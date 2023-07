Kolumne: Das Altpapier am 24. Juli 2023 Datenhoch statt Sommerloch

Das Sommerloch ist da. Während das für die meisten Redaktionen eine erschwerte Themensuche bedeutet, geht es für andere jetzt so richtig los: In den vergangenen Wochen ist die datenjournalistische Berichterstattung rund ums Klima deutlich in den Vordergrund gerückt – ein paar Wünsche an den Klimadatenjournalismus. Heute kommentiert Johanna Bernklau die Medienberichterstattung.