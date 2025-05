Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Arthur Gregg Sulzberger, der Verleger der "New York Times", hat in einem Essay für seine Zeitung davor gewarnt, dass die Pressefreiheit in den USA und weltweit immer weiter schwindet und diese Erosion meist einer Art Drehbuch folgt.

"Wenn die freie Presse als Wachhund gedacht ist, dann zielt das Drehbuch der Angriffe darauf ab, sie zu einem Schoßhund zu machen",

schreibt Sulzberger in seinem Text mit dem Titel "Freie Menschen brauchen eine freie Presse", der ursprünglich ein Vortrag war, den der Verleger am renommierten Kellogg-Institut für internationale Studien der Universität Notre Dame gehalten hat.

In dem Vortrag und dem Essay beschreibt Sulzberger die fünf Stadien der Demontage, die in autoritär geführten Ländern immer wieder zu beobachten seien – jetzt auch in den USA.

Am Anfang steht laut Sulzberger der Versuch, das Vertrauen in Journalistinnen und Journalisten, überhaupt in Medien zu unterminieren.

Im zweiten Schritt missbrauchen autoritäre Regime Zivilgerichte, um unabhängige Berichterstattung zu bestrafen.

"Selbst die haltloseste Klage kann teuer, aufdringlich und zeitaufwendig sein”

schreibt Sulzberger und zitiert Donald Trump, der über eine frühere Klage gegen einen "New York Times"-Journalisten gesagt hatte:

"Ich habe es getan, um ihm das Leben zur Hölle zu machen – und das freut mich."

Schritt drei ist der Missbrauch von staatlicher Macht, um die kritische Presse zu sanktionieren.

"Wir haben Drohungen gesehen, den I.R.S. (die Finanzbehörde, Anm. Altpapier) gegen gemeinnützige Organisationen einzusetzen, die der Präsident nicht mag"

schreibt Sulzberger, und das scheint tatsächlich sehr weit verbreitet zu sein. Im März hatte in Deutschland die CDU die Gemeinnützigkeit mehrerer Nicht-Regierungsorganisationen in Frage gestellt, unter anderem die des Recherchenetzwerks "Correctiv" (Altpapier). Der Staat wählt hier einen Umweg. Er kritisiert nicht die journalistische Arbeit, er versucht gleich, ihr ans Fundament zu gehen.

Dann folgt Schritt vier: Einflussreiche Verbündete greifen Medien an.

"In anderen Ländern ist dies zu einer Methode geworden, mit der sich Geschäftsleute beim herrschenden Regime einschmeicheln",

schreibt Sulzberger. So auch in den USA. Elon Musk etwa nenne die "New York Times" eine "Bedrohung für die Demokratie" und den Inhalt "Propaganda". Eines der gängigen rhetorischen Manipulationswerkzeuge ist die Verdrehung von Tatsachen.

Schließlich Schritt fünf: Die unabhängige Presse wird durch regierungsfreundliche Medien ersetzt. Auch das kann man überall beobachten. In Deutschland hatte Alice Weidel schon im Jahr 2018 gesagt:

"Unser ambitioniertes Fernziel ist es, dass die Deutschen irgendwann AfD und nicht ARD schauen."

In den USA hat die Regierung damit begonnen, den Zugang von klassischen kritischen Medien etwa zum Weißen Haus einzuschränken, indem sie parteiischen Journalisten, Influencern und Aktivisten mehr Zugang gewährt.

Sulzberger führt das Beispiel des staatlich finanzierten, aber journalistisch bislang unabhängigen Auslandssenders "Voice of America" an, der künftig Beiträge des trumpfreundlichen "One America Networks" ausstrahlen soll.

Die US-Regierung verdreht das ebenfalls. Sie stellt es als Erweiterung des Meinungsspektrums dar. Tatsächlich geht es darum, kritische Berichte durch genehme zu ersetzen.

Was ist die Konsequenz für journalistische Medien?

"Mach deinen Job – und mach ihn gut",

sagt Sulzberger und positioniert sich damit in der Debatte darüber, welche Rolle Journalisten einnehmen sollten. Er zitiert den ungarischen Investigativreporter András Pethő, der sinngemäß gesagt hatte:

"Nichts freut Autokraten mehr als Reporter, die sich selbst als Kreuzritter gegen das Regime inszenieren – oder als dessen Opfer. Es liefert den Mächtigen Munition, Journalisten nicht als unparteiische Wahrheitssucher darzustellen, sondern als Mitglieder der politischen Opposition, getrieben von parteilichen Zielen."

Und er sagt:

"Wenn du dich wie ein Aktivist verhältst, solltest du dich nicht wundern, wenn du auch so wahrgenommen wirst."

Dem könnte man entgegenstellen: Autoritären Regierungen ist es egal, wie Journalisten sich inszenieren. Im Zweifel verdrehen sie auch das und stellen einfach jeden als Aktivisten dar, der allzu kritisch ist; im Zweifel nennt man ihn einfach Terrorist. Aber es stimmt, wenn Sulzberger über Medien sagt:

"Wir sind nicht der Widerstand. Wir sind nicht die Opposition von irgendjemandem. Wir sind auch keine Jubeltruppe. Unsere Loyalität gilt der Wahrheit und einer Öffentlichkeit, die ein Recht darauf hat, sie zu kennen. Das ist die besondere Rolle, die unabhängige Nachrichtenorganisationen wie die New York Times in unserer Demokratie spielen."

Kleine Randnotiz: In einer Passage des Essays erzählt Sulzberger über das, was abseits der Bühne passiert. Sulzberger:

"Trotz seiner markigen Rhetorik ist er (Trump, Anm. Altpapier) ein langjähriger Leser der Times, der es liebte, sich mit unseren Reportern zu unterhalten und ihnen signierte Ausschnitte von Artikeln zu schicken, die ihm ins Auge gefallen waren. Abseits der Rallyebühne gibt er zu, ein Bewunderer dessen zu sein, was er 'meine Zeitung' und 'ein großartiges, großartiges amerikanisches Juwel, ein Juwel von Weltrang' nennt."

Natürlich muss man hier sehen, dass das, was Donald Trump sagt, oft einfach einem Zweck dient. Im nächsten Moment behauptet er das Gegenteil, wenn sich abzeichnet, dass ihm das mehr nützt. Es ist also nicht so unwahrscheinlich, dass er bei der "Washington Post" sagen würde: "Die 'New York Times' habe ich nie gelesen."

Ein Schwenk zu einem vollkommen anderen Thema. Die ARD testet zurzeit intern eine verlängerte Version der 20-Uhr-Nachrichten. Die Sendung wäre doppelt so lang wie bisher, also eine halbe statt einer Viertelstunde. Der Mediendienst "Medieninsider" hatte das zuerst gemeldet, inzwischen kann man es auch anderswo nachlesen, zum Beispiel bei "epd Medien".

Warum das Ganze? WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn sagt im Interview mit Christoph Sterz für das Medienmagazin "@mediasres":

"Es ist eine Idee, die unsere Nachrichtenprogramme für den Alltag stärker öffnet. Es gibt Pflichtthemen, wenn in der Ukraine was passiert, wenn in Berlin im Bundestag etwas passiert. Aber zur Wirklichkeit des Alltags gehört ja auch, was ich in der Pflege erlebe, was ich in der Bahn erlebe. Und wenn wir Information ausbauen, wenn wir in einer Sendung wie der Tagesschau mehr Zeit widmen, dann ist das die Chance, die Klammer zu schaffen. Vom Alltag, den ich erlebe, wo übrigens auch ganz viele Dinge funktionieren und gelöst sind oder lösbar sind, und den großen Problemen der Welt."

Eigentlich geht es in dem Gespräch darum, wie die ARD Vertrauen zurückgewinnen will. Und führt man beides zusammen, ist das Anliegen wohl, das Gemeinsame etwas mehr zu betonen – also das, worauf sich alle irgendwie einigen können. Das Publikum, das man gerne zurück hätte, lebt laut Schönenborn vor allem im Osten des Landes, es seien

"häufiger Menschen mit geringerer formaler Bildung und es sind vor allem sehr häufig Menschen, die radikale Parteien, vor allem die AfD wählen. Das ist ehrlicherweise sogar der größte Anteil in dieser Gruppe".

Es gehe darum, diesen Menschen zuzuhören, ihre Themen ernst zu nehmen – zum Beispiel durch gezieltes "Community Management" in sozialen Medien, mehr Regionalität und eben eine verlängerte Tagesschau. Noch mal kurz zurück: Themen von rechtsradikalen Parteien ernster nehmen? Hatte der Verfassungsschutz da nicht neulich noch…

"Naja, das Interessante ist ja, dass sich der Verfassungsschutz mit der Partei, mit Mitgliedern, vor allem mit Funktionären beschäftigt hat. Und dass wir aus der Forschung wissen, dass ein großer, ich würde sogar sagen, der größte Teil der AfD-Wählerschaft eigentlich von den Positionen her zur breiten Mitte gehört",

sagt Jörg Schönenborn. Es gibt allerdings – das muss man auch erwähnen – Untersuchungen, zum Beispiel von der Universität Leipzig, die ein deutlich pessimistischeres Bild zeichnen. Schönenborn ist optimistisch. Er sagt:

"Also unsere große Chance als öffentlich-rechtlicher Rundfunk – ich finde auch als Gesellschaft – ist, dass (…) eine Mehrheit eigentlich auf dem festen Boden unserer gesellschaftlichen Mitte steht und trotzdem wütend und distanziert ist. Und das ist die Gruppe, um die es im Kern geht."

Ein bisschen ist es jetzt allerdings wie mit einem Rubik’s-Würfel. Hat man die eine Seite zusammen, ist auf der anderen alles in Unordnung. Verlängert man die "Tagesschau" um eine Viertelstunde, liefert man Menschen möglicherweise zusätzliche Anknüpfungspunkte, auf der anderen Seite bringt man etwas in den Fernsehzeitschriften durcheinander, die es ja ohnehin schon nicht leicht haben. Die Primetime verschiebt sich.

Thomas Lückerath hat noch eine Reihe anderer Kritikpunkte. Er nennt die Idee in einem Kommentar für sein Medienmagazin "DWDL" Christine "Strobls Kamikaze-Plan" – Strobl ist ARD-Programmdirektorin. Laut Lückerath wäre die Verlängerung eine

"Revolution nicht nur für die ARD, sondern für den gesamten Fernsehmarkt. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz. Noch dazu mit zweifelhaftem journalistischen Mehrwert".

Lückerath sähe eine Gefahr für das Markenprofil der "Tagesschau", denn die Sendung steht ja gerade für eine schnelle und kurze Informationsvermittlung. Der inhaltliche Plan, bürgernahe Themen in den Mittelpunkt zu stellen, könnte das Format verwässern.

Möglich seien drei Szenarien:

1. Die "Tagesschau" wird bei besonderen Nachrichtenlagen auf eine halbe Stunde ausgeweitet. Dann brauche es, so Lückerath, allerdings keine "Brennpunkte" mehr. Und für die sind verschiedene ARD-Anstalten zuständig.

2. Es gibt nur montags eine halbstündige Ausgabe. Davon wären auch Sender wie "Phoenix" oder "3sat" betroffen, die man zusammen mit dem ZDF betreibt.

3. Die "Tagesschau" wird generell auf eine halbe Stunde ausgedehnt. Dann ergäbe sich das Problem mit der Primetime.

Die Verlängerung hätte Folgen für den gesamten deutschsprachigen Markt – also für ZDF, ORF, SRF und die privaten Sender. Ein "führender Kopf aus dem ARD-Kosmos", mit dem Lückerath gesprochen hat, nennt es eine "'kurzsichtige Machtdemonstration', die ohne Not zu einer Unzeit des medienpolitischen Diskurses" komme.

Lückerath vermutet einen internen Alleingang von Christine Strobl, deren Vertrag in wenigen Monaten endet und die sich – das wäre eine Deutung – mit "einer Revolution ein Denkmal" setzen könnte. Ihre Idee habe sie schon im vergangenen Jahr in der Intendantenrunde vorgestellt, sie sei dort allerdings auf wenig Begeisterung gestoßen.

Auch rechtlich sei der Plan problematisch, schreibt Lückerath. Laut ARD-Staatsvertrag sei bei Änderungen im Programmschema das Einvernehmen mit dem ZDF anzustreben – vor allem bei Nachrichtensendungen. Das scheine man nicht gemacht zu haben.

Der interne Widerstand ist möglicherweise der Grund dafür, dass der Plan jetzt öffentlich wird. Wie auch immer es ausgehen wird, in einem neuen Format würde man wohl mindestens ein neues Gesicht sehen. Das ist eine andere Meldung des Tages.

Moderator Constantin Schreiber kündigte am Mittwoch an, er werde die "Tagesschau" verlassen. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur "dpa", hier nachzulesen beim "Spiegel". Am 25. Mai ist Schreibers letzte Schicht. Erst mal weiterhin für eine Viertelstunde.

+++ Anja Rützel lässt für den "Spiegel" noch einmal die gesellschaftliche Demontage von Nadja Abd el Farrag Paroli laufen (Altpapier). Sie sei eine "laute, unvernünftige, überforderte Randfigur, so die Zuschreibung", gewesen, "die gnadenhalber dabei sein durfte, aber nicht dazugehören, die nicht Teil des Systems war". Ihr Absturz sei medial nicht als Folge struktureller Herabwürdigung dargestellt worden, sondern als persönliches Versagen. Abd el Farrag "wurde nicht als 'die Arme' geboren, sie wurde dazu gemacht", schreibt Rützel. Und schließlich: "Nach ihrem Tod verklumpen nun spätes Mitgefühl und die Schuldgefühle dafür, ihr nie einen Platz abseits der Lächerlichkeitsmanege zugestanden zu haben. Das ist menschlich nachvollziehbar. Aber es vergibt die Chance, mit einem Präzedenzfall auf ein System zu blicken, das munter weiter rattert."

+++ Das NDR-Medienmagazin "Zapp" hat den Fall Stefan Gelbhaar in einem 26-minütigen Beitrag so aufgearbeitet, dass einerseits die schweren Verfehlungen des RBB deutlich werden, aber andererseits auch nicht unter den Tisch fällt, dass es weiterhin Frauen gibt, die Gelbhaar grenzüberschreitendes Verhalten vorwerfen.

+++ Alexander Graf beschreibt für "Übermedien", wie "Cicero" Autor Mathias Brodkorb einen Sinneswandel erlebt und in der Veröffentlichung des AfD-Gutachtens plötzlich keinen "Geheimnisverrat" mehr sieht wie noch in der vergangenen Woche – wo er das Papier nun selbst in die Hände bekommen hat und veröffentlichen kann, heißt es: "Wir glauben daran, dass Demokratie nicht ohne Transparenz und kritische Öffentlichkeit funktionieren kann."

+++ Im Rechtsstreit um die unautorisierte Einbindung der ARD-Mediathek in den Streamingdienst Joyn hat die ARD vor dem Landgericht Köln einen Teilerfolg erzielt, berichtet "epd Medien". Das Gericht entschied im Eilverfahren, dass der Konzern "ProSiebenSat.1" die Mediathek in seinem Angebot nicht ohne Zustimmung öffentlich zugänglich machen dürfe.

+++ Das Gericht der Europäischen Union hat die EU-Kommission gerügt, weil sie der "New York Times” zu Unrecht den Zugang zu SMS-Nachrichten zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla verweigert hatte, die während der Verhandlungen über einen milliardenschweren Corona-Impfstoff-Deal ausgetauscht wurden, meldet "epd Medien". Die Kommission hatte behauptet, die Nachrichten lägen nicht vor. Die Begründung ließ das Gericht so nicht gelten. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig; die Kommission kann Rechtsmittel einlegen.

+++ In ihrer "@mediasres"-Kolumne beschreibt Samira El-Ouassil den digitalen Rückzug junger Menschen als Ausdruck neuer Medienmündigkeit. El Ouassil: "Die jüngste Generation erkennt die Mechanismen und die kultivierten Süchte. Sie nimmt sich raus, nicht weil sie nichts wissen will, sondern weil sie zu gut weiß, wie es funktioniert."

+++ Eine neue Studie zeigt: Vielen Deutschen fehlt es an Optimismus und gesellschaftlichem Zusammenhalt, schreibt Florian Heimhilcher auf der FAZ-Medienseite. Die Untersuchung ist Teil des "Projekts Zuversicht" der Medienorganisationen "Initiative 18", "#UseTheNews" und der Marktforschungsagentur Rheingold Salon. Vor allem auf lokaler Ebene wünschten sich viele, durch eigenes Handeln etwas bewegen zu können. "Das Medienbündnis schließt daraus auf einen zu stärkenden Lokaljournalismus. Manfred Kluge, Mitgründer und Vorsitzender der Initiative 18, sieht diesen 'als Korrektiv gegen Desinformation und als Seismograph' für das, 'was die Menschen vor Ort umtreibt'", schreibt Heimhilcher.

+++ Wir bleiben beim Thema. Zum ersten "Tag des Lokaljournalismus" heute hat das Medienhaus Ippen zu mehr Kooperation unter Lokalredaktionen aufgerufen, meldet der Mediendienst "Horizont". Allianzen und gemeinsame Plattformen könnten angesichts knapper Kosten helfen, Reichweiten und Werbeeinnahmen zu steigern.

+++ Der rechtspolitische Tagesspiegel-Korrespondent Jost Müller-Neuhof kritisiert im Gespräch mit Christoph Sterz für das Deutschlandfunk-Medienmagazin "@mediasres" die Praxis vertraulicher Hintergrundgespräche von Behörden wie dem Bundesnachrichtendienst (BND), bei denen Journalisten Informationen erhalten, diese aber nicht mit Quellenangabe verwenden dürfen. Er sieht darin ein intransparentes staatliches Kommunikationsverhalten, das verhindere, dass Bürger nachvollziehen können, ob Informationen aus journalistischer Recherche oder von staatlichen Stellen stammen. Müller-Neuhof hatte geklagt, um Zugang zu diesen Gesprächen zu erhalten – oder zumindest im Nachhinein Information. Das Oberverwaltungsgericht Münster urteilte: Es gibt keinen Anspruch auf Teilhabe oder Auskunft über solche Informationen von Behörden – nachzulesen unter anderem bei "epd Medien".