Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Naddel ist gestorben. Das macht mich wirklich traurig. Und das, obwohl ich sie bis heute quasi nicht kannte. Ich wusste, dass sie die Ex von Dieter Bohlen war. Und dass sie mal im Dschungelcamp war. Das war’s.

Je mehr Artikel ich gelesen habe, desto mehr ging’s mir aber wie Dschungelcamp-Autor und Podcaster Micky Beisenherz (via Bluesky):

"Ich hab schon vor Jahrzehnten aufgehört, über Naddel zu lachen. Sie tat mir sehr lange sehr leid. Vom Boulevard aufgesogen und ausgespien."

Von Anfang an: Gestern Abend vermelden zahlreiche Medien, dass die Fernsehmoderatorin Nadja Abd el Farrag, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Naddel, vor einigen Tagen mit nur 60 Jahren gestorben ist. Die Nachrichtenagentur AFP (via zeit.de) schreibt:

"Naddel [...] wurde in den 1990er-Jahren als langjährige Partnerin des Musikproduzenten Dieter Bohlen bekannt. Später arbeitete sie unter anderem als Sängerin, Moderatorin und Reality-TV-Persönlichkeit. Die gebürtige Hamburgerin präsentierte beim Privatsender RTL2 von 1999 bis 2000 die Erotiksendung Peep!, war später Gast im RTL-Dschungelcamp und bei Big Brother."

"Die Fremdbestimmte", ruft der "Spiegel" ihr nach. "Die Beziehung zu Dieter Bohlen machte sie berühmt, Fernsehen und Boulevard schlachteten ihr Leben aus. Nach der Trennung folgte ein Absturz, von dem sich Nadja Abd El Farrag nie ganz erholte", schreibt der "Spiegel".

Die Autorin Annika Metz zeichnet das Bild einer Frau, mit der man Mitleid haben muss. Die über zehn Jahre eine demütigende On-Off-Beziehung mit Bohlen geführt hat:

"Als Bohlen 1996 Verona Feldbusch, heute Pooth heiratete, musste Abd El Farrag das erste Mal gedemütigt aus der gemeinsamen Villa ausziehen. Die Ehe hielt nur kurz, Bohlen und Feldbusch reichten nach wenigen Wochen die Scheidung ein – und Nadja Abd El Farrag zog zu ihm zurück. Doch auch dieses Mal hielt es nicht lang: 2001 trennten sie sich endgültig. Es folgt eine Schlammschlacht, die über die Medien ausgetragen wurde."

Ihren Ruhm konnte sie danach nicht halten. Nochmal der "Spiegel":

"Daran änderte auch die Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten – 2004 war sie unter anderem fleißige Teilnehmerin im RTL-Dschungelcamp, 2005 bei Big Brother – wenig. Abd El Farrag bekam keinen Boden unter die Füße, wollte geliebt werden und wurde immer wieder vergessen."

Ihr gesamter Lebensweg war gepflastert von hämischen Boulevard-Krakeelern. Von RTL zum Beispiel. RTL-Schudnerberater Peter Zwegat, an den sich Abd El Farrag 2016 in ihrer Verzweiflung gewendet hatte, "nannte sie am Ende vieler Rettungsversuche ‘ordentlich blöd’ – und der Ex-Star blieb mal wieder gedemütigt und pleite zurück", steht es im "Spiegel"-Nachruf. Und mit dem Satz "Für viele Schlagzeilen und TV-Geschichte sorgte sie auch, als sie sich 2001 in der recht kurzlebigen Sat.1-Show ‘Banzai’ die Brüste wiegen ließ", garniert "DWDL" seinen besonders würdevollen Nachruf.

"Naddel war oft die Projektionsfläche für Spott und Mitleid zugleich. Sie wurde verspottet, wenn sie fiel – und belächelt, wenn sie kurz wieder aufstand", fasst es die "Abendzeitung München" zusammen (die, obwohl selbst Boulevardzeitung, erfreulich selten mit Häme wirft).

Auch in der letzten Phase ihres Lebens konnte sich Abd El Farrag davon nicht mehr erholen, schreibt der "Spiegel". Der Millionär und Entertainer Andreas Ellermann lässt sie bei sich wohnen – wenn sie im Gegenzug in dessen Onlinesendungen auftritt. Er organisiert auch Naddels letzten Bühnenauftritt beim Schlagermove 2024. Auch für dieses Jahr war sie schon angekündigt, schreibt der "Spiegel":

"Noch Tage nach Abd El Farrags Tod wurde auf ihrem Instagram-Account Werbung für die besagte Show gemacht – und Abd El Farrag als Gast angekündigt. Ellermann sagt nach der Bekanntwerdung ihres Todes in seiner eigenen Instagram Story, er sei »tieftraurig« und »erschüttert«. Es sei Abd El Farrag schon seit einem Jahr schlecht gegangen, Auftritte seien nicht mehr möglich gewesen. Trotzdem sei es jetzt schnell gegangen. Mehr wolle er aber erstmal nicht sagen. Auch nach ihrem Tod wirkt Nadja Abd El Farrags Geschichte fremdbestimmt, vielleicht sogar benutzt. Sie hat oft versucht, sie selbst zu erzählen. Gelungen ist es ihr viel zu selten."

Exklusiv meldet den Fall übrigens die "Bild". Wer sonst. Aber auch die anderen Boulevard-Redaktionen beweisen, dass sie echte Profis sind – und tickern über Todesursachen, das Verhältnis zu Dieter Bohlen, Äußerungen und Mutmaßungen anderer Promis. Alles wenige Stunden, nachdem der Tod von Nadja Abd El Farrag bekannt geworden ist. Business as usual. Promitode sind für den Boulevard Erntezeit.

Dass die Maschine einfach weiterläuft, macht mich irgendwie sauer. Verstehen Sie mich nicht falsch: Mich verwundert nichts. Aber dass eine Frau, die Zeit ihres Lebens von Boulevardmedien terrorisiert wurde, auch nach ihrem Tod nahtlos weiter ausgeschlachtet wird, ist einfach bitter.

Es kommt es mir auch befremdlicher vor als sonst, dass nicht nur "Bild", "Stern" (gestern besonders boulevardig im Promimodus unterwegs) , "t-online" und "InTouch" munter über die genauen Todesursachen spekulieren, sondern auch tagesschau.de oder die Agentur "AFP" (von zahlreichen Medien aufgegriffen) entsprechend darüber berichten.

Also klar ist es irgendwie legitim. Die Todesursache gehört zu einer Todesmeldung dazu. Weil Sie und ich das eben doch irgendwie wissen wollen. Auch seriöse Medien sind am Ende nur Dienstleister. Aber ein Tag wie heute eignet sich gut, um zu reflektieren, ob uns das wirklich was angeht. Ob das die richtigen Sätze sind, die Redaktionen kurz nach dem Tod eines Menschen in den Orbit blasen. Denn natürlich ist es auch unsere Neugier, die die Maschine am Laufen hält. Klicks generieren Berichterstattung und umgekehrt.

Mach’s gut, Naddel – und Ruhe endlich in Frieden.

Thema auf vielen Medienseiten war gestern auch die aktuelle Ausgabe von Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale". Der Satiriker hat sich mit rechten YouTubern beschäftigt, dem "politischen Vorfeld der AfD", wie er mehrfach sagt. Teaser der Sendung:

"Auch auf YouTube gibt es sie: Rechtsextreme! Denn rechter Content bringt hier richtig viele Klicks. Profitiert davon womöglich auch die zweitstärkste Kraft im Deutschen Bundestag?"

Ein wichtiges Thema. Denn die rechten YouTuber haben teils krasse Reichweiten, verbreiten Hass und Hetze – und YouTube ist sich nicht zu schade, vor die Nazi-Clips noch Werbung zu schalten und kräftig mitzuverdienen. Trotzdem gibt es eine lebhafte Diskussion, ob Böhmermann und sein Team die richtigen Akzente gesetzt haben. Die Sendung konzentriert sich besonders auf einen Agitatoren, schreibt unter anderem der "Münchner Merkur":

"In seiner jüngsten Sendung deckte Böhmermann die Identität hinter dem rechten YouTube-Kanal "Clownswelt" auf. Der Moderator argumentierte, dass bei über 200.000 Abonnenten die Anonymität nicht mehr schützenswert sei."

In einer gemeinsamen Recherche mit der "Zeit" nennt das Team auch den Namen – und sieht sich nun mit Doxxing-Vorwürfen konfrontiert. Von der "FAZ" zum Beispiel:

"Böhmermann nannte den Vornamen des Clowns, in der 'Zeit' gibt es den abgekürzten Nachnamen dazu. Das mag als journalistische Vorgehensweise angemessen erscheinen, wenn es jemanden zu enthüllen gibt, der gefährliche oder verhetzende Inhalte produziert. Doch muss man ihm die dann auch vorhalten können. Private Daten von jemandem zu ver­öffentlichen, dessen Meinung einem nicht passt, läuft hingegen unter dem Begriff 'Doxing' – Cybermobbing mit dem Ziel, den Genannten zu ächten und der Verfolgung preiszugeben."

Doxxing "ist das internetbasierte Zusammentragen und anschließende Veröffentlichen personenbezogener Daten", schreibt die Wiki. Oft geht es um Privatadressen oder Telefonnummern. Die rechte Szene hat mittlerweile dazu aufgerufen, "die Adresse des Moderators zu recherchieren und zu veröffentlichen", schreibt merkur.de, was später auch geschehen ist. Das ist echtes Doxxing, nicht die Nennung eines Vornamens. Auch stelle ich infrage, ob "Clownswelt" wirklich nur ein x-beliebiger Typ ist, "dessen Meinung einem nicht passt". Oder eben doch ein gefährlicher Agitator, der sich feige hinter seinem Synonym versteckt und Hetze verbreitet. Sieht auch die "taz" so:

"Die Kritik an dem Outing verkennt, dass ein demokratischer Diskurs auch die politische Verantwortungsübernahme für die eigenen Positionen braucht. Ein Nein zum Outing bejaht so viel mehr eine intransparente Debatte. Bei Themen dieser gesellschaftlichen Dimension ist das nichts weniger als eine Täter*innen-Opfer-Umkehr. Die angeblich ironisch Markierten erscheinen gar als verbitterte Spaßbremsen. Sie können einfach nicht mitlachen, wenn, ach so witzig, gespaßt wird, sie zu ‘remigrieren’ oder zu eliminieren."

Einen anderen Kritikpunkt an der Sendung halte ich für deutlich stichhaltiger: Dass die Recherche möglicherweise das Gegenteil erzeugt, als sie wollte. "Böhmermann legt sich mit ‘rechtem Clown’ an – dessen YouTube-Reichweite steigt daraufhin massiv an", titelt die "Welt":

"Die (ungewollte?) Pointe der Böhmermann-Kritik ist auch, dass "Clownie" nun viel bekannter als zuvor ist. Viele User lobten den ZDF-Moderator sogar ironisch dafür, dass sie dank ihm einen "interessanten" neuen Kanal entdeckt hätten. Die Followerzahlen von "Clownswelt" scheinen dies zu bezeugen: Mittlerweile steht der (in Teilen kostenpflichtige) Account bei 341.000 Abonnenten (Montagnachmittag) – also über 100.000 Nutzer mehr als noch vor der Böhmermann-Sendung."

Die Klammer am Anfang des Zitats ist in alter "Welt"-Manier natürlich schon wieder frech. Ausgerechnet Böhmermann zu unterstellen, er wolle rechte Accounts großmachen, ist hanebüchen. Die Zeitung lässt keine Gelegenheit aus, ihrer Lieblings-Hassfigur Böhmermann noch einen mitzugeben. (Den obligatorischen Kommentar von Ulf Poschardt zu dem Thema verlinke ich hier wie immer natürlich nicht.)

Einen Punkt hat die Zeitung trotzdem. Mittlerweile hat der YouTube-Kanal des rechten Clowns seit Ausstrahlung der Sendung über 150.000 Abonnenten hinzugewonnen, seine Videos wurden seitdem über eine Million Mal zusätzlich geklickt. Der rechte Clown hat sich mittlerweile "recht herzlich für die Promo" bedankt, schreibt die "FAZ".

+++ Der Machtkampf im Medienkonzern "ProSiebenSat.1" geht weiter, schreibt unter anderem "DWDL". Eigentlich wollte der italienische Großaktionär "Media for Europe" seine Anteile weiter aufstocken, "jetzt fährt der tschechische Finanzinvestor PPF den Italienern in die Parade. Was das mittelfristig bedeutet, ist noch offen", schreibt "DWDL". Weitere Hintergründe liefert der "Businessinsider".

+++ "Vertrauen in die Medien wächst wieder", schreibt "Menschen Machen Medien" von Verdi über eine repräsentative WDR-Umfrage. Klingt erstmal nach einer guten Nachricht. "Mehr als jeder Zweite findet deutsche Medien glaubwürdig", framt auch "Kress" die Meldung eher positiv, sagt aber auch: Nur gut die Hälfte der Deutschen vertraut den Medien. Wirklich eine gute Nachricht? Ich weiß ja nicht.

+++ Über den ersten Auftritt des neuen Regierungssprechers Stefan Kornelius (Altpapier) schreibt die dpa (via "Horizont"). Er verspricht, "Fragen nach ‘bestem Wissen und Gewissen’ [zu] beantworten und ‘selbstverständlich nicht lügen’".

+++ Auch neue Papst Leo XIV. nutzt sein Amt, um auf Missstände hinzuweisen. Richtig so! Bei einer Audienz für die Presse fordert er die Freilassung inhaftierter Journalisten, meldet unter anderem "epd Medien".

+++ Mit dem 69-jährigen ist erstmals ein "Vertreter der Babyboomer" Oberhaupt der katholischen Kirche, schreibt der "Standard" unter der schönen Überschrift "Der neue Papst liebt Wordle, trägt Apple Watch und teilt Memes". Er wisse viel mit modernen Technologien anzufangen, "Künstliche Intelligenz sieht der ehemalige Mathematikstudent gar als zentrales Thema". Bis jetzt alles überraschend erfrischend.

+++ Warum die US-Medien immer noch versäumen, angemessen über die Anti-Trump-Proteste zu berichten, ist Thema in der "SZ". "Nachdem ich schon seit vielen Jahren Proteste organisiert habe, kann ich bestätigen, dass die Medien dazu neigen, sich öfter auf andere Arten von politischen Aktivitäten zu konzentrieren", sagt die New Yorker Aktivistin Alice Hu im Interview. Große Proteste würden da oft hinten runterfallen, sagt sie.

+++ Wie Trump das Internet als Druckmittel gegen uns Europäerinnen und Europäer nutzen könnte, schreibt der "Spiegel" unter der Überschrift "Kann uns Trump das Internet abschalten?". Immerhin, Europa steuert dagegen: "Aus Sorge arbeitet Europa daran, sich von US-Konzernen unabhängiger zu machen – zum Beispiel mit eigenen Satelliten."