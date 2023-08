+++ "The best way to protect the lives of Afghan people is to protect journalists. If we want to know what’s happening there, we need to help journalists continue their work" - das schreibt Soraya Amiri anlässlich des zweiten Jahrestags der erneuten Machtübernahme durch die Taliban für "The Walrus", ein gemeinnütziges kanadisches Medienprojekt. Amiri, die in Afganistan fünf Jahre lang als TV-Journalistin arbeitete, war im August 2021 nach Kanada geflohen.