Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

"Die Dementis der CDU und des Élysée-Palastes zeigen also vor allem eines: über was für eine veraltete Medienkompetenz sie verfügen", hat gerade Florian Eichel in einem Kommentar fürs politische Feuilleton von Zeit Online geschrieben, und die Kritik bezieht sich auf die offiziellen Reaktionen auf eine wilde Lüge, betreffend Emmanuel Macron, Friedrich Merz und Keir Starmer. "Vor allem über prorussische Kanäle in sozialen Medien" ("Volksverpetzer") hatte diese Lüge Verbreitung gefunden, beteiligt an der Verbreitung hatten sich, wie Eichel erwähnt, auch Politiker von AfD und FPÖ und der US-amerikanische Verschwörungsideologe Alex Jones.

"In dem von ihnen losgetretenen Skandal geht es (…) nicht um einen subjektiven Wahrheitsanspruch, sondern ausschließlich um den Gewinn von Aufmerksamkeit",

Der Begriff "Gerücht" findet sich übrigens auch in einer Meta-Passage bei Eichel:

"Auch dieser Kommentar, den Sie gerade lesen, wäre wahrscheinlich nicht entstanden, wenn die (…) Gerüchte nicht durch offizielle Richtigstellungen medial legitimiert worden wären."

Natürlich dürfen Journalisten unter bestimmten Umständen Gerüchte verbreiten - wenn es sich um Gerüchte mit einer nachvollziehbaren Substanz handelt, und wenn sie als das kenntlich gemacht werden, was sie sind. Aber: Propagandalügen sind keine Gerüchte. Um noch einmal auf Laschyk zurückzukommen:

"Wer russische Propaganda verbreitet, selbst, um sie zu widerlegen, der verbreitet russische Propaganda."

Dass das "ZDF Magazin Royale" gemeinsam mit Christian Fuchs (Zeit Online) gerade ein bisschen Licht in die Szene der rechtsradikalen Influencer und insbesondere Hintergründe des YouTube-Kanal "Clownswelt" aufgedeckt hat (Altpapier), ist weiterhin Gegenstand der Berichterstattung. Besonders ausführlich mit der "Clownswelt"-Sache beschäftigt sich mimikama.org:

"Warum war diese Enthüllung nötig? Weil die digitale Öffentlichkeit längst kein unverfänglicher Marktplatz für Meinungen mehr ist. Was früher als bunte Spielwiese der freien Rede galt, hat sich zu einem hochfrequentierten Schlachtfeld politischer Einflussnahme entwickelt. YouTube ist nicht nur eine Plattform, es ist eine Bühne, Waffe und Multiplikator zugleich. Und wer dort unter dem ironischen Deckmantel der Satire systematisch rechte Narrative streut, verfolgt kein humoristisches Anliegen, sondern betreibt ideologische Markenpflege, im Tarnanzug. Das war kein Angriff auf die Meinungsfreiheit, das war ihre Verteidigung (…) Die anschließende Eskalation, Doxing von Böhmermann, Angriffe auf seine Familie, belegt eindrucksvoll, wie treffsicher die Enthüllung war. Sie hat nicht nur einen Clown entlarvt, sondern ein Netzwerk erschüttert. Rechte Akteure reagierten nicht mit Argumenten, sondern mit Einschüchterung, das ist kein Zufall, sondern ein Reflex: Weil sie genau wissen, wie viel sie zu verlieren haben, wenn die Maske fällt."

Das Mimikama-Fazit:

"Böhmermann hat eine rote Linie gezogen, und sie war überfällig. Genau solche klaren Markierungen braucht unsere digitale Öffentlichkeit: klare Grenzen gegen Verrohung, klare Haltung gegen Hetze, klare Namen für Verantwortung. Wir brauchen nicht mehr Anonymität im Netz, sondern mehr Mut zur Sichtbarkeit. Mehr Aufklärung. Weniger Wegsehen."

Für "Belltower News" geht Kira Ayyadi auf einen anderen rechtsextremen U30-Influencer ein, der im "ZDF Magazin Royale" vorkam: Leonard Jäger, aka "Der Ketzer der Neuzeit". Ayyadi erläutert:

"Er ist ein extrem rechter Influencer der Gen-Z, einer der einflussreichsten und scheinbar best-vernetzten. Seine Inhalte sind eine Mischung aus denen des frühen Martin Sellner, als er noch Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung war, und dem des Neonazi-Aktivisten Nikolai Nerling, dem 'Volkslehrer', der sich mittlerweile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Jedoch – und das ist das Neue an Jäger – versucht er nicht nur, wie Nerling und Sellner, rechtsextreme Ideologie salonfähig zu machen und marginalisierte Menschen abzuwerten, er will Menschen missionieren, sie 'von der reinen Lehre der Bibel' überzeugen."

Seit Februar steht in Bonn der Kinderpsychiater Michael Winterhoff vor Gericht, dem "die Staatsanwaltschaft (…) gefährliche Körperverletzung in 36 Fällen vor(wirft)", wie der WDR Mitte April in einem Zwischenbericht schrieb. Winterhoff war lange ein Medienstar, und mit diesem Aspekt beschäftigt sich nun Johannes Franzen in seiner "Übermedien"-Kolumne.

Zu einem Medienstar wurde Winterhoff deshalb, weil er mit seinen, tja, Thesen (Buchtitel: "Warum unsere Kinder Tyrannen werden"), langlebige populäre Ressentiments bediente. In den Redaktionen ungefähr aller Talkshows fielen sie auf allerfruchtbarsten Boden.

Bevor wir näher auf die Medienkritik eingehen, muss natürlich erwähnt werden, dass das erwähnte Verfahren ohne journalistische Recherchen ("Der WDR und die Süddeutsche Zeitung hatten 2021 aufgedeckt, dass Winterhoff Kindern und Jugendlichen über Jahre sedierende Medikamente verschrieben hatte", O-Ton WDR) kaum jemals in Gang gebracht worden wäre. Erstes Ergebnis der Recherchen war 2021 die Dokumentation "Warum Kinder keine Tyrannen sind – Das System von Dr. Winterhoff" (Grimme-Preis-Nominierung 2022). Als Fortsetzung steht nun seit Februar die dreiteilige Dokumentation "Der Kinderpsychiater – Die Macht des Dr. Winterhoff" in der ARD-Mediathek.

Franzen schreibt:

"Winterhoffs Theorie des frühkindlichen Narzissmus ist – das zeigt etwa die ARD-Dokumentation [Gemeint ist die aktuelle - RM] – im Feld der Kinderpsychiatrie höchst umstritten. Es handelt sich um die pädagogische Theorie eines Einzelgängers, der in seinem professionellen Umfeld alles andere als respektiert wurde (…) Das wäre durch einen Minimalaufwand an Recherche herauszufinden gewesen. Und so hätte von Anfang an klar sein müssen, dass Winterhoff kein angemessener Fachmann ist, um den medialen Diskurs über Kindererziehung derart zu dominieren."

Der "Übermedien"-Kolumnist beschreibt den Fall Winterhoff als eines der eklatantesten Symptome einer gravierenden Fehlentwicklung:

"Der Fall zeigt (…) erneut, dass es in den Formaten, in denen Experten auftreten, nicht darum geht, über echte wissenschaftliche Erkenntnisse und Debatten zu informieren. Stattdessen geht es um die möglichst unterhaltsame Simulation solcher Debatten, in denen eigentlich nur weitverbreitete Ressentiments mit möglichst großem Identifikationspotential verhandelt werden. Winterhoff, mit seinem herrischen Auftreten und seinen klaren harten Thesen, war eine perfekte Figur für das Diskurstheater, das dort jeden Tag inszeniert wird. Ein 'Thema' muss auf der Bühne dieses Theaters so aufbereitet werden, dass es die Aufmerksamkeit des Publikums bindet – und das gelingt am besten, wenn man es möglichst einfach und polemisch herunterbricht (…) Das ist der Grund dafür, warum Menschen wie Nina Hagen, Wolfgang Grupp, Jan Josef Liefers oder Sahra Wagenknecht in Talkshows zu Themen auftreten, bei denen sie eine allenfalls prekäre Expertise vertreten – sie liefern 'gutes Fernsehen', weil sie einen Standpunkt spektakulär vertreten können, der in der Lage ist, das Publikum emotional und politisch zu mobilisieren."

Kurzer Exkurs: In die Aufzählung der Gäste mit "allenfalls prekärer Expertise" hätte auch noch Dieter Nuhr gepasst, dessen Auftritt in einer "Maischberger"-Sendung vor wenigen Wochen so angekündigt wurde:

"Über Deutschland, den gesellschaftlichen Wandel und Donald Trump: Im Gespräch der Kabarettist Dieter Nuhr."

Während die Nicht-Experten vermeintlich "gutes Fernsehen" liefern, könnten wirkliche Fachleute gute Debatten liefern. Aber das ist halt nicht gewollt. Wobei das Problem ja nicht nur die Sendung ist, in der die Nicht-Experten einen vom Pferd erzählen, es sind in mindestens ebenso großem Maße die zahlreichen medialen Weiterverwertungen ihrer Zitate noch am selben Abend und an den folgenden Tagen (Content Warning: hier ein Beispiel mit Nuhr).

Zurück zu Winterhoff: Franzen greift in seinem Zitat ein selbstkritisches Zitat Reinhold Beckmanns auf, der in seiner früheren Sendung den Arzt ebenfalls interviewt hatte:

"Im Nachhinein muss ich sagen, wir hätten das mehr hinterfragen müssen."

Franzen dazu:

"Reichen diese Ansätze einer Selbstkritik aus, um eine medienethische Katastrophe wie den Fall Winterhoff angemessen aufzuarbeiten?"

Hier muss man anfügen, dass andere für diese Katastrophe Verantwortliche (siehe in der ersten Folge des Dreiteilers eine ungefähr dreieinhalb Minuten lange Passage ab 8:30) nicht einmal das sagen wollten, was Beckmann gesagt hat. Im aktuellen Dreiteiler heißt es dazu:

"Günther Jauch, Sandra Maischberger, Anne Will, Frank Plasberg, Birgit Schrowange und Markus Lanz möchten uns kein Interview geben."

Unter anderem Ende September haben wir an dieser Stelle die, zurückhaltend formuliert: unzureichende Berichterstattung über Covid und Long Covid in Deutschland kritisiert. Ich will nun gar keinen Optimismus verbreiten, dass sich hier auf lange Sicht substanziell etwas verbessert, aber zumindest zu Long Covid gibt es jetzt eine Studie, die alle Ingredienzen enthält, die theoretisch zu einer Veränderung der Berichterstattung führen könnte:

"Was unsere rationale Aufmerksamkeitsökonomie am meisten triggert, fehlte (bisher): eine Rechnung, die akribisch auflistet, was die Gesellschaft finanziell durch die Erkrankung verliert. Diese Lücke wurde jetzt geschlossen. Forschende haben ausgerechnet, dass Long Covid und ME/CFS die Gesellschaft mehr als 60 Milliarden Euro pro Jahr kosten würden",

schreibt Ingo Bach im "Tagesspiegel". Um es etwas ausführlicher zu sagen, zitieren wir den "Harvard Business Manager" (den wir im erwähnten Altpapier bereits als positive Ausnahme genannt hatten). Britta Domke schreibt dort:

"Laut den Modellierungen des Forschungsteams betrugen 2024 die kombinierten jährlichen Kosten von Long Covid und ME/CFS für Deutschland 63,1 Milliarden Euro (...) Um das Ausmaß dieser Kosten zu verstehen, hilft ein Vergleich mit Krebserkrankungen (...) Laut einer Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums aus dem Jahr 2018 beliefen sich damals die volkswirtschaftlichen Kosten von Krebs auf 38,4 Milliarden Euro pro Jahr."

Die "Folgekosten der Pandemie" kommentiert Joachim Müller-Jung im Wissenschaftsressort der heutigen FAZ unter der Überschrift "Der lange Arm des Virus":

"Das Schattendasein der versteckten Gesundheitskosten (müsste) die Politik jeden Tag beschäftigen. Am vergangenen Sonntag hat Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach sie noch einmal in den Blick genommen: Die Folgekosten von Longcovid und ME/CFS, das früher als Fatigue-Syndrom bekannt war und inzwischen als Teil oder Folge einer Longcovid-Erkrankung erkannt ist, belaste den Steuerzahler inzwischen mehr als das gesamte Bürgergeld, sagt Lauterbach."

Ich bin mir zwar der Tatsache bewusst, dass es problematisch ist, für eine bessere Berichterstattung über Krankheiten die Höhe der Kosten anzuführen, die diese Krankheiten (an der in Deutschland 1,5 Millionen Menschen leiden) verursachen, aber für jene, die für solche Art von Argumenten empfänglich sind, sei es noch einmal betont und zusammengefasst: Die gesellschaftlichen Folgekosten von Long Covid und ME/CFS sind höher als die von Krebs und die Gesamtausgaben fürs Bürgergeld.

Was Britta Domke auch schreibt:

"In der Öffentlichkeit ist die Erkrankung ME/CFS weitgehend unbekannt. Der Umgang mit ihr gilt laut dem britischen Journalisten George Monbiot mittlerweile als 'größter medizinischer Skandal des 21. Jahrhunderts.'"

Falls es Altpapier-Leserinnen oder Leser gibt, denen ME/CFS unbekannt ist: Wir empfehlen einen Text, der in der taz vom Wochenende erschienen ist, verfasst von einer Betroffenen, der früheren taz-Redakteurin Jana Petersen.

+++ Mehr als 60.000 Zeichen lang ist ein Artikel des "New Yorker", in dem Clare Malone die Entwicklung der "Washington Post" beschreibt, seitdem dort Eigentümer Jeff Bezos massiv in die Freiheit der Redaktion eingreift - was er u.a. mit einem Dekret tat, demzufolge im Meinungsressort nur noch Beiträge veröffentlicht werden, "die zwei Säulen unterstützen und verteidigen: persönliche Freiheiten und freie Märkte" (Altpapier). Malone schreibt: "In den Tagen von Woodward und Bernstein schien der Auftrag der Post klar: die mächtigsten Politiker der Nation zur Rechenschaft zu ziehen. Nun wurden die Journalisten nicht nur durch das erschüttert, was einige als Bezos' Kapitulation vor Trump sahen, sondern durch eine umfassendere Identitätskrise der Zeitung. Diejenigen, die anderswo Arbeit finden konnten, verließen das Blatt. Im Januar schrieben ein ehemaliger leitender Redakteur, Leonard Downie Jr., und ein ehemaliger geschäftsführender Redakteur, Robert Kaiser, in einer E-Mail an Bezos: 'Nach unserer Erfahrung, die bis in die frühen 1960er Jahre zurückreicht, war die Moral bei der Post noch nie so schlecht'. Bezos hat nie geantwortet."

+++ Das Institut für Medien- und Kommunikationspolitik hat am Dienstag die Medienkonzern-Rankings für 2024 veröffentlicht (Vorjahres-Liste siehe Altpapier). Im zentralen Ranking dominieren weiterhin "die riesigen US-Konzerne", so das Institut. "Insgesamt stammten 2024 43 der 100 größten Medienkonzerne aus den USA." Neu ist die Rangliste der "12 größten öffentlich-rechtlichen Systeme weltweit", die sich allerdings auf Zahlen von 2023 bezieht. Auf Platz eins: die ARD, die in jenem Jahr rund 1,1 Milliarden Euro mehr umsetzte als die BBC (Platz zwei).

+++ Um weitere Platzierungen aus der Liste aufzugreifen: Vom Fernsehrat des fünftgrößten öffentlich-rechtlichen Systems weltweit (ZDF) in den Stiftungsrat des neuntgrößten (ORF) wechselt im Juni Leonhard Dobusch. Zum Abschied schreibt er in seiner Kolumne für netzpolitik.org, er hoffe, "einen kleinen Beitrag dafür leisten zu können, um die immer noch viel zu stark ausgeprägte nationalstaatliche Aufstellung öffentlich-rechtlicher Medien in Europa zu überwinden. Die Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien liegt in einem offenen, dezentralen und länderübergreifenden Medienökosystem". Ein Folgeformat ("Neues aus dem ORF") gibt es auch schon - allerdings nicht bei netzpolitik.org, sondern bei Steady. Der erste Text (Spoiler: Es geht um eine Marotte von Medienjournalisten) ist heute erschienen.