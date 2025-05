Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Die Antwort, die der Politikwissenschaftler Cord Schmelzle auf die Frage gibt, wie Medien nun, da die AfD auch dem Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch gilt, mit der Partei umgehen sollten, lautet: "normalisierungsbewusster Journalismus". In einem Gastbeitrag im "Spiegel" (Abo) kreist er erst einmal das Dilemma von Medien ein …

"Einerseits verlangt es ihr Informationsauftrag, über die Positionen radikal rechter Parteien ausgewogen zu berichten. Andererseits erklärt die Normalisierungsthese, wie die regelmäßige Präsenz radikal rechter Positionen – selbst bei kritischer Begleitung – zu ihrem Erfolg beitragen kann"…

… bevor er den besagten möglichen Ausweg aufzeigt, der im Bewusstsein liege, mit welcher Art von Berichterstattung man eine Normalisierung einer rechtsextremen Partei vorantreibe. Mit normalisierungsbewusstem Arbeiten meint er "eine Berichterstattung, die sich ihrer Wirkung auf soziale Normen bewusst ist und daraus Konsequenzen zieht".

Die fünf konkreten Vorschläge, die er unter dem Schlagwort macht, sind nachvollziehbar. Um sie sehr grob zusammenzufassen: Sie laufen im Kern darauf hinaus, dass Redaktionen souveräne Entscheidungen treffen sollten: Themen, Frames und Orientierungsangebote können nicht an Externe ausgelagert werden.

Wesentlich an seinem Beitrag erscheint mir aber auch die Anerkennung des journalistischen Dilemmas. Die Partei etwa aus Talkshows auszuschließen, wie es hier und da gefordert wird, wäre eine einfache Lösung. Aber keine dilemmabewusste. Volker Lilienthal von der Universität Hamburg wird bei epd Medien zitiert: "Die Selbstverständlichkeit, mit der AfD-Politiker vor allem in den politischen Talkshows Sendezeit für sich beanspruchen, lässt sich nicht länger legitimieren." Aber, auch das schreibt er, er wäre deshalb "nicht für einen Totalausschluss".

Zumal die Präsenz der AfD in Talkshows von ARD und ZDF eher überschätzt wird. Das zeigt eine Betrachtung des "Spiegels" (Abo), der die Gästelisten von 2015 bis 2024 ausgewertet hat. "In ARD und ZDF laden Maybritt Illner, Caren Miosga, Sandra Maischberger und Markus Lanz AfD-Promis wie Alexander Gauland und Tino Chrupalla unbeirrt weiter ein", hieß es exemplarisch in einem "Übermedien"-Text von Michael Kraske im Februar. Noch ein Beispiel: Der "Postillon" ist eine Satiremarke, klar, aber die Zeile "Heute Abend bei Maybrit Illner: 'Tragen ARD und ZDF fahrlässig zum Aufstieg des Faschismus bei, indem sie ständig AfD-Politiker in Talkshows einladen?' – es diskutieren: Beatrix von Storch, Tino Chrupalla, Alice Weidel und Björn Höcke" konnte nur deshalb als Pointe funktionieren, weil die Kritik sehr verbreitet ist.

Die beiden Beispiele habe ich deshalb gewählt, weil in beiden "Maybrit Illner" prominent kritisiert wird. Bei Illner saß aber seit mehr als einem Jahr überhaupt niemand mehr von der AfD. In anderen Talks war die Partei – vom Bundestagswahlkampf abgesehen, für den besondere Regeln gelten – seltener vertreten als andere. "Die AfD hatte damit von 2015 bis 2024 die geringste Präsenz unter den sieben größten Parteien Deutschlands", so der "Spiegel". Die höchste AfD-Quote der Talks hat demnach "Maischberger", aber auch dort gehörten der "Spiegel"-Statistik nach 2024 nur zwei Prozent der geladenen Politikerinnen und Politiker der AfD an.

Der Zusammenhang zwischen Fernsehpräsenz und Wahlumfrageergebnis einer Partei ist zudem nicht eindeutig. 2022 etwa, während der Pandemie, waren den "Spiegel"-Zahlen zufolge in allen großen Talkshows insgesamt nur zwei AfD-Leute zu Gast. Im selben Jahr stieg die AfD in den Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen von 10 auf 15 Prozent.

Das alles heißt nicht, dass es egal ist, ob die AfD in die Talks kommt. Ist es nicht. Und es heißt erst recht nicht, dass ich selbst mir weiterhin oder gar mehr Präsenz in Talks wünsche. Aber wichtiger als die Frage nach der bloßen Präsenz des AfD-Personals ist meines Erachtens erstens, wie man es befragt. Und zweitens und vor allem die Frage, welche Themen auf der (talk)journalistischen Agenda stehen. Auch dazu gibt es Zahlen:

"Auch wenn ihre Vertreter [also der AfD; Altp.] nicht eingeladen wurden, schafften sie es oft, dem öffentlich-rechtlichen Talk-Betrieb ihre Themen aufzuzwingen. Dieser enorme indirekte Einfluss offenbart sich, wenn man die Themen Migration, Asyl, Islamismus und Rechtsextremismus statistisch auswertet. In rund 30 Prozent aller Sendungen wurde darüber debattiert, viele wirkten vom Aufstieg der AfD getrieben."

Julia Encke kritisiert heute bei faz.net (Abo) "Caren Miosga" dafür, dass sie mit Thorsten Frei (CDU) schon wieder über das AfD-Thema Nummer eins diskutiert habe: "Es wäre schön, wenn auch die Talkshows merkten, dass der Wahlkampf vorbei ist." Darum geht es. Eine bessere Reflexion der journalismuseigenen Mechanismen, wie sie auch auf dem "Forum für Journalismuskritik" in Köln angeregt wurde (epd Medien).

(Für die Transparenz: Ich schreibe für die "Spiegel"-Kulturredaktion über Talkshows.)

Der neue Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, gehört zu den Kabinettsmitgliedern, über die man seit dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung besonders viel lesen konnten (Altpapier, Altpapier). Das wird seiner Bedeutung eigentlich nicht gerecht. Ein Staatsminister hat kein eigenes Ministerium und kein Stimmrecht im Kabinett. Es gibt allerdings ein journalistisches Kriterium, dessen Bedeutung bei der Themensetzung nicht zu unterschätzen ist: Es gibt viel Material über ihn. Der Mann kommt ja direkt aus den Medien.

Es gab, schon bevor er in Anwesenheit bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises mehrfach direkt kritisch angesprochen wurde (spiegel.de, Abo), viele Meinungen über ihn. Vor allem aber von ihm. Bei denen, die von ihm selbst kommen, handelt es sich um verlässlich konservative Positionen, manchmal mit Hang zum Konspirativen, praktisch nie in irgendeiner Weise überraschend. So gesehen macht Weimer schon seit Langem Politik.

Einen schönen Einblick in das Denken und Schaffen des Medienmachers Weimer bietet Peter Littger in einem Gastbeitrag in der "Süddeutschen Zeitung" (Abo) an. Littger war Gründungsredakteur von Weimers heute in anderer Hand befindlicher Zeitschrift "Cicero". Dass als Magazinnamen auch "Parzival" und tatsächlich "Weimer" im Gespräch gewesen seien, sind Feinheiten für Mediennerds. Beachtenswert ist vor allem Littgers Erinnerung an Weimers redaktionelle Ideen:

"Während Weimer mit Anzug und Krawatte vorgab, 'eine neue Ernsthaftigkeit' zu liefern und gegen die Ironie und das Beiläufige wetterte – zwei wichtige Zutaten des Journalismus, by the way zum Beispiel im 'New Yorker' und sehr britisch im 'Economist' –, mussten wir damit zurechtkommen, dass seine Vorstellung von Ernsthaftigkeit weniger von intellektueller Sorgfalt und ideologischer Aufgeschlossenheit als von Bekenntnissen geprägt war – unerschütterlich, oberflächlich, penetrant. Noch bevor Weimer seinen lieben Gott und das Abendland ins Spiel brachte, bemühte er in Endlosschleife seinen Glauben an alles, das aus seiner Sicht 'die habituelle Kraft des Bürgerlichen' und 'die Ohnmacht der Linken', wahlweise der '68er' belegte. Sentenzen wie 'lieber Thomas Mann als Bert Brecht' oder 'lieber italienische Verhältnisse als deutsche Spießigkeit' bildeten den Sound seiner Erörterungen."

Es war deshalb fast ein bisschen lustig, als Weimer kürzlich in einem "Stern"-Interview, in dem er den Unmut erklären sollte, der sich gegen seine Ernennung richtet, sagte:

"Weil es im politischen Lagerdenken natürlich immer eine Seite gibt, die die andere skeptisch beäugt und ihr misstraut. Gegenüber diesem Lagerdenken war ich immer schon skeptisch."

Selbstbehauptung und Fremdeinschätzung klaffen da schon sehr deutlich auseinander. Nils Markwardt, der sich auf drei Weimer-Bücher bezieht, schreibt bei Zeit Online (Abo) über Weimers Polemik:

"Sie geht derart mühelos von der Hand, dass sie schnell zur politischen Droge wird. Bis es irgendwann heißt: Kulturkampf isst konservative Seele auf. Letzteres wäre einem Kulturstaatsminister nicht zu wünschen."

Es folgen viele Beispiele für Weimersches Bingokartengeschwätz, die auch in Littgers Text stehen könnten ("Hohepriester des Gutmenschentums", "Gesundheitssozialismus", "Tugend-Terror"). Markwardt:

"Damit bedient Weimer in seinen Büchern zwar nicht durchgängig, aber doch großflächig das Vokabular und die Tonlage jenes populistischen Bluthochdruck-Konservatismus, den Peter Hahne im Laufe der 2010er-Jahre als Bestseller-Genre etablierte. Umso mehr müsste Weimer bei Gelegenheit mal erklären, inwiefern ihn das, wie er meint, nicht zum Kulturkämpfer macht."

+++ Das Moderationswahldesaster der ARD in Sachen "Titel, Thesen, Temperamente" analysierte der ehemalige Altpapier-Autor Matthias Dell dieser Tage in seiner Deutschlandfunk-Kolumne. Ihm geht es vor allem um die Rolle der ARD: "Wie kann es sein, dass Chefs in einer so großen Medienanstalt wie der ARD offenbar nicht in der Lage sind, mediale Dynamiken abzuschätzen? Wie konnten die Verantwortlichen, die Mischke als Moderator präsentierten, glauben, dass sie damit öffentlich durchkommen?" Eine Mitteilung über die Ergebnisse der internen Aufarbeitung, die eine Woche vor Ostern an Medien verschickt wurde (Altpapier), findet er so inhaltsleer, wie "Übermedien" sie fand. Er kritisiert auch speziell den MDR (bei dem das Altpapier erscheint): "Als Neuerung wurde vermeldet, dass künftig der MDR die Federführung für 'ttt' hat." Für interessierte Nachfragen bedeutet das: Man wendet sich jetzt an die Pressestelle des MDR. Informationen bekommt man dort aber nicht, Transparenz ist offenbar keine Konsequenz der Aufarbeitung. … Die, freundlich gesagt, Zurückhaltung geht so weit, dass man selbst die Auskunft, dass es keine Auskunft gibt, erst auf erneute Nachfrage bekommt."

+++ Anna Mayr hat in der "Zeit" (Abo) den "Welt"-Herausgeber Ulf Poschardt porträtiert. Poschardt, fasst Mayr die Kritik an ihm zusammen, sei "ein überheblicher Angeber, eine Witzfigur, ein Gaspedal-Libertärer" und treibe den Rechtsruck voran. "So kann man das sehen", schreibt sie. Aber man könne es eben auch anders sehen. Und vielleicht sollte man das tatsächlich auch. Denn die Schubladenpublizistik, wie Poschardt sie selbst betreibt, wenn er alle beleidigt, die ihm links oder grün scheinen und keine Kettensäge benutzen, oder wenn er nur über E-Auto-Fahrer lästert, die beim Batterieladen Chai Latte trinken, mag unter aller Sau sein. Aber die Antwort darauf kann nicht eigene Schubladenpublizistik sein. Mayrs Porträt finde ich in dem Sinn wirklich gelungen, weil es sich mit seinem Gegenstand auseinandersetzt, ohne ihm auf den Leim zu gehen. Beispielhaft ist diese Passage, in dem sie Poschardt als eine Art flirrenden Fundi beschreibt:

"So wie andere vom idealen Sozialismus träumen, träumt Ulf Poschardt vom idealen Kapitalismus. Im idealen Kapitalismus gäbe es kaum Sozialleistungen und keine Subventionen. VW wäre längst pleite. Die Märkte wären frei, getrennt vom Staat, kaum Bürokratie, nur das Nötigste an Gesetzen. Genau wie der ideale Sozialismus hat der ideale Kapitalismus bisher nirgends auf der Welt existiert. Zurück im Springer-Verlagshaus bestellt er sich im Café einen Chai Latte. Als wolle er mich verarschen."

+++ Gerrit Bartels verabschiedet im "Tagesspiegel" Thomas Gottschalk von seiner Showbühne. Der hat das Ende seiner Samstagabend-Showkarriere angekündigt (faz.net u.a.). Begründung: Er werde 75 und irgendwas mit Papst. Im Dezember solle es eine Abschiedsshow geben.

+++ Der Papst wurde zu schnell gefunden, um noch die Überschrift "Popecorn" über einen Artikel zu schreiben, der von Schornstein-Liveblogs handelt. Aber die Frage, wie man über Menschen livebloggt, die darauf warten, dass irgendwann etwas passiert, ist von bleibender Schönheit. Ein paar hübsch alberne Beispieleinträge hat Lisa Kräher für den "Übermedien"-Newsletter (Abo) zusammengetragen: "Gläubige beobachten den Vatikan-Schornstein"! +++ Oder aber man hält es mit Harald Hordych, der in der "Süddeutschen" (Abo) das Schornsteingucken und Slowbloggen huldigt: "Langweilig? Überhaupt nicht."

+++ Claus Strunz ist Chefredakteur und CEO des Nachrichtenkanals Euronews und behauptet, eine "Marktlücke" entdeckt zu haben, wie er kürzlich bei DWDL zitiert wurde: "Neutralität". Das ist lustig, weil Strunz der ehemalige Chef von "Bild-TV" ist, der als Kommentator bekannt werden konnte, weil Aufmerksamkeitserfolg nichts mit der Stichhaltigkeit von Argumenten zu tun haben muss. Harald Staun hat sich in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (Abo) angeschaut, wie Strunz die "Neutralität" herstellen wolle, von der er spricht: "Für das Berliner Büro hat er die Journalistin Zara Riffler engagiert, die lange beim notorisch objektiven Springer-Verlag arbeitete, zuletzt sogar für das fanatische Wahrheitsmedium 'Nius’."

+++ Und wer etwas über Roger Köppel lesen will, noch einen früheren Springer-Mann, der in der Schweizer "Weltwoche" "seit Jahren kreml­freundliche Inhalte" verbreite, muss die "SZ" (Abo) lesen.