Reden wir, statt über Zlatko und Jürgen, über eine Fernsehproduktion von Donald Trump von heute, über die der britische Guardian schreibt: "Diplomacy dies on live TV".

Alle Welt hat mitbekommen, worum es geht: Am Freitag beendete der US-Präsident ein Treffen mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj, nachdem er ihn vorgeführt und erniedrigt hatte, vor versammelter Presse im Weißen Haus mit den Worten: "This Is Going to Be Great Television." – "Das wird großartiges Fernsehen sein." Trump eskaliert der Weltordnung das Fundament weg und freut sich über gute Quoten.

Dass Trump selbst ein Mann des Reality-Fernsehens ist, ist hinlänglich bekannt. Trump hat sich als Politiker, ähnlich wie zuvor als Reality-TV-Mann,

"sowohl als authentisch (er 'sagt, wie es ist', wie man sagt) als auch als grenzüberschreitend (er tut und sagt als politischer Führer Dinge, die Menschen in seiner Position normalerweise nicht sagen und tun) positioniert. Auf diese Weise hat Trump eine eigene Persönlichkeit kultiviert, die bei einem bestimmten Publikum Anklang findet".

Das steht in einem Text der Zeitschrift "Scientific American" über Trumps Reality- und Politik-Methode. "Trump war berühmt dafür, Kandidaten fertigzumachen und 'Sie sind gefeuert' zu rufen", heißt es darin. Selenskyj wurde nun quasi behandelt wie so ein Kandidat in Trumps Reality-Serie "The Apprentice".

Eine gute Frage enthält ein Text aus "Foreign Policy" online, am Freitag erschienen, über Trumps mit Reality-TV-Methoden gefliesten Weg zur Macht:

"Je schockierender, je haarsträubender, je rüpelhafter, je beispielloser, desto besser für die Einschaltquote. (…) Die Formel funktionierte im Präsidentschaftswahlkampf ab 2015, in einem Land, in dem Politiker ständig um Aufmerksamkeit werben und Kabelkanäle ständig den nächsten politischen Zyklus durchspielen (zum Teil angeheizt durch das Zuckerhoch der Einschaltquoten und der politischen Werbung). Das hat 2024 wieder funktioniert, zumindest was den Wahlerfolg angeht, und auch als sich der Videokonsum auf kleinere Bildschirme und mundgerechte Clips verlagerte – eine Umstellung, die Trump ebenfalls schnell zu meistern schien. Aber funktioniert die Schockstrategie auch, wenn man im Amt ist? Woran bemisst sich der Erfolg, wenn man keine Wahlen mehr gewinnen muss?"

Womöglich ja daran, ob man den Mann schwächen kann, der Trumps "Friedensverhandlungen" im Weg zu stehen scheint. Reality-TV ist ja nicht nur, wenn man selber Follower gewinnt. Sondern auch, wenn die anderen gedemütigt sind.

Trump hat das Reality-Konzept von der öffentlichen Bühne jedenfalls in den Beritt des Diplomatischen transferiert. Vergangene Woche traf er am Montag, Donnerstag und Freitag die Präsidenten und Premiers von Frankreich, Großbritannien und der Ukraine – und sorgte jedesmal dafür, dass das Fernsehen die Gespräche übertrug. Er führt seine Gäste im Prinzip ins Big-Brother-Haus der Diplomatie. Überall Kameras, überall Trigger, aber lasst uns mal ganz offen miteinander verhandeln.

Die Kameras sind hier bei Trump also nur dort dabei, wo sich ein Politiker üblicherweise an sein Publikum wendet (also etwa auf Bühnen im Wahlkampf, in Fernsehsendungen, in Social Media), sondern auch dort, wo sie normalerweise explizit nicht dabei sein sollen: bei diplomatischen Gesprächen. Trump hat damit eine Laborsituation erschaffen, die "echt" aussehen mag. (Nina Rehfeld zitiert in der "FAZ" Lob von Trump-Fans für die vermeintliche Transparenz seiner Politik.) Dass aber internationale Diplomatie "vor Milliarden von Augen gemacht wird" (nochmal foreignpolicy.com), war nie vorgesehen. Trump veranstaltet eine Diplomatie-Reality-Show.

Üblicherweise sei es im Weißen Haus so, erklärte der ehemalige USA-Korrespondent Markus Feldenkirchen am Wochenende im Podcast "Apokalypyse und Filterkaffee": Im Kaminzimmer des Oval Office wird die Presse kurz Zeuge davon, wie sich Politiker leibhaftig die Hände schütteln, bevor sie sich dann im kleinen Kreis ohne Öffentlichkeit besprechen. Die Journalistinnen und Journalisten werden rausgeschickt, bevor der eigentlich wichtige Teil beginnt, und bekommen dann hinterher in einer Pressekonferenz eine Zusammenfassung.

Selenskyj dagegen musste knapp 50 Minuten lang vor Kameras agieren. US-Vize-Präsident Vance, der, wie Peter Burghardt von der "Süddeutschen" schreibt, "offenbar von Anfang an auf Krawall gebürstet" war, stichelte und "schaltete auf Eskalation" (anderer "SZ"-Text). Trump kanzelte den Gast ab. Und die Presse blieb und blieb und blieb und hörte, wie Selenskyj – der Angegriffene – zur Gefahr für den Frieden erklärt wurde.

Nun ist nicht gewiss, dass die Eskalation im Weißen Haus exakt so geplant war, ob Selenskyj gar in eine Falle gelockt worden ist. "Was amerikanische Zeitungen aus der Trump-Regierung erfuhren, spricht eher nicht dafür. Es scheint vielmehr Kräfte in Trumps Umfeld gegeben zu haben, die einen ungünstigen Verlauf des Treffens befürchtet haben und zu verhindern versuchten", schreibt heute die "FAZ" (S. 3, derzeit nicht online); im "Guardian" steht Ähnliches.

Aber der Reality-Charakter des Treffens ist unübersehbar. Selenskyj wurde sogar für seine Kleidung gemaßregelt, als würde eine Show mit Harald Glööckler aufgezeichnet; einmal von Trump selbst, direkt bei der Ankunft. Später von dem trumptreuen ultrarechten Journalisten Brian Glenn, der zu den handverlesenen Pressevertretern gehört. Am Ende schrieb Trump in seinem Netzwerk Truth Social, es sei "erstaunlich, was durch Emotionen herauskommt". Und damit rüber zu Sonja Zietlow.

Die Formulierung "Trumps Propagandaapparat als Verstärker des Wahnsinns" (guter Kommentar bei standard.at) trifft es. Wie die US-Regierung die Pressefreiheit schleift und unliebsame Medien ausschließt, darum ging es etwa in diesem Altpapier. Es geht aber nicht nur darum, unliebsame Medien auszuschließen, sondern auch darum, speichelleckerische einzuschleusen. Die können dann die Fragen stellen, die Trump ein Lächeln aufs Gesicht zaubern – wie die erwähnte Frage an Selenskyj nach seiner Kleidung.

Wie in der Regierung Trump die Medienvertreterinnen und -vertreter zusammengestellt werden, die Zugang zum Weißen Haus erhalten, darüber schrieb am Samstag die "SZ" (Abo).

"Trumps Mannschaft bricht über Nacht mit der Tradition, dass die 1914 gegründete Korrespondenten-Vereinigung den Pool zusammenstellt. Bisher hatte dieser unabhängige Klub in einem bewährten Rotationsverfahren Vertreter amerikanischer und ausländischer Medien benannt, die jeweils in das Präsidentenbüro oder in die Präsidentenmaschine dürfen."

Nicht nur in den USA gibt es Protest dagegen –

"'Dieser Schritt stellt die Unabhängigkeit der freien Presse in den Vereinigten Staaten infrage', protestiert die White House Correspondents’ Association. 'Er legt nahe, dass die Regierung die Journalisten auswählt, die über den Präsidenten berichten'" –,

Nochmal zurück zum Freitagsgeschehen: Was ist da im Weißen Haus passiert? In nachrichtlichen Überschriften – nur eine kleine Auswahl – las es sich so:

"Eklat im Weißen Haus" (ARD-"Brennpunkt")

"Trump und Selenskyj brechen Treffen ab" (tagesschau.de)

"Trump und Selenskyj streiten vor Kameras im Weißen Haus" (rnd.de, später geändert)

"Offener Streit zwischen Trump und Selenskyj" (br24.de)

"Treffen zwischen Trump und Selenskyj nach hitzigem Wortwechsel abgebrochen" (mdr.de)

Zwei Menschen haben sich demnach also gestritten, das ist die transportierte Geschichte. Das ist aber nicht der Kern dessen, was geschehen ist, sondern nur eine Beschreibung dessen, was auf der ersten Ebene vorgeführt wurde. Von einem "Streit" zwischen den beiden zu sprechen, reduziert das Geschehen auf die Oberfläche. Zu wenig, fanden auch viele Beobachter in den Social Media. Akkurater waren Zeilen, die benannten, wer hier aktiv handelte; der Medienjournalist Stefan Fries hat bei BlueSky einige zusammengestellt:

"Trump überzieht Selenskyj öffentlich mit Vorwürfen" (n-tv.de u.a.)

"Trump sagt Friedensgespräche mit der Ukraine ab und schmeißt Selenskyj raus" (tagesspiegel.de, mittlerweile modifiziert)

"'Kann zurückkommen, wenn er bereit für Frieden ist’: Trump schmeißt Selenskyj aus Weißem Haus" (rnd.de)

Die originelle Interpretation oder eine Kommentierung sind nicht die Aufgabe von Newsjournalisten. Wie kann man aber mit dem nachrichtenjournalistischen Verknappungswerkzeug eine politische Reality-Inszenierung erfassen? Mit einer klassischen Anwendung der W-Fragen des Nachrichtenjournalismus (Wer hat was wann wo wie getan?) lässt sie sich womöglich gar nicht so einfach greifen (Trump und Selenskyj. Haben gestritten. Im Weißen Haus…).

Unangemessen war aber vor allem das anschließende Framing der Debatte, Selenskyj wolle sich nicht entschuldigen. Deutsche Medien übernahmen es reihenweise vom trumptreuen US-Sender Fox News. Der Medienberater Johannes Hillje hat bei BlueSky darauf hingewiesen: "Die abwegige Idee, dass eine Entschuldigung von Selenskyj bei Trump angebracht sein könnte – die Eskalation im Oval Office ging von Vance aus – stammt von Fox News", schrieb er und zeigte entsprechende Nachrichtenüberschriften, unter anderem von welt.de und tagesschau.de.

Sinnvoll wäre es sicher, um einen Gedanken der Journalistin Viktoria Morasch aufzugreifen, mehr Räume zu schaffen, in denen sich Journalistinnen und Journalisten kritisch mit der eigenen Arbeit befassen. Journalistenpreise sollte man dort vielleicht einfach mal nicht vergeben. Oder höchstens einen: den für Nachrichtenjournalismus auf der Höhe der Herausforderungen. Von Best-Practice-Beispielen könnten alle profitieren.

