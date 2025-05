Das Altpapier "Das Altpapier" ist eine tagesaktuelle Kolumne. Die Autorinnen und Autoren kommentieren und bewerten aus ihrer Sicht die aktuellen medienjournalistischen Themen.

Das Finale des am Wochenende in Basel abgehaltenen Eurovision Songcontest war begleitet von einer Debatte um die Kandidatin, die für Israel antrat – beziehungsweise der Frage, ob Israel bei dem Wettbewerb überhaupt vertreten sein sollte (Altpapier von gestern). Der höchst episch inszenierte Wettbewerb, bei dem sich jedes Jahr hoffnungsvolle Popsternchen, während sie nach ihren Auftritten auf die meisten Punkte aus der Jury und dem Publikum hoffen, in Nationalflaggen wickeln, sollte eigentlich unpolitisch daherkommen. So dringend "unpolitisch", dass die Veranstaltenden es sogar für nötig hielten, Pride-Flaggen zu verbieten (queer.de). Proteste drumherum, feuilletonistische oder politische Kommentare zeigten – wie jedes Jahr – dass das nicht funktioniert.

Diesmal waren es das zweite Jahr in Folge Meinungsstücke zur Teilnahme Israels am Wettbewerb, vor dem Hintergrund der Zerstörung Gazas und der anhaltenden Vertreibung von und der Verbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung. So weit, so "unpolitisch".

Etwa zur gleichen Zeit, in der die Show in Basel und im TV lief, meldeten Nachrichtenmedien eine nächste "Bodenoffensive" ("tagesschau") der israelischen Armee in Gaza. Sie folgt auf eine monatelange Blockade von Hilfsgütern und lebensnotwendigen Produkten: Nahrung, Wasser, Medikamente. Weitere Meldungen: Der Premierminister Netanjahu will die palästinensische Bevölkerung ausgerechnet nach Libyen vertreiben (dazu etwa die "taz"). Oder: Die brutale Fantasie des US-Präsidenten Trump, aus dem zerbombten Gaza ein Urlaubsressort für Superreiche zu machen, wird wieder aufgebracht (etwa in der "FR"). So weit, so zerstückelt.

Vielleicht ist es die Heftigkeit dieser aktuellen Offensive, die ungebremste Zerstörung Gazas oder die nur spärlich wieder zugelassenen Hilfslieferungen – Berichte, die das Vorgehen Israels umfassender einordnen, scheinen sich langsam zu mehren (etwa im "Tagesspiegel"). Selbst in den deutschsprachigen Medien, die sich im internationalen Vergleich in diesem Krieg bislang "in der Breite" ziemlich staatstragend zeigen.

So wenigstens sagt es die Kommunikationswissenschaftlerin Nadia Zaboura in einem hörenswerten Interview im Podcast "Über Israel und Palästina sprechen" zu dem Host Shai Hoffmann, der am Freitag erschienen ist. Sie gibt darin eine saftige Medienkritik: Dem Journalismus und dem Medienjournalismus.

Eines ihrer Hauptanliegen ist das Vertrauen, das sich die Medien durch eine "beschränkte" Berichterstattung, wie sie sagt, verspielen. Den Vertrauensverlust beim Publikum begründet sie mit einer Berichterstattung über Gaza, die eine Schlagseite für israelische Quellen hat – vor allem aber darin, dass gerade Nachrichtenmedien nicht auf Kritik reagieren. Sie nennt das eine "journalistic malpractice" – journalistisches Fehlverhalten.

"Das was dort gerade spezifisch in den beiden reichweitenstärksten Nachrichtenmedien geschieht, ist immer wieder hochproblematisch und es wird von verschiedenen Menschen, von Wissenschaftlern, Forschern, von Journalisten, aber auch aus dem Medienpublikum nicht nur kritisiert, sondern auf Dauer kritisiert".

Redaktionen reagierten nicht auf Kommentare in Sozialen Medien, kaum auf Leser*innenbriefe. Zaboura ist als Beraterin tätig, kennt deshalb sowohl Meinungen aus Publikum wie aus der Perspektive von Journalist*innen. Sie bescheinigt den schlechten Umgang mit Kritik besonders den Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks:

"Dort gelten noch einmal ganz andere Bedingungen, weil dort nicht in die Tiefe gearbeitet wird. Und aufgrund der sehr großen Reichweite gerade der "Tagesschau" und von ZDF "Heute" obliegt diesen Nachrichtenformaten und den Menschen, die daran arbeiten, eine ganz besondere Verantwortung."

In einer von Schnelligkeit getriebenen Nachrichtenwelt gehe zu häufig der Kontext verloren. Ein zentrales Problem ist laut Zabouras Analyse die eins-zu-eins Übernahme von Informationen, die die israelische Regierung an Agenturen und Medien meldet. Es fehle an Berichten, die Positionen von Menschenrechtsorganisationen und Betroffenen mit einbeziehe.

"Man wird überrascht sein, wie viel dieser direkten Reproduktion gerade im Nachrichtenjournalismus einem da entgegenkommt. Der überhaupt nicht balanciert wird durch Aussagen von anderen Akteuren, beispielsweise der Zivilbevölkerung vor Ort."

Dagegen, sagt Zaboura, würden die beiden Kriegsparteien in deutschen Medien oft "merkwürdig symmetrisch dargestellt [...]. Das ist aus ihrer Sicht falsch:

"Es gibt eine Asymmetrie des Geschehens in Israel und Palästina. Palästina wird nicht als eigener Staat anerkannt, immer noch nicht. Palästina hat keine eigene Regierungsform in dem Sinne, keine eigene Staatlichkeit. Palästina hat keine eigene Armee oder eine Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen."

Randnotiz: Ob beim ESC eine palästinensische Künstler*in auftreten könnte, steht gar nicht zur Debatte. Denn das kostet vor allem Geld.

Weiter mit Zaboura: "Das spiegelt sich nicht in der Art und Weise der deutschen Medienberichterstattung stets und fortlaufend wieder, wie es das verdient hat. Und es spiegelt sich auch nicht wieder, dass durch dieses asymmetrische Geschehen [...] gewisse Pflichten einhergehen."

Sie meint: Kriegsparteien haben zwar immer eine kommunikative Strategie. Regierungen, Länder und Parteien betreiben Propaganda, wenn es um kriegerische Auseinandersetzungen geht. Was Zaboura hier aber in Bezug auf Israel betont: Auch für eine Besatzungsmacht gelte das Völkerrecht:

"Da ist eine riesige Leerstelle, die sich der deutsche Journalismus in der Breite leistet. Für jede Attacke, und für jede Nachricht über eine Attacke in deutschen Medien von Israel auf Palästina muss eigentlich ein ernstzunehmender Journalismus stets beim israelischen Militär nach Beleg nachfragen, dass dort Menschen oder Zivilobjekte ihren Schutzstatus verloren haben. Dafür muss es Belege geben."

Doch gerade wenn sich Informationen nur schwer unabhängig bestätigen lassen, sind Belege kompliziert. Deshalb eigneten sich gerade Formate wie Live-Ticker für Berichte über den Krieg in Gaza nicht (aktuell etwa hier bei der "FAZ" oder hier beim "BR").

In der Titelgeschichte der jüngsten Ausgabe des "Spiegel" wird dieser Hinweis immerhin sehr deutlich formuliert:

"Angeblich um die Terrororganisation Hamas zur Aufgabe zu zwingen, hat Israel am 2. März die Einfuhr von Lebensmitteln und Hilfsgütern gestoppt – und den Krieg mit noch größerer Brutalität fortgesetzt. Immer wieder bombardiert die Luftwaffe auch Krankenhäuser und Schulen, die als Notunterkünfte dienen, tötet nahezu täglich Zivilisten. Israel begründet seine Angriffe damit, dass sich unter oder neben zivilen Einrichtungen Stellungen der Hamas befänden. Beweise legt sie dafür fast nie vor."

Der Artikel erschien anlässlich des Besuchs des Bundespräsidenten Steinmeier in Israel. Es ist ein Text, der Fragen mit Kontext stellt. Etwa über die (Nicht-)Anwendung des Konzeptes der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, des "Genozids", durch die Bundesregierung:

"Doch wenn es um das Verhältnis zu Israel ging, dehnten die Deutschen diese Ordnung immer wieder. Nationale Interessen gehen eben krumme Wege und können widersprüchlich sein. So war es zumindest bisher. Doch der Gazakrieg stellt dieses deutsch-israelische Agreement infrage. Israel war schon immer ein Ausnahmefall. Doch inzwischen ist der Widerspruch möglicherweise zu krass geworden, um ihn weiter zu ignorieren."

Nun ist das eine die Politik, und die Nachrichtenmedien, die sie übersetzen. Oder solche, die eine eigene Agenda fahren. So geht es im Podcast etwa auch um die Macht des Springer-Konzerns, der sich seit jeher im Redaktionsstatut zu Israel bekennt. Zu den Verbindungen der "Bild" mit Premierminister Netanjahu hat der NDR erst vergangene Woche eine Doku veröffentlicht.

Andere Anforderungen aber gelten für den Medienjournalismus, der eine besondere Kontrollfunktion hat. Nämlich jene, die journalistischen Medien kritisch zu begleiten – deren ideale Selbstbeschreibung immerhin nicht weniger ist, als die Mächtigen zu kontrollieren. Noch einmal Zaboura:

"Mich persönlich wundert, dass der deutsche Medienjournalismus so leise ist zu dieser Thematik. Gerade wenn wir uns die nahezu tagtäglichen Verstöße gegen journalistische Professionalität und Integrität anschauen zur deutschen Berichterstattung".

Zu lange – und da hat sie nun wirklich recht – habe es gedauert, bis die Medienmedien sich überhaupt auf eine Betrachtung der Berichterstattung über Gaza zugelassen haben. Das hatte vor wenigen Wochen auch "Übermedien"-Chefredakteur Alexander Graf eingestanden.

Mic Drop von Zaboura:

"Es ist das Thema unserer Zeit. Es ist der Kristallisationspunkt von so vielen verschiedenen Aspekten - von dem, was in der Welt gerade geschieht. Da kann sich weder Journalismus noch Medienjournalismus leisten, da nicht aktiv hinzuschauen und noch stärker zu benennen und Macht zu kontrollieren".

+++ Der Dachverband europäischer Digitalorganisationen eDRi fordert "zusammen mit mehr als hundert zivilgesellschaftlichen Initiativen, Wissenschaftler:innen, Unternehmen, Gewerkschaften und Expert:innen deswegen eine Ablehnung der Überarbeitung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)", informiert netzpolitik.org. Denn die EU-Kommission plane Dokumentationspflichten für kleinere und mittlere Unternehmen herauszustreichen, um "Bürokratie abzubauen". Wer wissen will, was hinter diesem Euphemismus droht, lese zum Beispiel dieses oder dieses Altpapier. Spoiler: Ist meistens eine red flag. +++

+++ Dazu passen die ersten offiziellen Worte des neuen Digitalministers Karsten Wildberger. Laut netzpolitik.org bringt er das "Mindset eines Managers". Der Blick auf die gesellschaftspolitischen Fragen des Digitalen fehlt wohl eher. +++

+++ Die Wissenschaftsjournalistin Sanaz Saleh-Ebrahimi hat für das Magazin "journalist" einen sehr persönlichen Beitrag geschrieben. Sie erzählt von Einschüchterungsversuchen, die sie nach ihrer Berichterstattung über den Konzern More Nutrition erlebt hat. Sie berichtet, was das emotional mit ihr gemacht hat, und wie sie sich gerichtlich gegen Verleumdung gewehrt hat. Vor allem aber verrät der Text, dass ihr Auftraggeber "Zeit Online" sich nicht schützend hinter – bzw. vor sie als freie Journalistin gestellt hat. +++

+++ Der Chatbot von Elon Musk hat den Holocaust geleugnet, beziehungsweise die Beweislage dafür in Frage gestellt (Meldung etwa beim "Spiegel"). Das Unternehmen macht einen Programmierer dafür verantwortlich. In den USA war kürzlich ein noch gruseliger Fall bekannt geworden – dort ging es um eine von Grok verbreitete, rassistische Verschwörungserzählung. Der Bot drängte Usern die Geschichte geradezu auf. Die Medienjournalistin Parker Molloy warnt in ihrem Newsletter:

"Wenn Elon Musk - jetzt ein wichtiger Berater von Präsident Trump - über sein KI-System Millionen von Nutzern Verschwörungstheorien aufdrängen kann, was bedeutet das dann für unser Informationsökosystem? Dies ist genau die Art von "algorithmischer Überredungskunst", vor der der CEO von OpenAI, Sam Altman, gewarnt hat - KI-Systeme, die zu "übermenschlicher Überredungskunst" fähig sind, lange bevor sie allgemeine Intelligenz erreichen. Wenn man diese Überzeugungskraft mit bewusster politischer Voreingenommenheit kombiniert, hat man ein Rezept für erhebliche gesellschaftliche Manipulation." +++

+++ Auch die "Süddeutsche" nimmt sich die Nachwirkungen der jüngsten Sendung von Jan Böhmermann vor, in der er den Streamer "Clownswelt" gedoxxt hat, und die bereits vergangene Woche für Kommentare sorgte, auch im Altpapier. "SZ"-Autor Philipp Bovermann fragt jetzt:

"Der Fall Clownswelt sorgt nicht zuletzt deshalb seit mehr als einer Woche für so hitzige Debatten, weil er auch die Frage nach den medialen Machtverhältnissen aufwirft: Ist der Kosmos anonymer Giftmischer im Internet mit teils sechsstelligen Abonnentenzahlen inzwischen nicht mindestens so einflussreich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Und sollten diese Internetpöbler es folglich ebenso wie etwa ein Jan Böhmermann erdulden müssen, sich in der Öffentlichkeit nur mit größter Vorsicht bewegen zu können, in einem Klima, das derart aufgeheizt ist, dass immer mehr Menschen sich zurückziehen, anstatt sich politisch zu äußern?" +++