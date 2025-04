Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Gibt es eigentlich "Wertkonservative", die sich nicht zu ihrem vermeintlichen "Wertkonservatismus" "bekennen"? Diese Frage wirft eine der weiterhin vielen Wortmeldungen zum bevorstehenden Aufstieg des Was-mit-Medien-Unternehmers Wolfram Weimer in ministerielle Höhen auf (siehe Altpapier von Dienstag). Besagte Formulierungen finden sich in einem Text bei tagesschau.de, wo vom "bekennenden Wertkonservativen Weimer" die Rede ist - bzw. davon, dass er 2018 ein Buch für den "modernen Wertkonservativen" geschrieben habe.

In eben diesem Buch - aus dem viel zitiert wird derzeit, am informativsten macht es Zeit-Online-Redakteur Nils Markwardt bei Bluesky - schreibt der designierte Staatsminister für Kultur und Medien:

"Während Generation um Generation in einer Jahrtausendewährenden Selbstverständlichkeit die Fortdauer der eigenen Familie, des eigenen Blutes, der Sippe, des Stammes, der Nation, der Kultur, der Zivilisation als einen heiligen Moment des Lebens begriffen hat, so zerbricht dieses Bewusstsein plötzlich in Scherben."

Wenn das irgendetwas ganz bestimmt nicht ist, dann modern bzw. für moderne Menschen geschrieben.

Was wir im tagesschau.de-Text über Weimer auch erfahren:

"Donald Trump hält er (…) nicht für sonderlich gefährlich. Er sei halt ein begabter Schauspieler, der gern augenzwinkernd formuliere, was die Amerikaner auch verstünden."

Das ist natürlich nicht überraschend, wenn man sich anschaut, was der gute Mann so alles mit Schlagworten wie Blut, Sippe, Stamm, Nation anzustellen weiß. Aber eine Einordnung der Weimerschen Haltung zu Trump wäre ganz nice gewesen. Zumal der Text durchaus kommentierende Elemente enthält.

Lange kolumniert hat Weimer für Bertelsmanns n-tv.de, und dort sind sie natürlich aus dem Häuschen und spendieren ihm eine Eloge zum Jobwechsel. In der heißt es unter anderem, Weimer sei "ein 'public intellectual’ der breiten Mitte". Ein Körnchen Wahrheit steckt in der Formulierung. Man muss schon ziemlich breit sein, um Weimer als "public intellectual" wahrzunehmen.

Ein Aspekt scheint mir in der Weimar-Debatte eher zu kurz gekommen zu sein. Tobi Müller, der am Montag für das Magazin "Monopol" darüber geschrieben hat, was uns die "Weimerer Republik" (diese Wertschöpfung stammt wiederum von taz-Redakteur Felix Zimmermann) bringen wird, hat ihn bereits am Sonntag bei Facebook benannt:

"Medienleute kennen die Strategie schon lange: Führungskräfte einsetzen, gerade weil sie wenig oder nicht genug von Kultur verstehen."

Das prominenteste Beispiel für diese Strategie ist bekanntlich Thilo Mischke, den die ARD ja deshalb als Moderator für ttt vorgesehen hatte, weil er von Kultur eher wenig Ahnung hat. Der Mann, der in einem ARD-Film über Kafka sagte "Er wollte ja nie Weltliteratur werden. Er hat einfach nur ein Ventil gefunden. Und wie cool ist das bitte?" (siehe diese Grimme-Publikation, Seite 7) - er ist dann ja bekanntlich doch nicht ttt-Moderator geworden (siehe zuletzt dieses Altpapier), und insofern ist die Strategie nicht aufgegangen. Dennoch: Zumindest in einer Hinsicht ist Wolfram Weimer so eine Art Thilo Mischke von Schwarzrot.

Zumindest kurz war an dieser Stelle bereits zweimal die Russland-Nähe der Schweizer "Weltwoche" Thema. Zunächst vor drei Jahren und schließlich im Januar diesen Jahres. Darüber, wie die "Weltwoche" "dazu beiträgt, Putins Propaganda und Desinformationsnarrative in den deutschsprachigen Diskurs zu tragen", berichtet nun ausführlich die FAZ.

14.000 Zeichen ist der Text Kira Kramers lang, und im Mittelpunkt steht darin ein bei der "Weltwoche" online am 3. April veröffentlichter Artikel,

"der nur zwei Tage zuvor wortgetreu auf der russischen Propagandawebsite 'RT' (früher: Russia Today) zu lesen war. Erst einen Tag nach der Veröffentlichung wurde der Artikel mit dem Hinweis auf die Erstveröffentlichung bei 'RT' versehen – bevor er dann kurz darauf vollständig von der Homepage verschwand."

Kramer weiter:

"Der Text (…) trägt den Titel 'Was geschah wirklich in Butscha? Über Fakten und die Widersprüche des Westens’. Auf 'RT' war er in englischer Sprache zu lesen, die 'Weltwoche' brachte ihn auf Deutsch. Er beschreibt, wie die Ukra­ine und der Westen das Massaker in der ukrainischen Kleinstadt Butscha angeblich 'inszeniert' und 'fabriziert' hätten (…) Es ist (…) exakt das Narrativ, das die russische Staatspropaganda seit dem 2. April 2022 nutzt, um die grausamen Verbrechen an Zivilisten in Butscha zu verschleiern."

Mit vergleichbarer Propaganda zu Butscha, veröffentlicht in der "Jungen Welt", hatte die FAZ sich bereits vor drei Wochen auseinander gesetzt (Altpapier).

Kira Kramer betont:

"Auch unabhängig von (dem) (…) Butscha-Artikel kommt 'RT' bei der 'Weltwoche' regelmäßig vor, wie eine Recherche des Vereins Fairmedia mit Sitz in Basel zeigt (…) Bereits seit einem Jahr (tauchen) 'RT'-Inhalte in paraphrasierter Form als Quelle bei der 'Weltwoche' (auf)."

Der erwähnte Verein Fairmedia spricht sogar von einer "systematischen Übernahme von RT-Inhalten" beim Online-Format "Weltwoche Daily".

Russlandfreundliche Berichterstattung gibt es auch in etablierten deutschen Medien - siehe diesen und diesen taz-Text über die "Neue Osnabrücker Zeitung" -, aber in der "Weltwoche" hat sie noch einmal eine ganz andere Dimension.

Bleiben wir in der Schweiz, blicken dabei auch auf Deutschland: Das Schweizer Magazin "Republik" beschäftigt sich mit der Deutschland-Strategie und der Deutschland-Berichterstattung der NZZ:

"Aktuell wirbt die NZZ in Deutschland mit dem Claim 'Für Meinung ohne Mache’. (Das) impliziert, dass andere Medien – im Gegensatz zur NZZ – nicht neutral berichten (…) 'Diese Werbe­kampagnen könnten auch von der AfD stammen', sagt der deutsche Medien­wissenschaftler Klaus Meier."

Maurer schreibt weiter:

"Zum Kern der NZZ-Artikel für Deutschland gehören nebst markig-populistischen Worten auch knallige Überschriften wie 'Robert Habecks geballte Inkompetenz' oder 'Grüne haben keinen Anspruch auf die Liebe von Journalisten'. Meier sagt, die NZZ peile mit ihrem Berliner Büro Ziel­gruppen an, die auch von rechts­populistischen Krawall­portalen wie 'Nius' bedient würden."

Eine weitere von Maurer konsultierte Expertin ist die "Spiegel"-Redakteurin Ann-Katrin Müller:

"Immer wieder hat Müller mit Hass und Hetze zu tun, wird für ihre Bericht­erstattung angegriffen. Dazu beigetragen haben ihrer Meinung nach diejenigen, die helfen, den Diskurs so weit nach rechts aussen zu verschieben, dass Journalisten als 'aktivistisch, linksgrün oder regierungsnah abstempelt werden – und damit für viele zum Feindbild werden’. Dazu gehören laut Müller bestimmte Akteure bei 'Welt' und 'Cicero', aber vor allem bei 'Weltwoche', 'Nius' und der 'Neuen Zürcher Zeitung'. Der Republik liegen etwa Belege vor, die zeigen, wie Beleidigungen, ausgelöst durch Posts von Mitarbeitenden der NZZ auf X, bei der Hauptstadt­journalistin landen."

Bemerkenswert auf jeden Fall die Abstufung, die hier vorgenommen wird: "Bestimmte Akteure" bei der weiter oben bereits erwähnten "Weltwoche" sowie der NZZ sind demnach in der "Nius"-Liga anzusiedeln, während bei Mitarbeitenden von "Welt" und "Cicero", die ideologisch ähnlich unterwegs sind, möglicherweise noch Fitzelchen von Zivilisiertheit zu finden sind.

Marco Maurers Fazit lautet jedenfalls, dass der "frühere liberale Leucht­turm" heute "gegen seine eigene, festgeschriebene Blattlinie arbeitet".

+++ Die internationale Großrecherche der Stunde läuft unter dem Titel "Viktoriia-Projekt" und ist der im Alter von 26 Jahren in einem russischen Foltergefängnis zu Tode gekommenen ukrainischen Journalistin Viktoriia Roshchyna gewidmet. Beteiligt an der Recherche waren u.a. das ZDF, Zeit Online, "Spiegel", "Tages-Anzeiger", "Washington Post". "Das Viktoriia-Projekt verfolgt die letzten Recherchen der Journalistin weiter", heißt es in der Projektbeschreibung.

+++ Dass das US-Justizministerium "im Kampf gegen Regierungs-Leakseine Richtlinie zum Schutz von Journalisten rückgängig gemacht hat", berichtet die taz. Hansjürgen Mai schreibt: "Die neue Richtlinie besagt, dass (…) Staatsanwälte mithilfe von Gerichtsbeschlüssen Journalisten auffordern können, ihre Quellen und andere Informationen preiszugeben. Die Regierung macht es möglichen Whistleblowern deutlich schwerer, an die Öffentlichkeit zu gehen, da Journalisten die Namen ihrer Quellen nicht ohne Konsequenzen vor der Justiz zurückhalten können." Daran, dass in Deutschland gerade ein Oberlandesgericht ein Urteil gefällt hat, das deutlich macht, dass zumindest eben dieses Gericht von Quellenschutz im Journalismus nichts hält (Altpapier, Altpapier), muss man in diesem Kontext allerdings noch mal erinnern.

+++ Die "Süddeutsche" geht auf den "Media Freedom Report 2025" ein, den die Civil Liberties Union for Europe veröffentlicht hat: "Sorgenkind ist Ungarn. Das Land schneidet auf mehreren Gebieten schlecht ab. Unter anderem werden die Eigentumsverhältnisse von Medienunternehmen kritisiert: Über 500 Medienhäuser unterstehen der Kesma-Stiftung, die der ungarischen Regierung unter Viktor Orbán nahesteht. Ein umfassender staatlicher Einfluss auf den Journalismus."

+++ Das Fußballmagazin "11 Freunde" wird in diesen Tagen 25 Jahre alt, und aus diesem Anlass hat Holger Klein für den "Übermedien"-Podcast "Holger ruft an" mit Zeitschriftengründer Philipp Köster über den Kontrollfetischismus von Vereinen im Umgang mit Spielerinterviews gesprochen: "Alles, alles, alles (wird) bis zur Unkenntlichkeit redigiert. Ich habe sehr, sehr viele Interviews geführt, die sich erst mal, in der Rohfassung, sensationell gut lasen, auch sehr, sehr lebendig waren, meiner Meinung dann auch gar nicht so waren, dass sie in irgendeiner Weise rufschädigend für den Spieler waren oder für Unmut gesorgt hätten." Trotzdem seien diese Interviews im Freigabeprozess so "geglättet" worden, dass am Schluss nur ein "Skelett" bzw. "eine Karikatur von einem Gespräch" übrig geblieben sei. Aufgrund dieser herrschenden Verhältnisse gebe es zum Beispiel "kein einziges substanzielles Interview" mit Lionel Messi.