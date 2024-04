Bestes Beispiel dafür aus der nahen Medienmedien-Historie: Das "' Bild'-Manifest " aus dem vergangenen Oktober, in dem die Boulevardzeitung ihre 50 Regeln für ein Deutschland nach ihren Vorstellungen aufstellte. Hätte ich das gerade nicht erwähnt, hätten Sie sich wahrscheinlich schon gar nicht mehr daran erinnert – so irrelevant war es. Ob das bei dem "Manifest", das seit zwei Tagen die Medienrunde macht, auch der Fall sein wird, weiß ich nicht.

Obwohl sich der "Spiegel" anscheinend tatsächlich Gedanken um das Wort "Manifest" gemacht hat (weil es dort erfrischenderweise nicht im Titel steht), schreibt er es doch noch dreimal in den Text. Es ist nochmal wichtig festzuhalten: Ob man das Wort dabei in Anführungszeichen oder ein "sogenanntes" davorsetzt – das Wort wird trotzdem weitergetragen, die "große Bedeutung" wird trotzdem weiterhin verliehen (und das gilt leider auch für diesen Text).

Die stellvertretende "SZ"-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid wurde im Dezember letzten Jahres zum Medienthema. Der Vorwurf: Plagiatsverdacht bei ihren journalistischen Texten. Und drei Monate später auch bei ihrer Doktorarbeit – bestellt vom rechten Portal "nius", ausgeführt von "Plagiatsjäger" Stefan Weber. Für all jene, die sich an den Fall Föderl-Schmid nicht mehr recht erinnern, hier nochmal das Altpapier-Extra von René Martens.

Mehrere Punkte sind an der Veröffentlichung mindestens unterhaltsam: "nius" schreibt, dass es das Dokument von Weber nun im Volltext veröffentliche, "wobei der Verfasser auch transparent gemacht wird". Folgt man dem Link, kommt man zum Dokument auf der abenteuerlichen Seite namens https://chocolate-vyky-27.tiiny.site/ . Der transparent gemachte Verfasser ist natürlich Stefan Weber und – wie man auf der letzten Seite des Dokuments entdeckt – "Team Weber, N.N, N.N.", alles klar. Zeitstempel: 25.02.2024. Inwiefern es sich also hier um ein "neues Gutachten" handelt, wie "nius" titelt, ist fraglich.

+++ Sehr lesenswert ist dieser "FAZ"-Artikel zu den Übertragungsrechten der 1. und 2. Bundesliga, deren Ausschreibung im April läuft. Für Sport gebe das ZDF etwa zehn Prozent seines Budgets aus, die ARD acht – davon stecken die Anstalten besonders viel in den Fußball. Der im Bericht interviewte Kommunikationsprofessor Michael Schaffrath fordert, "mehr Gebührengelder in die allgemeine Sportberichterstattung zu stecken, aber viel weniger in den hochgradig kommerzialisierten Fußball." Zumal auch die privaten Sender ein Interesse an den Fußball-Übertragungen hätten, jedoch bei der Auktion um die Übertragungsrechte gegenüber ARD und Co. oft chancenlos bleiben würden.