanziert. Auch langfristig kann man nur hoffen, dass […] sich daraus also nicht die Falschannahme entwickelt, man könne als Regierung Journalismus letztlich ersetzen und die Leute einfach mit noch mehr PR bewerfen. Wohin das führen würde? In die Dunkelheit."