Die Debatte über die Länge der 20-Uhr-"Tagesschau" (Altpapier vom Donnerstag) nimmt noch ein wenig mehr Fahrt auf. Auf 30 Minuten verlängern? Bei 15 Minuten belassen? Die ARD testet’s intern gerade. Interessant daran ist mindestens, wie viele Falltüren aufgehen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen etwas derart Gewachsenes wie die Dauer der Hauptnachrichten verändern wollten. Die ARD ändert ihr Programmschema im Ersten – und es…

"kämen nicht nur die dritten ARD-Programme, die die Sendung übernehmen, in Verdrückung. Andere Sender ge­rieten ebenfalls ins Schwitzen. 20.15 Uhr ist der deutsche Triggerpunkt der 'Prime Time', also besten, zuschauerstärksten Sendezeit, die bis 23 Uhr dauert",

argumentiert Michael Hanfeld gegen Experimente, und zwar nicht auf seiner Medienseite neben dem Fernsehprogramm, sondern im Aufmacher des "FAZ"-Feuilletons:

"9,6 Millionen Interessierte sind mit der bisherigen Abwägung zufrieden. Wer partout mehr ARD-Nachrichten haben will, schaltet Phoenix, den 'Tagesschau'-Kanal oder die 'Tagesthemen' ein. Und wer sich im Programm 'wiederfinden' will" – denn das gehört zu den Argumenten derer, die eine Verlängerung befürworten – , "wird garantiert irgendwo anders fündig und muss nicht zwischen die Schlagzeilen. Eine halbe Stunde Nachrichten ab acht im Ersten, die letzten Minuten womöglich mit 'bunten' Themen bestückt oder von der Moderation weggelabert – und der Abend wäre gelaufen."

Gegenthesen? Gab es schon vor Längerem (Altpapier), etwa von Anna Mayr von der "Zeit" –

"In ihrer aktuellen Form, sieben Tage die Woche, fünfzehn Minuten, gibt es die Tagesschau seit 1961. 1961! Die Welt ist doch deutlich größer geworden seitdem" –

oder von Peer Schader bei dwdl.de:

"Viele andere europäische Sender nehmen sich dafür zu Beginn des Abends deutlich mehr Zeit (…) – was nicht zuletzt seit Corona, Ukraine-Krieg und Klimakrise zu Dauerthemen geworden sind, schlichtweg angemessen scheint."

Die "Süddeutsche" freilich ahnt, dass man heute eigentlich noch gar nicht allzu aufgeregt sein muss: "Für schnelle interne Abstimmungsprozesse ist der Senderverbund" – also die ARD – "nicht bekannt." Stimmt wohl. Sie dauern oft sogar noch länger als 30 Minuten.

Mein Vorschlag wäre übrigens ein Programmschema, das dem Morsecode für das Wort "TAG" folgt: Hauptnachrichten, die im Wechsel lang, kurz lang, lang lang kurz dauern. Alles eine Frage der Gewöhnung.

Muss die Zeit eigentlich derart vergehen? Kaum hat man mal neun Jahre lang die Schaufensterauslage nicht verändert, die doch in ihrer Pracht immer so gut angekommen ist bei der Kundschaft – schon ist sie staubig, und die Leute bleiben weg. Stefan Raab – um den geht es – hat sich vor Jahren, da war er noch keine 50, aus der Öffentlichkeit verabschiedet. Er sei, kommentiert Gerrit Bartels im "Tagesspiegel", damals "eigentlich gut beraten gewesen, sich 2015 völlig vom TV-Bildschirm zurückzuziehen". Aber nun ist er wieder da und macht zwar alles wie früher. Aber dass der verdammte Fluss auch immer weiter fließen muss…

Raab ist gerade wegen des am Samstag anstehenden "Eurovision Song Contest"-Finales ein Thema, bei Bartels, in der "Welt", auf den Seiten des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Anlass, auch den Stand seiner Rückkehr ins Showfernsehen (Altpapier) durchzugehen. Sie läuft ja nicht ganz so rund, wie wohl von RTL geplant war.

Welt.de schreibt über die Entwicklung des Comebacks:

"Erfolgreiche Internettypen haben Millionen-Views. Aktuelle Clips von Raab auf YouTube, wie zum Beispiel 'Raab basht die CDU' haben zwei Tage, nachdem sie online gingen, nur 3311 Aufrufe. Raabs letzte Show schauten immerhin 820.000 Menschen im Fernsehen, Marktanteil in der relevanten Zielgruppe: einstellig. RTL hat nun bekannt gegeben, Raabs Show 'Du gewinnst hier nicht die Millionen' aus dem Programm zu nehmen."

Für RTL, das wie Konkurrent ProSiebenSat.1 konjunkturkriselt (Agenturen via zeit.de), ist Raab bislang also wohl nicht der erhoffte Motor. Für den Moderator heißt das, es "kollidiert eine glorreiche Vergangenheit mit einer doch sehr veränderten Gegenwart", wie der "Tagesspiegel" schreibt.

Ich habe für den "Spiegel" online (Abo) über Stefan Raab geschrieben – und war zumindest leicht irritiert darüber, dass bei der ARD eine dreiteilige Dokuserie (Mediathek) über seine großen, größeren und allergrößten Eurovisions-Erfolge zu sehen ist, die von Raabs Produktionsfirma selbst produziert wurde. Sie ist prompt ein Häuchlein zu hymnisch geraten, denn neben Peter Urban, Michelle Hunziker und Barbara Schöneberger, die generell eher Gutes über ESC-Leute sagen, nur Menschen zu Wort kommen, die mit Raab auch geschäftlich verbunden sind. Elton. Zwei Mitglieder von Raabs Vorentscheidungs-Jury. Seine Entdeckung Max Mutzke. Es ist Fernsehen aus der Gattung "Festreden bei einem 80. Geburtstag".

Eigentlich sind das Fußballvereinsdoku-Sitten (Altpapier, Altpapier). Die Filme, die in solchen Konstellationen entstehen, ähneln eher Instagram-Accounts als Dokumentationen. "Der Chef, Stefan Raab, bleibt unantastbar in der Dokumentation", schrieb die "FAZ". "Fast zwanghaft harmonisch", fand’s auch die "Süddeutsche" (Abo). Dass dieser ESC für Stefan Raab wichtig ist: Das vermittelt sich allerdings schon. Der Nimbus ist in Gefahr.

Es gibt Aspekte von Medienkritik, die Politikerinnen und Politiker immer wieder üben – aber bevorzugt nach der Karriere. Ricarda Lang, zum Beispiel, sprach davon, als Ko-Parteivorsitzende der Grünen eine "Schere im Kopf" gehabt zu haben. In einer Talkshow sprach sie, angesprochen auf ihr hülsenhaft wirkendes Sprechen, von einer Skandalisierungsfurcht (dwdl.de, aufgegriffen in diesem Altpapier).

Ein neues Beispiel ist die Kritik von Saskia Esken, der noch amtierenden Vorsitzenden der SPD, die sich, anders als ihr Ko-Vorsitzender Lars Klingbeil, nicht wieder zur Wahl stellen will. Sie hat der "taz" ein Interview gegeben, in dem sie unter anderem ihre Sicht auf die öffentliche Diskussion über sie darlegte. Sie kritisiert etwa einen bestimmten medialen Mechanismus der Meldungskreierung, der auf dem beruht, was jemand nicht gesagt hat:

"Frau Bas wurde in einem Interview gefragt, ob sie Lars Klingbeils Kandidatur als Parteivorsitzender unterstützt. Sie sagte Ja. Und hat darauf gewartet, dass man sie fragt, ob sie meine Kandidatur unterstützt. Die Frage wurde nicht gestellt. Daraus wurde gemacht: Bas schweigt zu Esken. Das ist eine miese Tour."

Falls es sich so zugetragen hat, ist das Kritisierenswerte daran nicht, dass eine Redaktion versucht, die Aussagen einer Politikerin – Bärbel Bas – zu interpretieren. Kritisierenswert ist in meinen Augen (abgesehen davon, dass Personalia zu sehr im Zentrum des Politikjournalismus stehen), dass genau die Frage nicht gestellt wurde, die die Meldung wahrscheinlich kaputt gemacht hätte.

Esken bringt auch ein Beispiel vor, das einer Überprüfung nicht ganz standhält:

"Als ich frisch Parteivorsitzende war, wurde ich in einem Interview mit der Zeit intensiv befragt, ob Klimaschutz zum Verzicht führen müsse. Ich habe hart widersprochen. Ich fahre ein E-Auto, fliege nicht innerdeutsch, esse kein Fleisch. Ich könnte das mit moralischer Überlegenheit vor mir hertragen. Doch ich weiß ja, dass ich diese Entscheidungen treffen kann, weil ich privilegiert bin. Mein Ansatz als Sozialdemokratin ist natürlich, dafür zu sorgen, dass alle Menschen solche Entscheidungen treffen können. Eine Springer-Zeitung hat daraus gemacht: Esken fordert von den Deutschen Verzicht."

Ich würde sagen, die Springer-Zeitung – falls die "Welt" gemeint war – lag hier nicht daneben. Deren Zitat lautete, Esken "predigt Verzicht". Und das war nicht falsch. Verbote hatte sie explizit nicht gefordert. Über ihren eigenen freiwilligen Verzicht hatte sie aber tatsächlich gesprochen, als die "Zeit" danach fragte. Die "Zeit"-Überschrift hatte gelautet: "Kein Mensch muss innerhalb Deutschlands fliegen".

Wenn aber auch Eskens Beispiel nicht ideal gewählt ist, ist ihr Argument trotzdem stichhaltig: Wenn Politikerinnen und Politiker dafür bestraft werden, dass sie Fragen nicht ausweichen, sondern redlich beantworten; wenn sie vor einem Interview ein Taktiktraining absolvieren müssen, damit sie nicht mit beschädigter Karriere wieder rauskommen: Dann ist es schon nachvollziehbar, wenn sie die mediale Kommunikation als dysfunktional wahrnehmen. Wenn dann allerdings die Vorsicht jede Äußerung dominiert oder Journalisten es mit taktischen Spielchen von Politikern zu tun bekommen: Dann nennt man das wohl einen Teufelskreis.

(Siehe zum Thema auch ein Interview mit dem Medienanwalt Christian Schertz, verlinkt unten im Altpapierkorb.)

+++ Der MDR-Redaktionsrat, der die Interessen der Programmmacherinnen und -macher im MDR vertritt (bei dem auch diese Kolumne erscheint), hat Kritik von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einem offenen Brief zurückgewiesen. Das berichtet epd Medien. Haseloff hatte in einem Interview mit der "Berliner Zeitung" eine einseitige Berichterstattung moniert: "Es gibt Untersuchungen, die eindeutig zeigen, dass es da eine Unwucht gibt, und das ist ja auch offensichtlich." Welche Untersuchungen das sein sollen, sagte er an der Stelle nicht. Der offene Brief, der mir vorliegt, bezieht sich vor allem auf einen Beitrag in der "Welt" (newsroom.de). In der Antwort des Redaktionsrats heißt es, der Vorschlag des Ministerpräsidenten, "konservative Haltungen" in Ausbildung und Personalentwicklung zu stärken, sei "problematisch und gefährlich". Und: "Wenn parteipolitische Vertreter explizit Zustimmung erwarten, widerspricht das dem Grundverständnis von eines freien und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks."

+++ Der Medienanwalt Christian Schertz hat Nils Minkmar von der "Süddeutschen Zeitung" ein Interview (Abo) gegeben. Er sagt:

"Natürlich sollen die Medien genau hinsehen. Aber: Wir leben heute in einer Empörungsgesellschaft, in der schon die kleinste missverständliche oder flapsige Bemerkung zu Rücktrittsforderungen führt. Da rede ich nicht mal von Wutbürgern und Fanatikern, sondern von einer Öffentlichkeit, die eigentlich permanent die totale Korrektheit erwartet. Nur: Wenn sich alle immer superkorrekt äußern, wenn die Fehlervermeidung zur wichtigsten Strategie wird, dann kommt eben der langweilige Wortsalat dabei heraus, den wir heute so oft hören. Profiteure sind die extremen Politikerinnen und Politiker!"

Die Rolle anderer Player – die der Plattformen, die am liebsten nur als Verbreiter gesehen würden, die nicht für die Botschaft verantwortlich gemacht werden können – kommen auch zur Sprache:

"Sobald die Plattformen wissen, dass ein Inhalt rechtswidrig ist – ob Fake-Anzeige oder Deepfake-Porno –, müssen sie sicherstellen, dass dieser Inhalt nicht noch mal hochgeladen werden kann. Da geht es um aktive Filterung mit technischen Mitteln. Nicht nur um Löschung. Wenn sie das nicht tun, haften sie. Die amerikanischen Tech-Giganten müssen endlich politisch zur Regulierung verpflichtet werden."

+++ Die Berichterstattung von ZDF und "Zeit" über den YouTube-Kanal "Clownswelt" (zuletzt Thema im Altpapier vom Mittwoch) findet Lisa Kräher bei "Übermedien" (Abo) nur teilweise gelungen. Fragwürdig sei, wie die "Zeit" mit "banalen privaten Details" versuche, seine Radikalisierung zu erklären: "Was bringt es, zu wissen, dass hinter 'Clownswelt’ ein Mann aus Ostwestfalen steckt, der sein Studium abgebrochen hat und dessen Eltern und Bandkollegen offenbar nichts von seiner Youtube-Karriere wussten? Hätten ein paar wenige Angaben zu seiner Person nicht gereicht?"