Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

"Frag mich mal wie’s mir geht", bat einst ein selbsternannter rheinländischer Witzbold. "Wie geht’s Dir?" erkundigte man sich also wunschgemäß. "Frag mich nicht", antwortete er. Man kam zwar recht schnell wieder aus dem Lachen heraus, aber immerhin wurde eine W-Frage, eine so genannte "offene Frage" formuliert – die journalistischen Lieblingsfragen. Offene Fragen sollen neutral sein, dem Gegenüber nichts suggerieren, keine Antwortmöglichkeiten anbieten, vor allem sollen sie die langweiligen Antworten "Ja" und "Nein" ausschließen.

Weil man es vor allem in der Kultur und im Sport allerdings oft mit Gesprächspartner:innen zu tun hat, die keine Lust zum Reden haben, weil sie lieber durch ihr künstlerisches Werk oder ihr sportliches Talent sprechen, und ohnehin nicht erklären können, wieso "schon nach 50 Metern der Tank leer war", haben sich Journalist:innen Workarounds ausgedacht. "Wie glücklich sind Sie jetzt?", "Wie ärgerlich ist das für Sie?" sind beliebte Formulierungen in der Sportberichterstattung – was zunächst wie eine offene W-Frage klingt, ist exakt das Gegenteil: Dem Gegenüber wird eine Antwort in den Mund gelegt. Andere Kolleg:innen unterfüttern ihre Interviews gleich ausgiebig mit Antwortmöglichkeiten: "Hast du das ganze Album allein geschrieben, oder habt ihr euch jeden Abend getroffen und zusammen gejammt?". Die Gefahr, dass ein maulfauler Rockmusiker knapp antwortet "Letzteres" ist relativ gering, weil die meisten Menschen dann doch gern über sich selbst sprechen, und jedwede Bekundung von Interesse als Anlass dazu nehmen.

Nur anscheinend Til Schweiger nicht. Zumindest berichtet unter anderem der Spiegel hier:

"Er wirkte lustlos, fahrig, antwortete oft nur einsilbig: Eine Veranstaltung mit Til Schweiger vor Studierenden endete in einem Fiasko. Ein NDR-Video des Auftritts ist nun aus der Mediathek verschwunden."

lautete die Unterzeile zu einem kurzen Text über eine Veranstaltung an der Uni Rostock, bei der Regisseur Andreas Dresen den Schauspieler, Produzenten und Regisseur Til Schweiger in einem ausverkauften Hörsaal nach seinem Karriereweg befragte. Das Panel aus der Reihe "Fokus Film" wurde aufgezeichnet, das Video in die Mediathek gestellt – von wo es anscheinend, wie viele andere (hier die Berliner Zeitung, hier die Bild-Zeitung und hier die Ostsee-Zeitung) berichten, ohne Erklärung schnell wieder verschwand. Die Bild-Zeitung erweckt zunächst den Eindruck, beim Gespräch im Hörsaal anwesend gewesen zu sein:

"Als Til Schweiger die Bühne des prallgefüllten Hörsaals betrat, ertönte großer Applaus.

Das eingeschobene "laut Beobachtern" beweist aber, dass dem nicht so war:

"Doch bei Schweigers Interviewantworten gab es Verwunderung. Er gähnte laut Beobachtern oft, sprach unklar und fragte, ob im Saal geraucht werden dürfe. Den Fragen wich er desinteressiert aus und schwadronierte etwa über die Deutschen: 'Die Deutschen sind per se das neidischste Volk auf der ganzen Welt.'"

Das Entfernen des Videos durch den NDR macht die ganze Chose in vielerlei Hinsicht noch rätselhafter. Denn das vom Spiegel titulierte "Fiasko", das im Artikel nicht weiter zur Sprache kommt, lässt sich so erst recht nicht nachprüfen, ebenso wenig, ob man nicht auch Dresen für Schweigers "Einsilbigkeit" verantwortlich machen könnte – hatte er vielleicht keine offenen Fragen gestellt…?

Sämtliche Medien zitieren in ihren Texten Gesprächs-O-Töne von Schweiger, die aus diesem NDR-Radiobeitrag stammen – ein kurzer Bericht, in dem Schweigers Zustand so thematisiert wird:

"Til Schweiger wirkt an dem Abend zum Teil angespannt und fahrig, nicht so ganz bei der Sache, antwortet oft nur knapp. Dann wieder scherzt er mit Andreas Dresen und erzählt Anekdoten aus seinem Leben."

Die NDR-Autorin hat zudem Publikumsreaktionen eingefangen:

"Ich hatte so bisschen die Frage in mir, ob Til Schweiger gerade so gerne hier ist",

formuliert eine Schauspielstudierende, ein anderer sagt:

"Tatsächlich fand ich's sehr spannend (…) jetzt Til Schweiger zu sehen, der, ich unterstell's ihm mal, wenig Gedanken verliert an das, was er tut."

Hilfreich wäre es vielleicht gewesen, hätte man eine der "einsilbigen" oder "fahrigen" Antworten und die dazugehörige Frage tatsächlich gehört. Til Schweiger, der schon lange keine Pressevorführungen seiner Filme mehr zulässt, und nach der durch den Spiegel ausgelösten beziehungsweise verstärkten kritischen Berichterstattung über seinen gewalttätigen und alkoholisierten Auftreten am Filmset keinen Hehl aus seinem Brass auf Journalist:innen macht, hatte vermutlich tatsächlich weder Lust auf das Gespräch noch überhaupt etwas Elementares zum Thema Schauspiel zu sagen. Aber auch das muss man beweisen. Wieso der NDR das Video entfernt, bleibt spekulativ: Hatte man mit Schweiger die Aufzeichnung nicht abgesprochen?

Schweigers Idee, sich mit dem Ausschluss der Presse bei den Vorab-Vorführungen seiner Filme vor schlechten Kritiken zu schützen, ist ebenfalls nicht aufgegangen – im Gegenteil: Seinen letzten Film wollten auch so kaum Menschen sehen, schloss die Kinoseite kino-total.net aus den vorliegenden Charts-Zahlen:

"Til Schweigers Regiearbeit 'Das Beste kommt noch!', das Remake der gleichnamigen französischen Tragikomödie von 2019 mit Fabrice Luchini und Patrick Bruel, kam laut 'InsideKino.de' in den deutschen Kinocharts vom 7.-10. Dezember 2023 auf Platz 6 nur auf 21.000 Besucher (25.500 inklusive Previews), obwohl der Neustart bundesweit in 342 Kinos startete."

Weiter stellt man unter Zuhilfenahme der Kinoquoten fest:

"Für den erfolgsverwöhnten Regisseur und Schauspieler ging es nach dem Megaerfolg von 'Honig im Kopf' (2014) mit 7,27 Millionen Zuschauern in Deutschland stetig bergab. Der Kinderfilm 'Conni & Co. 2' (2017) erreichte nur 224.000 Zuschauer, 'Klassentreffen 1.0' (2018) war mit 1,15 Millionen Besucher noch ein Hit, während das US-Remake von 'Honig im Kopf' mit knapp 7.000 Zuschauern mehr als katastrophal abschnitt. Die 'Klassentreffen 1.0'-Fortsetzung 'Die Hochzeit' (2020) kam immerhin noch auf 656.000 Zuschauer, 'Lieber Kurt' (2022) floppte jedoch mit 90.000 Zuschauern. Mit 'Manta, Manta – Zweiter Teil' (1,24 Millionen Besucher) sendete Schweiger wieder ein kommerzielles Lebenszeichen."

Eines, das nur von kurzer Dauer war. Jene konstatierte Talfahrt lässt sich jedenfalls nicht darauf zurückzuführen, dass die Presse potentielle Zuschauer:innen abschreckt. Denn das macht Schweiger immer noch am besten selbst.

Er ist übrigens nicht der einzige Künstler, der Angst vor der "schlechten Kritik" hat, und versucht, die Deutungshoheit über die Kunst bei sich zu behalten: Die Rapperin Shirin David, das berichtete der Tagesspiegel letzte Woche hier, lässt ebenfalls keine Presseakkreditierungen zu, auch Tokio Hotel, die Nu Metal-Bad Limp Bizkit und der durch Vorwürfe sexualisierter Gewalt in die Diskussion geratene Rammstein-Frontmann Till Lindemann laden die Presse aus – beziehungsweise zwingen Journalist:innen dazu, sich selbst Tickets zu besorgen, wenn sie denn berichterstatten möchten. Was natürlich möglich ist – denn es geht Journalist:innen bei einer Akkreditierung nicht darum, Geld zu sparen. (Auch wenn das durchaus angebracht wäre: Tickets für Shirin David kosteten um die 80 Euro – das entspricht zufällig auch dem durchschnittlichen Tageszeitungshonorar für 4000 Zeichen. Je nach Künstler:in, Zeilenhonorar und Textlänge kann man also eventuell sogar draufzahlen, und könnte seinen Beruf damit direkt an den Nagel hängen.)

Aber dass unabhängiger Journalismus bezahlt werden muss, um den Journalist:innen überhaupt zu ermöglichen, unabhängig zu bleiben, ist unbestritten – alles andere wäre das Gegenteil von Pressefreiheit, die für Demokratien so elementar ist. Und auf die komplexen Fragen der Jetztzeit gibt es eben keine einfachen Antworten.

Was droht, wenn Fragen generell verboten sind, sieht man gerade in den USA, wo die Trump-Regierung systematisch Journalist:innen und deren potentiell kritische Berichterstattung ausschließt, oder gleich alles verklagt, was nicht bei Drei "Super!" gesagt hat, wie aktuell hier der Tagesspiegel berichtet:

"US-Präsident Donald Trump hat der 'New York Times' mit einer Klage gedroht. Trump warf der renommierten Tageszeitung am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social vor, falsch über seinen Rechtsstreit mit der Mediengruppe Paramount berichtet zu haben. Er prüfe deshalb eine Klage wegen unerlaubter Einflussnahme durch das Blatt. Trump hatte den zu Paramount gehörenden Sender CBS vor seinem Wahlsieg Anfang November verklagt. Dabei ging es um ein Interview mit der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris in der bekannten Nachrichtensendung '60 Minutes'."

Die andere Methode ist es, eigene, angebliche Nachrichtenportale mit ausschließlich affirmativen Inhalten zu kreieren, wie unter anderem der Guardian hier berichtet:

"The Trump administration has unveiled a news-style website that publishes exclusively positive coverage of the president on official White House servers. White House Wire, published at the government domain WH.gov/wire, resembles the rightwing website the Drudge Report, with a list of headlines from right-leaning outlets praising the administration. It also promotes White House press releases and social media posts by high-level officials."

Und dort kann man dann den Golf von Mexiko so oft "Gulf of America" nennen, wie man lustig ist.

Noch einmal Pressefreiheit: Die taz hat hier ein langes, interessantes Interview mit einem US-amerikanischen Juraprofessor geführt, der sagt, dass die US-Verfassung der unabhängigen journalistischen Arbeit im Moment noch genügend Schutz biete.

Die Akten über die von der Bild-Zeitung gemutmaßten Zusammenarbeit zwischen dem Fix-und-Foxi-Zeichner Rolf Kauka und dem BND bleiben geschlossen, wie die FAZ hier berichtet. Der Bild-Anwalt nennt es ein "Urteil gegen die Pressefreiheit".