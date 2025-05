Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Österreich gewinnt den Eurovision Song Contest völlig verdient. "Ein Mann für die höchsten Töne", feiert die "FAZ" den Sieger in ihrem Porträt über JJ, bürgerlich Johannes Pietsch. Der Countertenor wollte mit seinem Stück "Wasted Love" "Pop und Oper miteinander vereinen", schreibt die "FAZ". Das ist ihm mit Bravour gelungen, kommentieren zahlreiche Medien.

"JJ ist ein würdiger und verdienter ESC-Sieger", schreiben etwa die Zeitungen der Schweizer "CH Media Group" (hier via "Luzerner Zeitung"). Falls Sie den Song am Samstag verpasst haben: hier der Auftritt in der Mediathek, lohnt sich wirklich.

Für ähnlich viele Schlagzeilen und deutlich mehr Debatten hat allerdings die Zweitplatzierte des Wettbewerbs gesorgt: Yuval Raphael aus Israel (auch ein toller Song!). Der Auftritt der Israelitin wird allerdings von Idioten überschattet: "Farbattacke auf israelische Sängerin nur knapp verhindert", titelt der "Stern". Weitere Hintergründe hat "t-online":

"'Am Ende des israelischen Auftritts versuchten ein Mann und eine Frau über die Absperrung auf die Bühne zu gelangen', erklärte ein Sprecher des Schweizer Fernsehens SRF. Dort trug gerade Yuval Raphael Israels Beitrag 'New Day Will Rise' vor, während Buh-Rufe und energischer Applaus aus dem Publikum zu hören waren.

Die Aktivisten wurden aufgehalten, so das SRF. 'Einer der beiden Personen warf mit Farbe und ein Mitglied der Crew wurde dabei getroffen.'"

Die vereitelte Gewalttat war nur der Gipfel. Schon im Vorfeld und auch während des Finales gab es propalästinensische Proteste am Austragungsort Basel, meldet unter anderem die "Zeit". Wie schon letztes Jahr (Altpapier) hatten Kritiker gefordert, das Land wegen seiner Kriegsverbrechen im Gaza-Steifen vom Wettbewerb auszuschließen.

Viele Kritikerinnen und Kritiker ziehen Parallelen zu Russland und Weißrussland, die aus politischen Gründen seit 2022 bzw. 2021 vom Wettbewerb ausgeschlossen sind. Ein Vergleich, der nicht passt, schreibt die "Berliner Morgenpost":

"In beiden Ländern wurden die teilnehmenden Rundfunkanstalten von der Regierung kontrolliert. In Israel gibt es dagegen eine freie Presse und auch der am ESC teilnehmende Rundfunksender KAN ist durchaus regierungskritisch."

Nur Mitglieder der European Broadcasting Union (EBU) dürfen am Wettbewerb teilnehmen. Israel ist seit 1957 Mitglied. Ein Ausschuss vom ESC würde wohl auch mit einem Ausschluss aus der EBU einhergehen. Das könnte fatale Folgen haben, argumentiert die EBU in einem Statement:

"Es ist nicht unsere Aufgabe, Konflikte miteinander zu vergleichen. Im Rahmen ihrer Mission, eine nachhaltige Zukunft für öffentlich-rechtliche Medien zu sichern, unterstützt die EBU das israelische Mitglied Kan gegen die Gefahr einer Privatisierung oder Schließung durch die israelische Regierung."

Ich teile diese Argumentation und bin daher klar gegen einen Ausschluss von Israel. Trotzdem ist das eine Debatte, die man natürlich führen darf. Aber nicht so. Nicht auf dem Rücken der Künstlerin Yuval Raphael ausgetragen. So ist die Debatte einfach nur schäbig.

Das findet wohl auch der neue Kulturstaatsminister Weimer. Er hat die Forderung, Israel auszuschließen, gegenüber "ZDF heute" schon vor einigen Tagen heftig zurückgewiesen:

"Die wiederholten Versuche, israelische Künstlerinnen und Künstler von Veranstaltungen wie dem ESC auszugrenzen, sind absolut inakzeptabel."

Besonders pikant: Die israelische Sängerin Yuval Raphael hatte das Hamas-Attentat auf das Nova-Musikfestival am 7. Oktober 2023 überlebt. Dass die Debatte nun ausgerechnet eine Überlebende des "barbarischen Terrorangriff[s] der Hamas auf Israel" treffe, nennt Weimer "erschreckend und abstoßend". Kurz vor Beginn des Finales am Samstag hatte Weimer nochmal nachgelegt. "Die 'widerwärtigen Videos und Diffamierungen' gegen die Sängerin Yuval Raphael seien 'das Allerletzte'", zitiert deutschlandfunk.de den Staatsminister.

Kritik daran gibt es – wie irritierend oft in letzter Zeit – aus dem linken Lager. "Taz"-Redakteur Daniel Bax versteigt sich zu der Behauptung, man schicke mit Yuval Raphael nur deswegen eine Sängerin, die den Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 überlebt hat, "um von eigenen Kriegsverbrechen abzulenken oder diese gar zu rechtfertigen".

Nochmal: Wir reden hier von einer jungen Künstlerin, die ihrer Leidenschaft nachgegangen ist. Und von einer jungen Frau, die ein grausames Attentat überlebt hat. Ehrlich jetzt, "taz"?

Eine vernichtende Replik auf den Artikel ist in der "Jüdischen Allgemeinen" erschienen. "Der taz-Redakteur Daniel Bax, studierter Islamwissenschaftler, sollte seinen Beruf wechseln. Die taz sollte ihm dabei helfen", teast das Blatt auf ihren Kommentar. Und weiter:

"Er weiß um die ermordeten Bibas-Kinder. Er weiß um die jüdischen Geiseln, die seit über 500 Tagen in Erdlöchern vergetieren, nah am Ersticken, er weiß alles. Und dennoch protestiert er öffentlich in der taz gegen die Teilnahme von Yuval, die unter Leichen überlebt hat. Dies ist ungeheuerlich, journalistisch unlauter, verpackt und damit rechtlich gesichert in einem Meinungsformat, dem Kommentar."

Und schließlich:

"Was der Kommentar nicht verhindern konnte: Yuval ist die Siegerin der Publikumsabstimmung und belegte dort Platz 1."

Wenn es nur nach den Menschen in Europa gegangen wäre, hätte Yucal Raphael gewonnen. Das ist doch immerhin ein schönes Zeichen.

Zurück zum Gewinner. Ganz Österreich feiert nun seinen dritten ESC-Sieg. Ganz Österreich? Nein, eine große öffentlich-rechtliche alpenländische Sendeanstalt dämpft die Euphorie schon, bevor sie sich richtig entfalten kann. "ORF braucht 2026 einige Millionen extra", meldet der "Standard", "Auf Jubel folgen Geldsorgen: Wie soll Österreich den ESC bezahlen?", titelt die dpa (via stern.de).

Etwa 35 Millionen mussten die Österreicher für ihren letzten ESC 2015 hinblättern, steht im "Standard". Davon hat der ORF damals aber längst nicht alles selbst bezahlt. Billiger geworden ist die Veranstaltung seitdem nicht, schreibt die dpa:

"Der ESC in Basel kostete nach Angaben des Schweizer Senders SRF etwa 60 Millionen Schweizer Franken (64 Millionen Euro). Davon wurden 35 Millionen Franken mit Basler Steuergeld finanziert, 20 Millionen kamen vom öffentlich-rechtlichen Sender, und 6 Millionen wurden von der Europäischen Rundfunkunion EBU beigesteuert."

Tatsächlich kommt der ESC-Gewinn für den ORF zu einer ungünstigen Zeit, schließlich wird der Sender gerade umstrukturiert und muss sparen (Altpapier). Bis nächstes Jahr müsse der ORF 325 Millionen Euro einsparen, schreibt die dpa. Außerdem habe die österreichische Regierung entschieden, die Rundfunkabgaben nicht an die Inflation anzupassen, laut ORF-Angaben "ein zusätzlicher Einsparungsbedarf von 220 Millionen Euro bis 2031".

Weitere Details hat der "Standard":

"2026 ist auch wirtschaftlich ein schwierigeres Jahr für den ORF als 2015: In geraden Jahren belasten sportliche Großprojekte die ORF-Finanzen zusätzlich – in diesem Fall eine Fußballweltmeisterschaft, für die sich der ORF die Rechte gesichert hat, sowie Olympische Winterspiele."

Fast fatalistisch fasst die ORF-Programmchefin die Lage zusammen (zitiert ebenfalls von der dpa):

"'Wir werden schauen müssen, alles, was wir haben, so zusammenzukratzen, dass wir es gut über die Bühne bringen. Aber wir werden natürlich auch Gespräche führen, wer uns unterstützen kann. Wir werden uns einen Klingelbeutel stricken', sagte ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz der Nachrichtenagentur APA."

Na dann: Gut strick! "Österreich gewinnt den ESC – und hat direkt Geldsorgen", kommentiert "TV Spielfilm" die Situation süffisant und treffend. In der Gefahr, die Österreicher jetzt maximal schwer zu beleidigen: Sich am Tag nach einem (mindestens fernseh-)historischen Ereignis nicht Freude, sondern profanen Streitereien über gut investierte mittlere zweistellige Millionenbeträge hinzugeben, klingt ziemlich deutsch.

Über die ersten beiden Plätze haben wir nun wirklich ausführlich geredet – über den 15. noch gar nicht. Dort, völlig unter den Erwartungen, sind Abor & Tynna für Deutschland gelandet. Angeführt vom selbsternannten Retter Stefan Raab, der mit seiner "Chefsache ESC" die deutsche Misserfolgssträhne beenden wollte (Altpapier von Freitag). Naja, hat nicht geklappt.

Die deutsche Presselandschaft liefert sich nun gerade einen Wettbewerb um den süffisantesten Haha-Kommentar. "ESC-Debakel für Stefan Raab", titelt die "Berliner Morgenpost", "Raab hat sich verzockt!", schreibt die "Bild", "Der Untergang des Raabendlandes?" schreibt die dpa (via "Zeit") über ihre Analyse. Und tatsächlich haben alle Beteiligten, besonders Raab, aber auch die beteiligten Sender, viel für süffisante Kommentare getan. Tiefstapeln geht jedenfalls anders.

Eine kurze Genese: Raab will es beim ESC also nochmal wissen. Schließlich ist er kein unbeschriebenes Blatt, schreibt die dpa:

"Spätestens seit dem unter seiner Ägide errungenen Sieg von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010 umgibt den mittlerweile 58-Jährigen die Aura des ESC-Gurus. Auch als Komponist für Guildo Horn (1998, «Guildo hat euch lieb») und bei seinem eigenen Auftritt (2000, «Wadde hadde dudde da») gelang ihm jeweils ein Top-Ten-Ergebnis. Mit dieser Bilanz im Rücken hatte Raab dann die ganze Wucht seines Namens genutzt, um Abor & Tynna in mehreren Auswahlshows zum deutschen Beitrag zu küren."

Raab rühert eine Kooperation zwischen der ARD und RTL ein. Beide Sender organisieren den deutschen Vorentscheid gemeinsam. Mit "Chefsache ESC" will Raab das deutsche ESC-Glück endlich wieder in seinen goldenen Schoß legen. Schon bei der Pressekonferenz stellt er klar: "Wir fahren da hin, um zu gewinnen" ("ESC Kompakt"), "Ich mach' das nicht, weil ich Zweiter oder Dritter werden will. Sollten wir nur Zweiter werden, können Sie mich danach auch abstrafen. Dafür stehe ich zur Verfügung" ("DWDL"). Eine Maximalerwartung, hinter die man schlecht zurück kann.

Auch die ARD-Programmdirektorin Christine Stobl hat nicht gerade Druck rausgenommen in einem "Hörzu"-Interview Mitte Januar: "Der Anspruch ist ganz klar, zu gewinnen", sagt sie. "Wenn das nicht unser Ziel wäre, bräuchten wir weder eine Kooperation mit RTL noch mit Stefan Raab einzugehen. Wir wollen gewinnen – das ist unsere Messlatte."

Hat sich vielleicht irgendjemand der Damen und Herren mal gefragt, was in dem – natürlich superunwahrscheinlichem – Fall passiert, wenn man doch nicht Erster wird? Dass das dann kommunikativ eine ziemliche Schwimmpartie werden könnte?

Die Platzierung ist ein Desaster für alle Beteiligten. Müsste sie aber nicht sein. Klar, ein 15 Platz ist ein 15 Platz, zweite Tabellenhälfte, weit weg vom Sieg. Aber es gäbe durchaus Erfolge zu feiern. Dass Deutschland erstmals seit sieben Jahren mal wieder die Höchstwertung von 12 Punkten verliehen bekommen hat, zum Beispiel. Und vor allem, dass man wieder merklich mehr Leute für den ESC begeistern konnte: "Beste Quoten seit 14 Jahren", schreibt das "RND", über 9 Millionen Zuschauer in Deutschland.

"Diesen Erfolg kann sich Stefan Raab also mit ans Revers heften - und tut das vorsichtshalber auch direkt selbst", schreibt "DWDL" über die ersten Raab-Reaktionen nach dem Finale am Samstag. Aber nach dem ganzen großmäuligen Getue wirkt das eher wie ein frommer Versuch, die Erfolge zu feiern. Raab, zitiert bei "DWDL":

"Genauso, wie ich die Verantwortung für den Quotenerfolg bei der ARD und bei RTL beim Vorentscheid übernehme, übernehme ich auch die Verantwortung für das Ergebnis beim ESC-Finale. Das ESC-Finale ist die einzige Fernsehshow, deren Erfolg nicht an der Quote gemessen wird, sondern an der Platzierung. Und die Platzierung war leider nicht so gut, wie wir es erhofft hatten."

Auch Christine Strobl schlägt ob der phänomenalen Quoten überraschend versöhnliche Töne an:

"Mit einer kreativen Allianz aus Stefan Raab, RTL und der ARD ist es gelungen, neue Zielgruppen zu erreichen und dem ESC in Deutschland neue Relevanz und Strahlkraft zu verleihen - mit einem starken Auftritt von Abor & Tynna."

Auch RTL-Chefin Inga Leschek sah sich kurz vorm Finale am Samstag nochmal bemüßigt, über die tolle Zeit zu schwärmen:

"Mit Christine Strobl bin ich bereits im Austausch über die weitere Zukunft unserer Zusammenarbeit, unabhängig von der Platzierung beim ESC, denn es war eine tolle Partnerschaft auf Augenhöhe."

Ohne Vorgeschichte klänge das alles sehr positiv. Schließlich spricht tatsächlich Einiges für eine Fortsetzung der Kooperation. "Nun also doch eine Fortsetzung, völlig unabhängig von der Platzierung, die Abor & Tynna einfahren? Das wären ganz andere Töne als zu der Zeit, als Raab das Ruder für den ESC 2025 übernommen hatte", schreibt der "Trierische Volksfreund". Wirklich spannend! Allerdings:

"Ob der Moderator mit dem nächsten Eurovision-Projekt überhaupt etwas zu tun haben kann, bleibt allerdings offen. Leschek verliert darüber kein Wort. Aus der ARD ist in naher Zukunft auch kaum eine Aussage zu erwarten, wie es ganz konkret für den ESC 2026 weitergeht. Im Moment ist also denkbar, dass die beiden Sender weiter gemeinsame Sache machen – womöglich auch ohne Raab. Der Moderator ist nach seiner Rückkehr ins Fernsehen derzeit sowieso angezählt."

Auch die "Rheinische Post" glaubt, dass Raabs ESC-Zeit vorbei ist.

"Die Zeichen stehen auf Abschied, eine weitere Zusammenarbeit zwischen ihm und der ARD dürfte es wohl nicht mehr geben. Nach dem Finale gab es keine Treueschwüre der TV-Anstalt zu der Zukunft von Raab in dem Projekt ESC. Warum auch? Zu hoch waren die Erwartungen an Abor & Tynna und Raab, zu niedrig dann doch die Punktzahl."

Das wäre wohl noch bitterer für Raab: Wenn die Kooperation weiterginge, aber ohne ihn. Nennen Sie mich gemein, aber ich würde es dem TV-Titan gönnen. Auch mit 58 Jahren ist man nicht zu alt, um ein Mindestmaß an Demut zu lernen.

+++ "Weißer Rauch in Hamburg", meldet "Meedia". Der NDR hat einen neuen Papst, oder so. "Der aktuelle Direktor des NDR-Landesfunkhauses Hamburg, Hendrik Lünenborg, wurde am Freitag 'mit deutlicher Mehrheit'" zum neuen NDR-Intendanten gewählt, schreibt "Meedia".

+++ Nochmal ESC, mit der obligatorischen Frage: Woran hat's jelegen? Das "RND" nennt "Sechs Gründe, warum der deutsche ESC-Plan nicht aufging".

+++ Als erstes Landesparlament hat der Thüringer Landtag am Freitag dem Reformstaatsvertrag für ARD und ZDF zugestimmt. Das meldet unter anderem die "FAZ". Besonders wichtig sei der Landesregierung der Fortbestand des KiKAs, der in Erfurt sitzt, sagt Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU).

+++ Thomas Gottschalk ist gestern 75 Jahre alt geworden. In einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche" gratuliert Micky Beisenherz. Ein sehr lesenswerter Text. "Ach, Thommy", spricht mir Beisenherz aus dem Herzen: "Dass die Deutschen 'Ach, Thommy' nicht mehr nur mit bewunderndem Glanz in den Augen, sondern manchmal auch leicht kapitulierend seufzen, daran hat der Jubilar gewiss einen Eigenanteil", schreibt Beisenherz. Denn Gottschalks größtes Pfund, einfach draufloszubrabbeln und die Massen zu begeistern, wurde ihm auch zum Verhängnis:

"Diese sensationelle Wurschtigkeit machte vor ein paar Jahren plötzlich Halt auf freier Strecke, irgendwo zwischen Paprikaschnitzelumdeutung, #Metoo und #blacklivesmatter. Der, für den der öffentliche Raum eine Blumenwiese gewesen war, sah nur noch Landminen. Ihm kam der Spaß abhanden."

Beisenherz empfiehlt daher, ein paar Jährchen Pause zu machen: "Wetten dass: Mit 80 kommt er wieder. Die 100 Millionen wird RTL bis dahin irgendwie zusammenkratzen. Gute Erholung, Thomas. Und von Herzen gute Wünsche." Auch von mir!

+++ "Instagram geht nur zögerlich gegen Hitler-Song von Kanye West vor", meldet der "Spiegel". Rapper Kanye West hat einen Skandal-Song veröffentlicht und singt die verbotene Parole "Heil Hitler". "Dennoch ist das Musikvideo mit Millionen Klicks weiterhin auf Instagram zu finden. Ist es dem Social-Media-Unternehmen egal oder liegt es an der Kunstfreiheit?", fragt der "Spiegel".

+++ Wieder mal eine US-Meldung, bei der ich erst kurz dachte, den "Postillion" zu lesen. "US-Regierung erwägt Reality-TV-Show für Staatsbürgerschaft", schreibt die "Rheinische Post". "Medienberichten zufolge sollen bei der vorgeschlagenen Show Einwanderer unter Beweis stellen, wer von ihnen der amerikanischste ist. So könnten die Teilnehmer beim Goldsuchen gegeneinander antreten oder einen alten Ford zusammenbauen. In jeder Folge soll ein Teilnehmer ausscheiden." Die Erfinder und die Regierung betonen zwar, dass das NICHT "Die Tribute von Panem" für Einwanderer seien. Aber schon, dass man das betonen muss, sagt ja wohl alles.

+++ Die Schweiz macht gerade massive Rückschritte, was Anonymität im Netz angeht. "Die Schweiz verordnet Ausweispflicht und Vorratsdatenspeicherung im Netz", meldet der "Standard". "Die Vorlage klingt, als wäre sie vom Kreml verfasst worden", zitiert der "Standard" den Anwalt Jonathan Messner.

+++ Google tut der verstärkte Einsatz von KI nicht gut, schreibt die "FAZ". "'Googeln' war bis vor Kurzem das Nachschlagen im Lexikon der Wirklichkeit. Unter dem Einfluss generativer KI wird es zum Nachschlagen im Lexikon der Phantasie", schreibt die "FAZ".