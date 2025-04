Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Zwei Trauerfeiern füllten die deutschsprachigen Medien am zurückliegenden Wochenende. In beiden Fällen berichteten Reporter*innen von Innenstädten, die "komplett still" ("taz") oder "ungewohnt leise" ("Deutsche Welle") waren – trotz zehn- und hunderttausend anwesender Trauernder. In beiden Fällen weinten Menschen an weit mehr Orten als jenen, an denen der Betrauerte gestorben war. Beide starben vor ziemlich genau einer Woche.

In Oldenburg wurde der 21-jährige Lorenz A. in der Nacht zum Ostersonntag von einem Polizisten getötet. In Rom starb Papst Franziskus am frühen Morgen des Ostermontags mit 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Zwar könnten weder die Leben der beiden Verstorbenen noch ihre Todesumstände viel unterschiedlicher gewesen sein. Sie sind zufällig durch ihre Todeszeitpunkte und die deshalb gleichzeitige mediale Aufmerksamkeit, die auf sie folgte, miteinander verbunden.

Zuerst zu Lorenz A.: Nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung vor einer Disko in der Oldenburger Innenstadt und einer Begegnung mit einer Streife – über die Details dieser Interaktion wird jetzt viel gemunkelt - töteten Lorenz A. drei der fünf von einem Polizisten abgegebenen Schüsse von hinten. Ein Skandal, der bundesweit Proteste auslöste. Die Staatsanwaltschaft und die benachbarte Polizeiinspektion ermitteln wegen Totschlags gegen den Beamten.

Die Debatte in den (Sozialen) Medien dreht sich vor allem um die Rolle der Polizei.

Binnen weniger Tage bildete sich die Initiative "Gerechtigkeit für Lorenz", die auf Instagram bundesweit über Kundgebungen informiert und Aufklärung fordert. Der Vorwurf: Die Polizei hat ein Rassismus-Problem, Lorenz starb, weil er Schwarz war. Es ist von Mord die Rede. In einem Interview in der "taz" plädiert der Polizeiforscher Tobias Singelnstein dafür, die zunehmenden Fälle von polizeilichen Todesschüssen gegen Personen of Color "genau zu untersuchen".

Neben strukturellen Problemen bei der Polizei dreht sich die Debatte in den (Sozialen) Medien aber auch um die strukturellen Probleme in den Medien. Und zeigt gleichzeitig, wie wirkungsvoll sie sind. Denn:

Erstens. Die Schlagzeilen der ersten Stunden. Noch am Sonntag titelte etwa die "Bild": "Polizist erschießt Messer-Angreifer". Eine Falschmeldung. Inzwischen heißt es medienübergreifend, ein Messer sei erst bei der Obduktion in der Hosentasche des Todesopfers gefunden worden. Laut "taz" hatte auch der NDR die Falschnachricht zunächst verbreitet, inzwischen ist sie dort überschrieben.

Zweitens. Das wiederkehrende Problem der unsauber bis unkritisch, unter Hochdruck verbreiteten, verkürzt oder aufgeblasen verarbeiteten Polizeimeldungen durch Nachrichtenmedien. Der Journalist Hanno Hauenstein formuliert es auf seinem Substack-Profil (im Original auf Englisch) am Sonntag so: Mehrere Medien...

"schlossen sich schnell der Darstellung der Polizei an, wonach Lorenz ein Messer in der Hand hatte, bevor er erschossen wurde, obwohl es keine stichhaltigen Beweise gab und viele Einzelheiten des Vorfalls noch unklar sind."

Das sei in Zeiten der Hetze, die von rechtskonservativer bis rechtsextremer Seite in den vergangenen Monaten im Kontext von Attentaten (Altpapier) betrieben wurde, kein Zufall. Hauenstein attestiert den Medien selbst (strukturellen) Rassismus:

"Nach den jüngsten tödlichen Messerangriffen in Solingen und Aschaffenburg fügte sich die Darstellung von Lorenz A. als "Messerstecher" in den Medien nahtlos in die etablierte rassistische Vorstellung ein, die die Wahrnehmung des Falles von Anfang an prägte: das Bild des "messerschwingenden Ausländers", eine Fantasie, die in den letzten Monaten sowohl von der extremen Rechten als auch von der Mitte unermüdlich genutzt wurde, um nicht-weiße Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund als dringende Bedrohung der öffentlichen Sicherheit darzustellen."

Drittens. Die maßgeblich über Soziale Netzwerke ausgelöste, bundesweite Solidaritätswelle spiegelt sich auch in der Berichterstattung. Eine Woche nach dem Tod von Lorenz A. veröffentlichen viele Blätter vor allem Artikel über die Demonstrationen und die Stimmen der Angehörigen. Etwa bei der "Rheinischen Post", beim "Neuen Deutschland", bei der "Ostfriesen-Zeitung" oder in der oben schon erwähnten "taz".

Fehler in der Berichterstattung über das Mega-Spektakel "Papst-Begräbnis" in Rom sind weniger offensichtlich. Das liegt schon allein an der Menge an Nachrufen und Berichten in der vergangenen Woche – ob reaktionär, ob reformistisch, aus der Kirche oder dem Journalismus. Alle hatten was zu sagen, zu zeigen, oder zu streamen über den Papst, seine Vergangenheit, sein Erbe, über die Zukunft der Institution. Oder, um es mit den Worten von Philipp Greifenstein, dem Geschäftsführer des "Eule"-Magazins zu sagen:

"Bereits seit Montag quellen Medien und Social-Media-Plattformen vor Nachrufen, Meldungen und reichlich Klatsch und Tratsch zu Franziskus und der anstehenden Papstwahl über."

So schreibt Greifenstein es im Newsletter des Magazins, das laut Selbstbeschreibung "mit kritischem Blick" über "Kirche, Politik und Kultur" berichtet, am Sonntag.

Nachrufe hier zu sammeln, würde die Kolumne sprengen. Außerdem hat Greifenstein dies in einem lesenswerten "Meta-Nachruf" für besagte "Eule" bereits getan. Auch Perlen des Gemunkels und der Spekulation gab es quasi überall, besonders ausführlich aber bei der "Süddeutschen" oder der "Zeit" zu lesen. So wie Ticker von der Trauerfeier, im "Spiegel", bei "t-online" und in der ARD.

Hier interessiert aber viel mehr eher das, was auch Holger Klein am Freitag im "Übermedien"-Podcast verstehen wollte: "Warum ist das so ein riesiges Medienereignis?"

Im Interview hatte Klein die Religions- und Kulturjournalistin Christiane Florin. Die sagte:

"Das hat damit zu tun, einmal, dass die römisch-katholische Kirche eine Meisterin der Inszenierung ist."

Die katholische Kirche und der Papst seien medial irgendwie "exotisch" und schon deshalb interessant, sagt sie, mit ihren offen patriarchalen Traditionen und altertümlichen Gewändern. Als Institution sei sie deshalb auch eine gute Projektionsfläche für Menschen mit einer Faszination für Klatsch.

Dazu passt, so Florin, dass vielen Berichten die journalistische Distanz gefehlt hat. Etwa, wenn sie Posts von Kolleg*innen sah, die sie auf Selfies mit dem Papst vor und nach seinem Tod zeigten. Das sei eher "Entertainment" gewesen. Kritik in Nachrufen finde sie nicht "pietätlos". Im Gegenteil: Kritische Berichterstattung von Journalist*innen, die ausschließlich für den Vatikan zuständig sind, habe sie vermisst. Vor wie nach dem Tod des Papstes.

Doch die Kirche meistert die Inszenierung auch über die Vatikan-nahen Berichterstatter*innen hinaus. So wurde der verstorbene Franziskus auch in Kirchen-fernen Medien zum "Anwalt der Armen" (etwa im wirtschaftskritischen "Surplus"-Magazin) oder zu einem, der "den Ansatz der Kirche gegenüber LGBTQ-Personen revolutionierte" (so das in eigener Darstellung queerfreundliche Portal "outreach.faith").

Inszenieren bedeutet in Szene, also die Highlights setzen. Doch dabei fallen im Umkehrschluss die Lowlights heraus aus dem Bild. Was (nicht nur) den Nachrufen über den Papst und sein Erbe fehlen, sind deshalb Fakten: Was hat der Papst wirklich gegen Armut oder den von ihm kritisierten Kapitalismus getan? Wie hat er Reichtum umverteilt? Welche Aktien besitzen seine Bistümer (Florin)?

Oder: Welche Haltung hatte Franziskus bezüglich körperlicher Selbstbestimmung, was erkennen Reformer*innen in einem, der Schwangerschaftsabbrüche immer wieder mit "Auftragsmorden" verglichen hat? Und was hatten queere Menschen davon, wenn er darum bat, ihnen "mit Achtung, Mitleid und Takt" zu begegnen? Auch daran erinnert Greifenstein im schon erwähnten "Meta-Nachruf":

"In Deutschland gerne überhört wurde Franziskus‘ beharrlich und immer wieder vorgetragene Kritik an "Gender-Ideologie" und "Schwulen-Lobby". [...] Auch während der Amtszeit von Franziskus beteiligten sich der Vatikan und zahlreiche Ortskirchen an LGBTQI+-feindlichen Kampagnen."

+++ Inszenierung im weiteren Sinne wird auf Bluesky dem Co-Chefredakteur der "Bild", Paul Ronzheimer, vorgeworfen. Der hatte in seinem Podcast die rechtsextreme Influencerin Naomi Seibt zu Gast. Geärgert hat sich etwa die "Spiegel"-Redakteurin Ann-Katrin Müller. Sie schrieb: "Die Normalisierung rechtsextremer Positionen schreitet stetig voran. Diesmal: Paul Ronzheimer lädt Naomi Seibt in seinen Podcast ein. Und verharmlost sie als "rechtspopulistisch", dabei verbreitet sie rechtsextremes und antisemitisches Gedankengut. Da nutzt auch das "stramm" nix."

Ronzheimer verteidigt sich daraufhin in einem eigenen Post. Der klingt allerdings vielmehr so, als ob er seine persönliche Neugier über die journalistische Ethik gestellt hat ("Ich wollte wissen.."). Und den Unterschied zwischen Informationen "zu Tage fördern" und Rechtsextremen eine Bühne bieten nicht verstanden hat. +++

+++ "Übermedien"-Gründer Stefan Niggemeier arbeitet sich im Newsletter vom Wochenende an der von vielen Medien vermeldeten Mär ab, die Linken-Politikern Heidi Reichinnek sei "Deutschlands beliebteste Politikerin". Er ärgert sich über die Verbreitung der Ergebnisse des von der "Bild" in Auftrag gegebenen Meinungsumfragen von "Insa", in seinen Worten das "unseriösestes Politikerranking" Deutschlands: "Journalisten behandeln die Werte des "Bild"-"Politikerrankings" als wären es Messungen mit Präzisionsgeräten, wie bei einem Olympia-Hundert-Meter-Lauf, und nicht, was angemessen wäre, wie Angaben, die jemand mit schlechten Augen und kaputtem Fernglas im dichten Nebel von einem weit entfernten Maßband abgelesen hat." +++

+++ Der "Queerspiegel", die Rubrik im Berliner "Tagesspiegel" für LGBTIQ-Themen, feiert zehnjähriges Jubliäum. Davon berichtet zum Beispiel: "queer.de". +++

+++ Die Plattform YouTube ist schon doppelt so alt, sie gibt es bereits seit 20 Jahren. Darüber berichtet unter anderem das Altpapier-Zuhause und mdr-Format "Medien360G". +++

Das Altpapier am Dienstag schreibt Christian Bartels.